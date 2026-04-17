Surfistas peruanos dominan en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: tres medallas de oro y una de plata en bodyboard

El equipo nacional brilló en la Playa Venao, donde Hannah Saavedra, Lucciano Campos y Catalina Zariquiey lograron el oro en bodyboard y consolidaron la presencia de Perú en el medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud (Team Perú)

El surf peruano se apoderó de la atención en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud realizados en Panamá, donde la delegación nacional sumó logros que fortalecieron su presencia en la tabla general.

Tres medallas de oro en pruebas de bodyboard y un destacado podio permitieron que Perú escalara posiciones, consolidando un ciclo de preparación que busca resultados de alto nivel de cara a próximas competencias internacionales. La combinación de talento individual y trabajo en equipo quedó reflejada en el rendimiento de los atletas, quienes agradecieron el apoyo institucional y el acompañamiento de quienes respaldan el desarrollo de este deporte en el país.

La sobresaliente jornada peruana se desarrolló en la Playa Venao, ubicada a 300 kilómetros de la Ciudad de Panamá, escenario que reunió a las principales promesas del surf juvenil sudamericano. En este contexto, Hannah Saavedra, Lucciano Campos y Catalina Zariquiey se adueñaron del oro en sus respectivas categorías de bodyboard, mientras María Conterno sumó una medalla de plata, completando una actuación colectiva que fue clave para el avance nacional en el medallero. .

Resultados destacados consolidan la presencia nacional

Las actuaciones de Campos, Saavedra y Zariquiey colocaron a Perú en el podio del surf juvenil, con puntajes sólidos que impulsaron al país hasta el tercer lugar del medallero general. (Team Perú)

El rendimiento de los surfistas peruanos fue determinante para colocar a Perú entre los equipos más competitivos del certamen. Lucciano Campos se impuso en la final masculina de bodyboard con un puntaje total de 14,43, producto de dos olas calificadas con 8,10 y 6,33, resultado que le permitió superar con claridad a sus rivales. Por su parte, Hannah Saavedra sumó 11,83 puntos —gracias a olas de 8,00 y 3,83—, lo que le aseguró el primer lugar en una final marcada por la precisión técnica y el control bajo presión.

En la rama femenina, Catalina Zariquiey se consagró campeona tras imponerse en una reñida definición contra la brasileña Luara Mandelli. Zariquiey alcanzó 10,83 unidades (ondas de 6,33 y 4,50), apenas por encima de los 10,16 de su rival, evidenciando la paridad y el alto nivel de competencia que caracteriza a este tipo de eventos. El cuarto podio para Perú llegó a través de María Conterno, quien obtuvo la medalla de plata tras un duelo muy parejo ante la chilena Antonia Gutiérrez, consolidando así la cosecha de preseas en la disciplina.

Gracias a estos resultados, el equipo nacional alcanzó el tercer puesto en el medallero general, sumando un total de 15 medallas —cuatro de oro, seis de plata y cinco de bronce— y ratificando la proyección internacional del surf peruano junto a otras disciplinas que también aportaron preseas, como la lucha libre, el judo y el tiro con arco.

Voces del equipo y respaldo institucional

Los campeones peruanos destacaron el trabajo colectivo tras sus triunfos, mientras el respaldo del IPD y autoridades reforzó el impulso al surf como disciplina estratégica. (Team Perú)

El impacto de estos logros se reflejó en las declaraciones de los protagonistas. Catalina Zariquiey expresó: “Gracias Perú por acompañarnos en nuestro esfuerzo, este es el trabajo que hacemos en equipo para salir adelante por el país, esta medalla es para todos los que nos apoyaron”. Por su parte, Hannah Saavedra compartió: “Soy campeona suramericana, gracias a los que nos siguen, nos alientan y siempre están con nosotros en los momentos difíciles”. Estos mensajes evidencian el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo del grupo.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, felicitó públicamente a los deportistas por sus logros, destacando que representan un ejemplo para la juventud y fortalecen el orgullo nacional. La participación de 26 integrantes del Programa de Apoyo al Deportista en la delegación de surf reafirmó el compromiso institucional con la formación integral de los atletas.

Perú en el medallero

Con una delegación amplia y resultados en varias disciplinas, Perú consolida su avance en Panamá, donde el surf destaca como uno de los pilares del medallero nacional. (Team Perú)

El avance de Perú en el medallero fue posible no solo por el brillo del surf, sino también por los resultados obtenidos en otras áreas. El equipo nacional sumó preseas en deportes como la lucha libre, donde Francesko Canayo y Oziel Herrera contribuyeron con medallas en sus respectivas categorías, y en el judo, gracias a la actuación de Prizzila Lam y Yesus Perea. En tiro con arco, Avril Santa Cruz y Kenshi Atto se subieron al podio en la modalidad mixta, ampliando la diversidad de disciplinas en las que Perú se mostró competitivo.

La actuación en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá representa un paso relevante en la estrategia de preparación hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027, donde el objetivo será capitalizar la experiencia adquirida y profundizar el desarrollo técnico y físico de los atletas. El respaldo recibido desde el IPD y el reconocimiento de autoridades refuerzan el camino de crecimiento del deporte nacional, especialmente en disciplinas como el surf, que ha demostrado su potencial para posicionar a Perú en el escenario internacional.

El balance al cierre de la jornada dejó a Perú con cuatro medallas de oro en total, correspondientes a Francesko Canayo en lucha libre, Lucciano Campos en bodyboard masculino, Hannah Saavedra en bodyboard femenino y Catalina Zariquiey en tabla corta; seis de plata en distintas disciplinas y cinco bronces que completaron la actuación colectiva. Esta suma evidencia la proyección y el esfuerzo sostenido de una delegación joven que aspira a mantener el protagonismo en futuras competencias continentales.