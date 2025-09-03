Perú

Orquesta Candela sigue los pasos de Grupo 5 y apunta a la internacionalización: “Queremos un Billboard”

Víctor Yaipén Jr. destaca la colaboración con la cantante panameña Joyci Love para conquistar mercados globales y reafirma el compromiso de la agrupación por llevar la cumbia peruana a escenarios internacionales, igual que sus referentes

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Orquesta Candela se propone seguirle
Orquesta Candela se propone seguirle los pasos a Grupo 5.

La Orquesta Candela ha dado un paso clave en su objetivo de internacionalización al unir fuerzas con la artista panameña Joysi Love para lanzar la versión en cumbia de “Todavía”, una canción que ya había cosechado éxito en el ámbito del género urbano. La colaboración marca un hito dentro del camino que Víctor Yaipén Jr. y sus hermanos han trazado para la agrupación: llevar la cumbia peruana a nuevos mercados y seguir los pasos de grandes referentes, como Grupo 5, en la conquista de la escena internacional.

“Es un honor para nosotros esta colaboración con una artista de talla mundial, a la cual admiramos por su talento y super trayectoria”, señaló el líder de Orquesta Candela durante el lanzamiento del tema, reconociendo el valor de sumar voces nuevas y consolidadas al repertorio de la agrupación. El dueto de Víctor Yaipén Jr. y Joysi Love es el resultado de una estrategia que apuesta por la renovación constante y la apertura a sonidos, estilos y públicos más allá de las fronteras del Perú.

Orquesta Candela lanza colaboración con
Orquesta Candela lanza colaboración con la panameña Joysi Love.

La meta, según ha declarado el propio Yaipén Jr., es clara: “Queremos llevar la cumbia por todo el mundo, porque no pensar en ganar un Grammy, un Billboard y otros grandes premios en el exterior”.

Ese objetivo entronca con la senda trazada por Grupo 5, agrupación que ha logrado mantenerse vigente durante décadas y hoy se codea con los nombres más importantes de la música tropical en América Latina y Estados Unidos, llevando la cumbia peruana a escenarios internacionales y colaborando con figuras de primer nivel.

En ese sentido, la Orquesta Candela ha buscado consolidar su marca tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración con Joysi Love no es un hecho aislado: la orquesta ha sumado a su trayectoria trabajos con artistas reconocidos como Jerry RiveraElvis Crespo y el grupo argentino Ráfaga. Esta estrategia ha fortalecido el vínculo de la agrupación con el público joven, que busca experiencias sonoras actuales sin dejar de lado el sabor y la identidad propia de la cumbia peruana.

Composición/Infobae
Composición/Infobae

“No dejamos de trabajar para abrir mercados y conquistar plazas fuera del país”, declaró Víctor Yaipén Jr., quien lidera la segunda generación de una familia de músicos cuya historia está fuertemente ligada a la evolución de la cumbia en el Perú. La orquesta no solo ha mantenido presencia en los principales escenarios del país, sino que ha procurado estar a la vanguardia de las tendencias musicales y tecnológicas.

Proyectos con los Succar y Leslie Shaw

Además de las recientes alianzas internacionales, Orquesta Candela ha grabado nuevas producciones junto a artistas como Tony SuccarMimy Succar y Leslie Shaw, integrando a su repertorio elementos del pop, la salsa y la música urbana. Con esto, busca ampliar su plataforma y captar la atención de públicos diversos y exigentes a nivel global.

“Los objetivos son claros y los vamos a cumplir”, aseguró Víctor Yaipén Jr., convencido de que el trabajo constante, la innovación y el respeto por sus raíces les permitirán no solo mantenerse vigentes, sino alcanzar un lugar destacado en la industria musical latinoamericana. La reciente colaboración con Joysi Love es, en este sentido, un peldaño más en la construcción de ese sueño colectivo, un paso decidido hacia el escenario global que ya ocupan otros representantes de la cumbia nacional.

Mimy Succar ganó dos Grammys.
Mimy Succar ganó dos Grammys.

Grupo 5 en la Semana Billboard de la Música Latina 2025

Grupo 5, la emblemática agrupación de Monsefú, se encuentra a las puertas de un logro sin precedentes: su participación en la Semana Billboard de la Música Latina 2025. Del 20 al 24 de octubre, el grupo peruano compartirá escenario en Miami junto a figuras de la talla de Laura PausiniDaddy YankeeGloria Estefan y Carín León en uno de los principales eventos de la industria musical latinoamericana, lo que consolida su ascenso internacional y la proyección de la cumbia peruana a nivel global.

Para los hermanos Christian, Elmer y Andy Yaipén, actuales líderes de la agrupación, este reconocimiento no solo representa un momento de orgullo, sino la culminación de años de persistencia, reinvención y búsqueda de nuevos horizontes. En diálogo con América Espectáculo, Christian Yaipén relató la emoción que sintieron al recibir la invitación oficial: “Cuando vimos el flyer y nos dimos cuenta de los nombres que estarán junto a nosotros, confirmamos que el esfuerzo ha valido la pena”.

Grupo 5 se prepara para
Grupo 5 se prepara para hacer historia en la Semana Billboard de la Música Latina 2025.

La historia de Grupo 5 es la de una banda que, partiendo de Monsefú, supo transformar la cumbia tradicional con una mirada contemporánea, identificándose con diversas audiencias en Perú y el extranjero. El grupo ya tiene experiencia en grandes escenarios internacionales y, como parte de la Semana Billboard, integrará paneles de discusión donde abordarán temas sobre industria, innovación y su trayecto como marca musical.

Grupo 5 dio a conocer detalles de lo que será su participación en la Semana Billboard. Video: América Espectáculos

Temas Relacionados

Orquesta CandelaGrupo 5peru-entretenimiento

Más Noticias

Betssy Chávez sale hoy en libertad: TC anula su prisión preventiva y ordena su inmediata excarcelación

A pesar de que habría intentado fugar a la Embajada de México, magistrados disponen que la expremier deje hoy mismo el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos

Betssy Chávez sale hoy en

Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”

El exfutbolista y conductor de pódcast recibió un auto de lujo de manos de ‘La Foquita’, su amigo y socio. Un gesto que revela la fuerza de su vínculo fuera del deporte

Este es el lujoso Ferrari

Cerca de 20 mil docentes ganarán más, tras desembolso de S/94 millones: estas regiones serán las beneficiadas

Según reporte del Ministerio de Educación (Minedu), este desembolso extraordinario permitirá que los beneficiarios perciban la remuneración correspondiente a la nueva escala magisterial

Cerca de 20 mil docentes

Advierten posible infiltración de redes asociadas al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro en territorio peruano

La presencia fragmentada del Tren de Aragua en Perú refleja la expansión de estructuras criminales transnacionales

Advierten posible infiltración de redes

Corte de luz en Arequipa hasta el 6 de septiembre: Seal suspenderá su servicio en estas zonas

La empresa eléctrica ejecutará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes en distintos distritos de la región arequipeña. Seal exhortó a la población a tomar precauciones

Corte de luz en Arequipa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez sale hoy en

Betssy Chávez sale hoy en libertad: TC anula su prisión preventiva y ordena su inmediata excarcelación

Eliane Karp afronta pedido de 16 años de cárcel por el caso Ecoteva, pero sigue prófuga en el extranjero

Betssy Chávez podría volver a prisión preventiva: TC ordena que el PJ vuelva a evaluar pedido de prolongación

Carlos Álvarez asegura que su confrontación con el ministro de Justicia, Juan José Santivañez, es un ‘sketch político’

Congresistas celebran decisión del TC que libera a Betssy Chávez y reclaman libertad para Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Este es el lujoso Ferrari

Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”

Shakira anuncia tercera fecha en Perú tras exitoso sold out: cuándo inicia la venta de entradas y más detalles del concierto

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Shakira en Lima: Regreso de colombia genera expectativa por un invitado sorpresa en el cierre de su gira

Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría viven su primer viaje familiar a Estados Unidos: “Para conocer a mis suegritos”

DEPORTES

A qué hora juega Brasil

A qué hora juega Brasil vs Chile: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Colombia vs Bolivia en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco respondió a Sergio Peña con indirecta a Jefferson Farfán: “Le diste un ejemplo a muchos”

Universitario quiso fichar a Paola Rivera, pero su DT la descartó por inesperado motivo: “No íbamos a traer una armadora para que sea suplente”

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo