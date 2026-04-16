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Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas

Consumada la hecatombe, el futbolista peruano no seguirá en el elenco ‘verdinegro’. Su contrato duraba un año y medio, pero con una cláusula de final inmediato en caso sucediera una pérdida de categoría a la TFF 2. Lig (Tercera División)

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Sergio Peña ejecutando un saque de esquina durante un partido del Sakaryaspor. - Crédito: Spor264
Sergio Peña ejecutando un saque de esquina durante un partido del Sakaryaspor. - Crédito: Spor264

Sergio Peña pone punto final a su fugaz experiencia en el Sakaryaspor. El descenso a la 2. Liga (Tercera División) ha hecho que analice de manera inmediata su futuro. Quedarse en las filas del club ‘verdinegro’ no es una posibilidad. Su contrato establecía una permanencia de un año y medio, siempre y cuando la institución no naufragase más.

Con la debacle consumada, no obstante, Peña se aferra a una cláusula puntual: en caso de hecatombe quedará liberado el 30 de junio del 2025, haciendo valer solo su presencia de un semestre y dejando sin efecto el año restante estipulado inicialmente.

Sergio Peña suma 12 partidos con Sakaryaspor. - Crédito: Difusión
Sergio Peña defraudó en Sakaryaspor. - Crédito: Difusión

Aunque el mediocentro de la selección peruana estuvo muy bien valorado tanto por la secretaría deportiva del Sakaryaspor como por el comando técnico, lo cierto es que no pudo rendir al nivel adecuado en los pocos meses que formó parte del plantel. Había ligera esperanza que trascendiera en los partidos; de ahí que se le signara un bono de rendimiento.

De acuerdo con Spor264, el vínculo de Sergio Peña contaba con una atractiva prima por desenvolvimiento basada en 10 goles y 10 asistencias por lo que restaba de la temporada. Sin embargo, ese incentivo económico quedó frustrado porque no cumplió con las expectativas deportivas planteadas.

A pesar del notable servicio del peruano, su equipo quedó condenado a la 2.ª Liga. | VIDEO: beIN Sports

Ofertas sobre la mesa

Por si esa salida era poco, las propuestas que ha recibido el futbolista peruano son desalentadoras y poco estimulantes. Bajo la misma fuente de información, se ha podido conocer que los clubes Batman Petrolspor y Bursaspor, de la división de plata de Turquía, se han contactado con el entorno del ’10′ para seguir su situación.

Mientras ambos clubes siguen de cerca la evolución del caso de Peña, un par de equipos de la Premier League de Rusia —de los que no se sabe la identidad— también ha demostrado un interés genuino por entablar contactos formales con el mediocampista.

Sergio Peña pasa por un momento crítico con Sakaryaspor en la Segunda División de Turquía.
Sergio Peña pasa por un momento crítico con Sakaryaspor en la Segunda División de Turquía. Crédito: Prensa club

Lamentando el desastroso final que ha tenido en su primera incursión en la Trendyol 1. Lig, Sergio Peña solo tendrá que enfocarse en cerrar con decoro la campaña regular. Tiene tan solo tres fechas por delante para ofrecer, siquiera, una exhibición que confirme su nivel internacional.

De mantenerse en Europa, el antiguo seleccionado de Perú extenderá su periplo por el ‘Viejo Continente’. Entre sus pasos más destacados aparece su experiencia con Granada CF, Tondela, FC Emmen, Malmo FF y PAOK.

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