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Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

El ariete ecuatoriano movió las redes del arco del portero Graterol, luego que el cancerbero no logre embolsar un disparo de larga distancia de Alejandro Hohberg

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El delantero ecuatoriano abrió el marcador para el cuadro peruano en el torneo internacional - Crédito: ESPN

Carlos Garcés ha vuelto a hacer de las suyas. El delantero de Cienciano ha estrenado el luminoso en el Estadio Garcilaso de la Vega para adelantar a los suyos en el juego ante Academia Puerto Cabello de Venezuela por la segunda jornada de la Copa Sudamericana 2026. El artillero del ‘papá’ anotó su segunda diana en la competencia internacional y registra diez en la temporada.

El conjunto que dirige Horacio Melgarejo salió al campo de juego con la convicción de hacer valer la localía. El ‘papá’ se hizo con el control del juego y bajo la conducción de Alejandro Hohberg, la escuadra cusqueña empezó a generarle peligro al equipo venezolano.

A los 11 minutos de juego, Hohberg recuperó un balón en los tres cuartos del área rival, condujo y ensayó un remate desde su botín izquierdo. El disparo no se desenvainó con mucha potencia, pero dio un bote antes de llegar a la humanidad del arquero Graterol. El pique complicó que el portero embolse el balón y fue determinante para la apertura del marcador.

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026. Crédito: Captura ESPN.
Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026. Crédito: Captura ESPN.

Carlos Garcés, atento a la resolución y siempre expectante al yerro, aprovechó el rebote y movió las redes del arco de la Academia Puerto Cabello. El VAR intervino y, como es usual en Sudamérica, se tomaron algunos minutos para revisar la acción y finalmente validarlo.

El rendimiento Garcés esta temporada es superlativo. El nacido en Manta hace 36 años ya había marcado el empate sobre la hora del ‘papá’ en Montevideo ante Juventud. En total, registra diez anotaciones en once partidos. Es, además, el máximo artillero del torneo peruano.

Finalmente, de mantenerse este resultado en el marcador, Cienciano quedaría como único líder del Grupo B de la Copa Sudamericana. La escuadra de la ‘Ciudad Imperial’ sumaría cuatro unidades en dos jornadas. Le seguiría Atlético Mineiro y Puerto Cabello, ambos con tres puntos. El grupo lo completa Juventud de Uruguay con un solo punto.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Próximo partido de Cienciano

Cienciano recibirá a CD Moquegua este domingo 19 de abril a las 19:30 en el Estadio Garcilaso de la Vega. El equipo cusqueño, conocido como el ‘papá’, se mantiene en puestos de expectativa en la Liga 1 y buscará sumar tres puntos ante un rival que, aunque parece accesible en los papeles, ya ha demostrado ser competitivo a lo largo del torneo.

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo llega al encuentro tras una pausa obligada, ya que no disputó la última jornada debido a las elecciones generales en Perú. Esta situación le permitió al plantel recuperar energías y preparar con mayor detalle un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones en la tabla.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano por Copa Sudamericana?

El próximo compromiso internacional de Cienciano será ante Atlético Mineiro, el miércoles 29 de abril a las 19:30, nuevamente en el Estadio Garcilaso de la Vega. Se trata de un duelo crucial por la Copa Sudamericana, donde ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos de la edición anterior.

En aquella ocasión, el partido disputado en Cusco terminó igualado sin goles, mientras que en Belo Horizonte empataron 1-1. La igualdad en los antecedentes recientes anticipa un duelo parejo, en el que Cienciano intentará aprovechar la localía y la altura para obtener una victoria que lo acerque a la clasificación.

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