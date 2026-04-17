Magaly Medina responde a Cuto Guadalupe tras demanda: “No tienen correa, me burlé de sus cachos”

Magaly Medina revela que Luis 'Cuto' Guadalupe la ha demandado por difamación tras sus comentarios sobre la infidelidad que sufrió. La conductora, entre risas, aclara que se burló de los 'cachos' y no de la fe del exfutbolista. ATV/ Magaly TV La Firme.

La confrontación mediática entre Magaly Medina y Luis “Cuto” Guadalupe ha escalado a un nuevo nivel tras la demanda interpuesta por el exfutbolista, generando un debate que trasciende lo personal para instalarse en el terreno de la libertad de expresión, y la crítica a figuras públicas.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, fiel a su estilo directo, decidió romper el silencio durante la emisión del 16 de abril, abordando el tema sin rodeos y defendiendo su postura frente a las acusaciones.

Desde el inicio de su intervención, Medina dejó clara su incomodidad con la acción legal emprendida en su contra, cuestionando lo que considera una tendencia creciente entre personajes públicos a recurrir a demandas ante cualquier comentario incómodo.

Magaly Medina niega burlarse de la fe de Cuto Guadalupe y lanza fuerte frase. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ustedes saben que Cuto Guadalupe me ha demandado porque la gente acá demanda por cualquier cosa, no tienen correa ni siquiera para soportar una crítica”, expresó, marcando el tono de su descargo.

En ese sentido, la periodista planteó un argumento que ha sido recurrente en su discurso a lo largo de los años: la idea de que quienes forman parte del ámbito mediático deben tener una mayor tolerancia frente al escrutinio público.

“Cuando eres un mediático, tu poder de resistencia a la crítica tiene que ser mayor que el resto de los humanos, que el resto de la gente”, sostuvo, enfatizando que la exposición conlleva una responsabilidad adicional.

Magaly Medina niega burlarse de la fe de Cuto Guadalupe y lanza fuerte frase. Captura: Magaly TV La Firme.

El origen del conflicto se remonta a comentarios que Medina realizó en su programa en relación con un episodio personal de Guadalupe, vinculado a una presunta infidelidad. Según explicó la conductora, sus palabras fueron interpretadas por el exfutbolista como una burla hacia su fe, lo que motivó la demanda. Sin embargo, Medina rechazó categóricamente esa interpretación y defendió el sentido de sus declaraciones.

Con un tono entre irónico y enfático, recordó el contexto en el que surgieron sus comentarios: “Pero me ha demandado, me ha hecho acordar, porque yo decía cuando a él su mujer le puso los cachos, yo decía: ‘Ay, el Cuto perdió la fe y todo eso’, y me reía”.

Magaly Medina niega burlarse de la fe de Cuto Guadalupe y lanza fuerte frase. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora no dudó en cuestionar la calificación de sus palabras como difamación, mostrando incredulidad ante la acusación. “Él dice que eso es difamación para él. No, eso he dicho, ¿no? Que eso que he mellado su honra. Ay, por favor. Ay, por favor. Me desespera”, expresó, evidenciando su molestia y desacuerdo con la interpretación de Guadalupe.

Uno de los momentos más comentados de su intervención fue cuando abordó directamente el punto más sensible de la demanda: la supuesta burla hacia la fe del exfutbolista. Medina fue tajante al respecto, diferenciando claramente entre lo que considera una crítica o burla dentro del ámbito mediático y un ataque a creencias personales. “¿Ah? Que me he burlado de su fe. ¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos”, sentenció, acompañando la frase con risas que reforzaron el tono irónico de su descargo.

Magaly Medina niega burlarse de la fe de Cuto Guadalupe y lanza fuerte frase. Captura: Magaly TV La Firme.