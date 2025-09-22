Perú

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

En medio de la controversia por las denuncias contra Paula Arias, Yahaira Plasencia salió al frente para respaldar a la líder de Son Tentación y recordar la gratitud y el aprendizaje que recibió a su lado

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La cantante optó por resaltar lo positivo de su paso por Son Tentación y el aprendizaje junto a Paula Arias, sin alimentar la controversia generada por las denuncias de otras exmiembros (América Hoy)

La polémica alrededor de Paula Arias tomó un giro inesperado con la aparición de Yahaira Plasencia, quien decidió pronunciarse en medio de las acusaciones que Kate Candela y Angie Chávez hicieron públicas semanas atrás.

La cantante dejó en claro que, pese a los cuestionamientos que han marcado a la directora de Son Tentación, mantiene con ella una relación basada en el agradecimiento y el respeto.

Durante su intervención recordó los sacrificios que compartieron en los primeros años del grupo y destacó que todo lo aprendido de Arias lo considera invaluable. Aunque evitó referirse directamente a las denunciantes, aseguró que la líder de la orquesta cuenta con su respaldo incondicional.

El apoyo público a Paula Arias

La cantante reafirmó su respaldo
La cantante reafirmó su respaldo a Paula Arias y subrayó que las personas deben rodearse de amistades sinceras, dejando de lado a quienes solo buscan generar conflictos o malestar. (América Hoy)

Las declaraciones de Yahaira Plasencia sorprendieron a seguidores y a críticos, pues la intérprete se sumó al debate generado por las denuncias que marcaron la agenda de la orquesta femenina. Para Plasencia, más allá de las versiones y acusaciones, lo importante fue recordar lo que significó Arias en su carrera.

“Yo siempre voy a estar muy agradecida con Paula y creo que una en esta vida siempre tiene que ser agradecida. Es bueno también reevaluar quiénes te rodean y quiénes son tus amigos y quiénes no son tus amigos”, expresó con firmeza para América Hoy .

En ese sentido, subrayó que aconsejó a Arias a distanciarse de personas que no le aporten nada positivo: “Yo le he dicho a Paula: tienes que tachar a la gente que simplemente no te hace bien”.

Los primeros años en Son Tentación

Yahaira narró pasajes de los
Yahaira narró pasajes de los primeros tiempos de Son Tentación y resaltó cómo, pese a las dificultades, Arias priorizó el bienestar del grupo antes que sus propios intereses. (América Hoy)

Durante la conversación, la artista evocó los tiempos iniciales en la agrupación, cuando las condiciones no eran las más favorables. Según narró, fueron momentos de esfuerzo compartido que fortalecieron la unión de las integrantes.

“Nosotras hemos cargado instrumentos, hemos comido un chaufa, Angie y Su, cuando éramos las cuatro, comiendo otro chaufa. Hemos cargado instrumentos, nos pagaba súper poquito, porque Paula guardaba su dinero para darnos. Y le ha costado mucho, le ha costado mucho”, recordó con nostalgia.

Sus palabras evidenciaron la cercanía y el valor que otorga a lo vivido en esos primeros escenarios, donde el reconocimiento aún estaba lejos. Para Plasencia, esas experiencias marcaron no solo su carrera, sino también su manera de entender la lealtad en el mundo artístico.

Agradecida con la experiencia

La artista expresó que su
La artista expresó que su verdadera “indemnización” fue el aprendizaje compartido, dejando en claro que valora más la formación recibida que cualquier pago económico. (Facebook)

Plasencia fue consultada sobre si también había tenido problemas de pagos con la agrupación, a lo que respondió con humor y claridad. “Me preguntan que si a mí también me salió debiendo, ¿no? (risas). No, no. Yo, al contrario, la que le debe soy yo a Paula, ¿no? Yo le debo tanto a Paula, me enseñó mucho, tan chiquita que era yo. Encontré la mejor indemnización que pude tener de Paula, que es todo el aprendizaje que ella me ha brindado y siempre estaré agradecida con ella”.

Con estas palabras, dejó ver que su vínculo con la líder de Son Tentación no se mide en términos económicos, sino en aprendizajes y enseñanzas que marcaron su trayectoria. Recalcó que no tiene comentarios hacia otras personas, pero que sobre Arias sí puede hablar con seguridad.

Y si bien su intervención fue clara en defensa de Arias, también mostró prudencia al no referirse directamente a las exintegrantes que lanzaron las acusaciones. “Yo no puedo hablar de otras personas porque cada uno tiene su mundo, cada uno vivió su experiencia y cada uno lo cuenta como desea, ¿no? No tengo nada que decir de ellas, pero sí de Paula. Yo sé que es una increíble persona y cuenta con todo mi apoyo”.

Qué dijeron de Paula Arias

Daniela Darcourt explicó que en
Daniela Darcourt explicó que en su caso no había cláusulas que garantizaran indemnización, pero señaló que varias colegas quedaron expuestas por la falta de protección contractual. (Facebook)

Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez ex integrantes de la orquesta Son Tentación denunciaron que Paula Arias no les pagó la indemnización que les correspondía al dejar la agrupación.

Candela relató que, tras anunciar su salida, esperaba un pago que nunca llegó: “No la tenía, la sigo esperando”. Darcourt explicó que aunque tenía acuerdo contractual, no existía cláusula que garantizara compensación al despedirse, por lo que muchas colegas quedaron desprotegidas.

Por su parte, Angie Chávez señaló que lleva casi nueve años sin esa compensación pese a haber trabajado arduamente.

Temas Relacionados

Yahaira PlasenciaPaula AriasSon Tentaciónperu-entretenimiento

Más Noticias

Festival del Turrón 2025 en Lima: horarios y ubicación del evento que celebra la tradición del mes morado en Miraflores

Este evento celebra el legado de Doña Pepa con una feria que une historia, fe y gastronomía. En octubre, el distrito reunirá preparaciones tradicionales, innovadoras y regionales que reflejan la diversidad de la repostería peruana

Festival del Turrón 2025 en

Temblor de 5.3 en Ica: epicentro se ubicó a 39 km de Marcona y fue sentido en varias provincias

Usuarios en redes sociales reportaron que el temblor, aunque breve, fue claramente perceptible en Ica, Nasca, Puquio y Caravelí

Temblor de 5.3 en Ica:

Transporte turístico en Machu Picchu: inicia traslado de buses de San Antonio de Torontoy al santuario histórico para la ruta Hiram Bingham

Tras semanas de incertidumbre, PeruRail confirmó que el 23 y 24 de septiembre se moverán plataformas y buses hacia Hidroeléctrica y Puente Ruinas, claves para el acceso a Machupicchu Pueblo

Transporte turístico en Machu Picchu:

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Peter Gaydarov ha destacado la “excepcional calidad” del prometedor mediocentro peruano en la UEFA Youth League, donde acumula cinco goles y una asistencia en seis presentaciones totales

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr.

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

La presidenta denunció el trato “brutal” que dijo recibir desde que asumió el poder y afirmó que las protestas, con casi 50 muertos, fueron financiadas por “minería ilegal, narcotráfico y mafias corruptas”

Dina Boluarte afirma, en EE.UU.,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte afirma, en EE.UU.,

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

“Si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”: La promesa de Tomás Gálvez contra fiscales Lava Jato

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

¿Quién es Tomás Galvez? Nuevo fiscal de la Nación asume el cargo pese a vínculos con Los Cuellos Blancos y César Hinostroza

Los lujosos regalos que recibe Dina Boluarte: perfumes, joyas y vajillas engrosan la lista de obsequios presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Néstor Villanueva afirma que su

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

DEPORTES

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr.

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

DT de Venezuela se quebró tras triunfo histórico ante Brasil en final del Sudamericano Sub 17 de Vóley: “No se lo esperaba nadie”