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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Puerto Cabello por fecha 2

El ‘papá’ apunta a hacerse con un lugar en los octavos de final del torneo continental. Para ello, deberá liderar un exigente grupo que comparte con Academia Puerto Cabello de Venezuela, Juventud de Uruguay y Atlético Mineiro de Brasil

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano retorna a la acción en la Copa Sudamericana 2026 con el deseo de recordar sus años dorados y mejorar sus recientes actuaciones en torneos continentales. El ‘papá’ encara este reto con una meta clara: avanzar de ronda y reafirmar al club como un competidor fuerte en Sudamérica, recuperando el prestigio de Cusco en la escena internacional.

El conjunto que dirige Horario Melgarejo inició su participación con un punto valioso obtenido en Montevideo. En la segunda jornada,... Por su parte, Atlético Mineiro

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano arrancó el certamen con un empate a uno ante Juventud. En el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, el equipo que dirige Horacio Melgarejo rescató un punto de la capital uruguaya gracias a un gol sobre la hora de Carlos Garcés, el artillero del equipo.

Cabe recordar que solo el primero de cada grupo clasifica directamente a los octavos del final; el escolta deberá disputar una ronda de ‘play-off’ ante un rival procedente de la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana.
Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Fixture y resultados del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

  • Academia Puerto Cabello 2-1 Atlético Mineiro
  • Juventud 1-1 Cienciano

Fecha 2

  • Atlético Mineiro 2-1 Juventud | Finalizado
  • Cienciano 0-0 Academia Puerto Cabello | EN VIVO

Fecha 3

  • Juventud vs. Academia Puerto Cabello | Martes 21 de abril | 17:00 horas de Perú | Estadio Centenario, Montevideo
  • Cienciano vs. Atlético Mineiro | Miércoles 22 de abril | 19:30 horas de Perú | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Fecha 4

  • Juventud vs. Atlético Mineiro | Martes 5 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Centenario, Montevideo
  • Academia Puerto Cabello vs. Cienciano | Miércoles 6 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Misael Delgado, Valencia

Fecha 5

  • Academia Puerto Cabello vs. Juventud | Martes 19 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Misael Delgado, Valencia
  • Atlético Mineiro vs. Cienciano | Miércoles 20 de mayo | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte

Fecha 6

  • Atlético Mineiro vs. Academia Puerto Cabello | Martes 26 de mayo | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte
  • Cienciano vs. Juventud | Miércoles 27 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
El delantero ecuatoriano anotó el 1-1 en Montevideo por potente cabezazo - Crédito: DSports.

Único campeón internacional

Cienciano del Cusco ocupa un sitio exclusivo en el relato del balompié nacional por ser la única institución del país con trofeos continentales. Su mito nació en 2003, cuando guiados por Freddy Ternero, el cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ rompió cualquier vaticinio en la Copa Sudamericana.

La escuadra cusqueña despachó a colosos del fútbol como Santos y Atlético Nacional, previo a chocar en la final contra el mítico River Plate. Luego de una intensa igualdad en Buenos Aires, Cienciano alcanzó la gloria en Arequipa ganando 1-0 con aquel célebre remate de Carlos Lugo.

Esa proeza tuvo continuidad: poco después, el ‘papá’ ratificó su nivel al superar a Boca Juniors y obtener la Recopa Sudamericana 2004. Aquel tiempo de éxitos estableció un registro eterno, probando que la mística y la geografía peruana fueron capaces de vencer a las mayores potencias de Sudamérica.

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