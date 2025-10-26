Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

Orquesta Candela alcanza importante logro en Estados Unidos.

Poco a poco, la Orquesta Candela sigue cumpliendo sus sueños. La reconocida agrupación peruana sumó un nuevo hito a su extensa carrera al ser galardonada en los Latin Music Awards – Premio Unidad en Nueva York, donde fueron reconocidos como Leyenda y Mejor Artista Tropical en el género cumbia. Un logro que los llena de orgullo y emoción, pues representa el fruto de más de tres décadas de trabajo constante, pasión y amor por la música.

Este reconocimiento llega justo cuando la orquesta celebra 35 años de ininterrumpida trayectoria, una historia que comenzó en Monsefú, Chiclayo, de la mano de su fundador, don Víctor Yaipén Uypan, quien dejó un legado musical invaluable. “Para nosotros es una gran emoción ganar este premio en el género tropical. Quiere decir que nuestro trabajo está siendo visto afuera, eso nos llena de orgullo y es una súper motivación para seguir por el camino correcto”, señalaron emocionados los hermanos Víctor, Donald y Billy Yaipén, actuales líderes de la agrupación.

El premio, entregado en la ciudad de Nueva York, representa mucho más que una estatuilla. Es un símbolo del reconocimiento internacional que la cumbia peruana está alcanzando gracias a agrupaciones que mantienen viva la esencia de este ritmo, pero que a la vez apuestan por la modernidad y las colaboraciones internacionales.

Josep Alvan, director de los Premios Unidad, destacó justamente esa expansión cultural que vive la cumbia peruana. “Estamos sorprendidos por la acogida que tiene la cumbia del Perú en el mundo. Es un ritmo que conecta con la alegría y la identidad latina, y Candela ha sabido llevarlo con respeto, calidad y mucha energía”, afirmó el productor.

La Orquesta Candela no se detiene

Su constante producción musical los mantiene en el radar del público nacional e internacional. Recientemente estrenaron el tema ‘Todavía’ junto a la reconocida cantante panameña Joysi Love, exintegrante del grupo La Factoría, logrando gran aceptación en plataformas digitales y emisoras radiales. Además, sorprendieron con una colaboración muy especial junto al Grupo 5, interpretando la canción ‘Tan dentro de mi alma’, una unión que causó furor entre los fanáticos de ambos conjuntos.

Orquesta Candela lanza colaboración con la panameña Joysi Love.

Pero los planes de los Yaipén no terminan ahí. Los líderes de Candela anunciaron que vienen preparando nuevas colaboraciones con artistas de talla mundial, entre ellos los ganadores del Grammy Americano, Tony y Mimmy Succar, además de la cantante Leslie Shaw y el ícono del merengue Elvis Crespo. Estas alianzas marcan el inicio de una nueva etapa para la agrupación, que busca proyectarse con fuerza hacia el mercado internacional.

“Este año 2026 vamos con fuerza. La idea es dar el gran salto a la internacionalización, y por qué no, también aspirar a premios como los Grammy o los Billboard”, expresaron los hermanos Yaipén con entusiasmo, dejando claro que su objetivo es seguir expandiendo los límites de la cumbia peruana.

Con más de tres décadas de historia, la Orquesta Candela ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Su música sigue siendo sinónimo de fiesta, alegría y peruanidad, y su perseverancia los ha convertido en uno de los grupos más representativos del país. Desde los grandes escenarios de Lima hasta los auditorios internacionales, su sonido inconfundible ha conquistado corazones en toda América Latina.

El Premio Unidad en los Latin Music Awards no solo reconoce la trayectoria del grupo, sino también su compromiso con la cultura y la identidad peruana. Es, además, un homenaje al legado de su fundador, don Víctor Yaipén, quien falleció el pasado 19 de enero tras una larga batalla contra complicaciones de salud.

Víctor Yaipén, fundador de Orquesta Candela, falleció en enero del 2025. (Captura: IG)

A 35 años de su creación, la Orquesta Candela demuestra que la pasión, el esfuerzo y la constancia son las claves del éxito. Y aunque el camino ha estado lleno de desafíos, hoy la agrupación goza del reconocimiento de sus pares y del cariño del público que los acompaña en cada escenario.