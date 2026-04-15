Perú

Pensión ONP y AFP para maestros será más alta, ¿de cuánto es el monto?

A pesar que la Ley de pensión digna para maestros sería inconsistente con el sistema privado de pensiones, fue promulgada y será aplicada en 90 días máximo

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Jubilado cobrando su pensión en el Banco de la Nación
Pensiones para maestros subirán en ONP y AFP, pero aún no se reglamenta la Ley. - Crédito Andina

Este miércoles 15 de abril se promulgó finalmente Ley N° 32581, Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.

Como se recuerda, la llamada ‘pensión digna’ para los profesores había sido observada por el gobierno de Dina Boluarte, justo antes de que esta fuera vacada. Pero esta regresó al Congreso donde fue aprobada por insistencia, y tras tres semanas se firmó y finalmente se promulgó.

Pero aún hay dudas sobre el monto real al que se determinará esta pensión. No lo deberían haber, la Ley es clara: estas pensiones para maestros que reciben su pensión por la ONP y las AFP “serán equivalentes al monto de la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial”. Esto es S/3,500.70, aprobado para este 2026.

profesor enseñando en escuela con alumnos
La Ley de "pensión digna" para maestros fue promulgada, ¿qué sigue ahora?. - Crédito Andina

La escala magisterial

Para determinar la pensión para maestros cesantes y jubilados, la propuesta que logró dictamen en el Congreso consideró la escala magisterial, la cual es el sistema de los niveles jerárquicos de la Carrera Pública Magisterial (CPM) que organiza y estructura la trayectoria laboral de los docentes del Estado.

Esta escala justamente determina el sueldo en base a la remuneración íntegra mensual (RIM), el cual aumenta según el nivel. Así, para el primer nivel esta equivale a una RIM.

Su valor en 2025 era de S/3.300,60, de ahí la confusión de que la pensión en tomar en cuenta sería esta. Sin embargo, ya a fines del año pasado se aprobó una nueva escala (fácilmente consutable en este enlace), que aumentó esta RIM a S/3.500,70.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso
Fernando Rospigliosi firmó la autógrafa de la Ley de pensiones dignas. - Crédito Captura Congreso

Es así que la pensión no sería estática, sino que cambiaría en tanto los sueldos de los maestros cambien a partir de nuevas modificaciones de la RIM de la escala magisterial.

AFP tendrían que pagar pensiones más altas

Entonces, las pensiones para los maestros subirían a S/3.500,70, según cómo lo determine el reglamento que se promulgaría máximo en 90 días calendario.

Sin embargo, aún hay desafíos. El texto promulgado señala que “establece una pensión para los maestros jubilados y cesantes (...) comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP)”.

Maestros con Waldermar Cerrón celebrando en el Congreso
Los maestros celebraron con la aprobación de su Ley de pensión digna. Sin embargo, el BCRP, el MEF y otras entidades han alertado sobre su impacto. - Crédito Waldermar Cerrón

Es decir, las AFP deberían pagar una pensión mayor a maestros, a pesar de que esto no vaya acorde a cómo está diseñado el sistema. “Mas del 50% de los maestros en actividad eligió afiliarse al SPP, que se caracteriza porque los aportes se acreditan en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), que son administradas por las AFP, los aportes realizados y la rentabilidad generada durante la vida activa del afiliado, sirven para financiar la pensión”, resaltaba el Gobierno en la respuesta al proyecto de ley cuando fue observado, firmado por Dina Boluarte y Eduardo Arana, el ex PCM.

La pensión de S/3.500 ahí se consideraba “inconsistente” con el diseño estructural del SPP, donde el monto de pensión depende de múltiples factores como los montos aportados, la densidad de cotización, la edad de jubilación, la composición familiar, el tamaño del fondo de pensión que el afiliado logre construir en base a sus propios aportes y la rentabilidad generada a lo largo de su vida laboral, entre otros.

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