Día de Apreciación de los Murciélagos: origen, razones ecológicas y aportes científicos de una fecha clave para la conservación global

La jornada del 17 de abril reúne a entidades científicas y ambientales que resaltan el impacto de los murciélagos en la biodiversidad y su relevancia para mantener funciones ecológicas esenciales en distintos continentes (Freepik)

La conmemoración del Día de Apreciación de los Murciélagos, instaurada el 17 de abril por impulso de la organización Bat Conservation International , busca revertir la visión negativa sobre estos mamíferos al subrayar su relevancia en la naturaleza y la salud humana.

Con más de 1.400 especies conocidas, los murciélagos representan cerca del 25% de los mamíferos del planeta, distribuyéndose en todos los continentes salvo la Antártida.

Su función en la polinización, control de insectos y dispersión de semillas ha sido reconocida por científicos y organismos internacionales, que advierten sobre el impacto de la pérdida de hábitats y la desinformación en el declive de sus poblaciones.

Cuándo surgió el Día de Apreciación de los Murciélagos

El Día de Apreciación de los Murciélagos nació como una iniciativa científica para visibilizar su valor ecológico, impulsado por organizaciones que promueven su protección frente a amenazas globales. (Freepik)

El Día de Apreciación de los Murciélagos se celebra cada 17 de abril desde que Bat Conservation International, fundada en 1982 por especialistas preocupados por la vulnerabilidad de estos animales, propuso dedicar una jornada anual a difundir su importancia.

Esta institución científica, dedicada a la protección y estudio de los quirópteros, lidera campañas globales para sensibilizar sobre el rol ecológico de los murciélagos y el peligro que enfrentan por la destrucción de sus hábitats y la persecución motivada por prejuicios.

Según el académico Fulgencio Lisón Gil, del Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción, “prácticamente el 25% de los mamíferos que hay en todo el planeta son murciélagos”, lo que subraya la magnitud de su presencia y la necesidad de su preservación.

La fecha elegida coincide con el periodo de mayor actividad biológica de los murciélagos en el hemisferio norte, momento en que salen de la hibernación y contribuyen activamente a procesos claves para los ecosistemas. A nivel internacional, diversas entidades científicas y educativas se suman a la jornada, promoviendo información basada en datos verificables para desmitificar creencias negativas y concienciar sobre la protección de estos mamíferos.

Razones ecológicas para la protección de los murciélagos y su impacto en la economía

Su papel en la dispersión de semillas y el control de insectos convierte a los murciélagos en aliados naturales de la agricultura, reduciendo costos y favoreciendo la biodiversidad. (Freepik)

Los murciélagos desempeñan funciones ecológicas indispensables: son polinizadores de cultivos estratégicos, controlan plagas agrícolas y dispersan semillas en bosques y selvas. En México, por ejemplo, los murciélagos contribuyen a la regeneración de la selva mediante la dispersión de semillas de plantas pioneras. Un caso emblemático es el del agave, planta fundamental para la producción de tequila y mezcal, cuya polinización depende exclusivamente de determinadas especies de murciélagos.

El control de insectos es otro beneficio clave. Un murciélago marrón pequeño, de solo cinco gramos de peso, puede consumir miles de insectos en una noche, contribuyendo a reducir el uso de pesticidas y favoreciendo la biodiversidad local. Además, el guano, su excremento, es considerado uno de los fertilizantes naturales más eficaces, utilizado en diversas regiones como abono agrícola.

La disminución de las poblaciones de murciélagos en el último siglo ha sido relacionada con la pérdida de hábitats, la expansión urbana y agrícola, y la contaminación por pesticidas. Estas amenazas, sumadas a la baja tasa de reproducción de la mayoría de las especies (en general, una cría por año), incrementan el riesgo de extinción y complican la recuperación de las poblaciones.

Desafíos, mitos y aportes científicos de los murciélagos

El desconocimiento ha convertido a los murciélagos en víctimas de prejuicios, pese a que investigaciones recientes resaltan sus aportes en salud y equilibrio ambiental. (Freepik)

A pesar de su papel fundamental, los murciélagos enfrentan prejuicios y creencias infundadas que dificultan su protección. Tradicionalmente asociados a imágenes negativas por su actividad nocturna y su aspecto, han sido injustamente considerados transmisores de enfermedades.

Si bien son reservorios naturales de virus como el Marburgo, Nipah, Ébola y distintos coronavirus, su sistema inmunológico presenta características únicas: tienen una elevada temperatura corporal y altos niveles de interferón antiviral, lo que les permite alojar estos virus sin desarrollar síntomas.

En países como China, los murciélagos simbolizan felicidad y prosperidad, pero en muchas regiones occidentales persiste el rechazo, agravado por la vinculación con pandemias recientes. Esta percepción ha motivado agresiones y la destrucción de refugios, factores que han contribuido al descenso de sus poblaciones.

El interés científico por los murciélagos ha crecido en los últimos años. Investigaciones sobre su longevidad, su resistencia natural al cáncer y el potencial médico de su saliva (especialmente en especies hematófagas, útiles para el desarrollo de fármacos anticoagulantes) evidencian su valor para la medicina. Además, los murciélagos son considerados “especies indicadoras”: la variación en sus poblaciones permite monitorear la salud de los ecosistemas y anticipar desequilibrios que podrían afectar a otras especies.

El Día de Apreciación de los Murciélagos se consolida así como una oportunidad para difundir información científica, promover el respeto y la protección de uno de los grupos de mamíferos más diversos y relevantes para la salud ambiental global.