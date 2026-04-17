José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

El presidente interino José María Balcázar, acompañado por otros funcionarios, expresa su agradecimiento al Congreso tras la aprobación del voto de confianza para el gabinete ministerial. Fuente: TV Perú Noticias

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, expresó su agradecimiento al Congreso de la República tras recibir el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Luis Arroyo Sánchez, una decisión que garantiza el cambio presidencial previsto para el 28 de julio. Gracias a este respaldo parlamentario, el equipo que lidera Arroyo podrá implementar las medidas anunciadas ante el pleno durante este periodo de transición política.

Al concluir la sesión en el Congreso, todo el gabinete se trasladó al Palacio de Gobierno, donde Balcázar los recibió y subrayó la importancia del voto de confianza para avanzar en el tramo final de su mandato. En diálogo con TV Perú Noticias, el presidente expresó su agradecimiento y explicó que, para el Ejecutivo, la preparación técnica de los ministros fue fundamental para obtener la aprobación legislativa.

El pleno del Congreso respaldó al gabinete Arroyo, que asumió hace apenas un mes, con 71 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones. Este voto de confianza otorga al Gobierno interino una base política sólida para sus últimos tres meses de gestión, iniciados tras la crisis institucional que llevó a Balcázar a la jefatura del Estado en febrero, luego de la destitución de José Jerí.

Congreso de la República

Balcázar afirma que el gabinete busca dejar “camino limpio” al próximo gobierno

Al valorar el respaldo legislativo, José María Balcázar consideró que refleja el reconocimiento a la labor de su equipo: “Tengo que agradecer al Congreso por el respaldo que nos dan y eso nos va a animar para seguir trabajando en los meses que nos quedan”, afirmó el jefe de Estado.

También, resaltó además que los ministros cuentan con formación técnica y profesional adecuada: “Tenemos ministros que son técnicos, gente preparada para cada uno de los puestos, yo creo que eso ha pesado mucho también en la exposición del premier y la respuesta de los demás ministros”.

Balcázar señaló que el gabinete se ha mantenido “en la línea correcta” y aseguró que no existen elementos imputables ni omisiones relevantes en la gestión, una aclaración importante dada la reciente sucesión de escándalos políticos que desembocó en la reconfiguración del Ejecutivo. Añadió: “Estamos en un proceso de integración nacional y queremos dejar el camino limpio para el futuro presidente de la República a partir de agosto de este presente año”.

José María Balcázar, jefe de Estado, valora el respaldo legislativo del Congreso y expresa su gratitud, afirmando que este apoyo lo anima a seguir trabajando en los meses restantes de su gestión. (Foto: Presidencia del Perú)

Ante la consulta sobre el significado del voto de confianza, Balcázar manifestó que simboliza “la consecuencia de un caminar de los ministros a lo largo de estos meses que hemos tenido, de su trabajo eficaz”. Este enfoque en la solidez administrativa y la idoneidad de los titulares de cada cartera fue uno de los pilares de la aprobación parlamentaria.

Premier defiende gestión del gabinete: “todos los ministros son técnicos”

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, agradeció la confianza depositada tanto por el presidente Balcázar como por el Congreso y los demás ministros. Subrayó que el equipo ministerial “no va a desmerecer nuestro trabajo” y que el voto recibido “nos ha llenado de energías para impulsar y poder terminar este 27 de julio con las mejores condiciones”.

Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros, expresa su agradecimiento por la confianza depositada por el presidente Balcázar y el Congreso, comprometiendo el esfuerzo de su equipo ministerial. (Foto: Presidencia del Perú)

Durante su presentación ante el Congreso, Arroyo indicó que la prioridad del Ejecutivo es la recuperación de la seguridad ciudadana. Precisó que la administración está enfocada en “garantizar la estabilidad, el orden y resultados concretos para la población”, y advirtió que “la inseguridad es la mayor preocupación que hoy agobia a todas las familias peruanas”.

El premier aseguró también que el gabinete busca “cubrir todas las brechas que están quedando y destrabar muchos proyectos”, además de llegar hasta “ese Perú profundo, a ese Perú olvidado”. Según el noticiero estatal, la vocación de servicio público y una composición técnica diversa son puntos fuertes de la actual gestión, especialmente en el contexto del proceso de transición gubernamental.

En cuanto a la economía, Arroyo enfatizó la necesidad de mantener la estabilidad y el manejo responsable de las finanzas públicas para reducir el déficit fiscal. Dejó en claro que el Gobierno “no va a privatizar la petrolera estatal Petroperú”, si bien seguirá adelante con el plan de reestructuración de la empresa para ofrecer en concesión la administración de diversas unidades, una medida adoptada para enfrentar la grave crisis financiera de la compañía estatal.

Congreso aprueba cuestión de confianza a gabinete Arroyo

El Pleno del Congreso de la República aprobó la cuestión de confianza presentada por Arroyo Sánchez, conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Perú. Esta decisión resulta especialmente significativa por el calendario electoral: la segunda vuelta programada para el 7 de junio, tras los comicios generales celebrados el 12 de abril, según el medio estatal.

El voto de confianza refuerza la legitimidad del actual gabinete durante la recta final del régimen iniciado por Pedro Castillo en 2021. Luego de una serie de crisis que llevaron sucesivamente a la presidencia a Dina Boluarte, José Jerí y finalmente a José María Balcázar, este periodo interino concluirá el 28 de julio, fecha en la que el Ejecutivo debe traspasar el mando al presidente electo.

Pleno del Congreso otorgó voto de confianza a Gabinete Luis Arroyo - Canal N

En su exposición previa a la votación, Arroyo identificó como prioridades gubernamentales la lucha contra el crimen organizado, la extorsión, el sicariato y garantizar la estabilidad económica: “Nuestra lucha contra las redes del crimen organizado, la extorsión y el sicariato es un esfuerzo permanente que nace de la necesidad de proteger la tranquilidad de nuestros hogares”.

El apoyo del Congreso —manifestado en los 71 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones— le proporciona al gabinete Arroyo el respaldo legal y la posibilidad de concluir la gestión con estabilidad y gobernabilidad, en una coyuntura marcada por la transición institucional y el inminente desenlace electoral.