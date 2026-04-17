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Qué se celebra el 17 de abril en el Perú: un recorrido por hitos que definieron la historia y los desafíos contemporáneos

La conmemoración de esta fecha revela la convergencia de acontecimientos trascendentales que han marcado la identidad, los retos políticos y los avances sociales en el devenir del país y la esfera internacional

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La jornada coincide con hechos relevantes como la muerte de un expresidente, la fundación de una institución humanitaria, el natalicio de un deportista destacado y la celebración internacional por la hemofilia (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 17 de abril reúne hechos significativos en la historia del Perú y el ámbito internacional. En 1561, Diego López de Zúñiga y Velasco asumió como virrey, impulsando la organización colonial.

En 1879 se fundó la Cruz Roja Peruana durante la Guerra del Pacífico. En 1952 nació Rubén Toribio Díaz, destacado defensor de la selección nacional. En 2019 falleció el expresidente Alan García en medio de investigaciones por corrupción.

Además, se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, fecha orientada a generar conciencia sobre esta enfermedad y promover su diagnóstico y tratamiento oportuno en la población.

16 de abril de 1561 – Diego López de Zúñiga y Velasco asume como virrey del Perú y marca una etapa cortesana en Lima

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La llegada de Diego López de Zúñiga y Velasco al Perú en 1561 significó el inicio de una gestión enfocada en la estructura institucional y el fortalecimiento del aparato virreinal. (BNP)

El 17 de abril de 1561, Diego López de Zúñiga y Velasco hizo su entrada oficial en Lima para asumir como virrey del Perú, cargo otorgado por el rey Felipe II.

Su llegada marcó el inicio de un gobierno caracterizado por el fortalecimiento de la vida cortesana y la organización del aparato colonial.

Durante su mandato impulsó obras públicas, reguló ceremonias y promovió instituciones, aunque su gestión fue cuestionada por su escasa atención a los asuntos administrativos. Permaneció en el cargo hasta 1564, en un periodo de tensiones sociales y cambios políticos en el virreinato.

17 de abril de 1879 – Se funda la Cruz Roja Peruana en medio de la Guerra del Pacífico<b> </b>

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La fundación de la Cruz Roja Peruana en 1879 marcó un hito en la atención humanitaria, impulsada por médicos que ofrecieron apoyo en medio del conflicto armado. (Andina)

El 17 de abril de 1879 se fundó la Cruz Roja Peruana en un contexto marcado por la Guerra del Pacífico, con el objetivo de brindar atención médica y asistencia humanitaria a los heridos.

La iniciativa surgió desde la Facultad de Medicina de San Marcos, cuyos integrantes ofrecieron sus servicios y recursos al Estado.

Desde entonces, la institución se consolidó como organismo voluntario auxiliar en labores de salud, emergencias y ayuda social, guiado por principios como humanidad, neutralidad e imparcialidad, y con presencia activa en todo el territorio nacional.

17 de abril de 1952 – Rubén Toribio Díaz nace y se convierte en referente de la defensa peruana

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Rubén Toribio Díaz, figura clave del fútbol nacional, nació en 1952 e inició un camino que lo llevaría a destacar en torneos locales e internacionales. (Andina)

El 17 de abril de 1952 nació en Lima Rubén Toribio Díaz, destacado defensor que marcó una época en el fútbol peruano. Conocido como el “Panadero”, desarrolló una sólida carrera en clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal, donde obtuvo títulos nacionales.

Fue internacional con la selección peruana en 89 partidos y formó parte del equipo campeón de la Copa América 1975.

Además, participó en los Mundiales de 1978 y 1982, este último como capitán, consolidándose como uno de los mejores defensores en la historia del país.

17 de abril de 2019 – Alan García muere en Lima antes de su detención por caso Odebrecht

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La muerte de Alan García el 17 de abril de 2019 cerró una etapa clave de la política peruana, en un contexto de investigaciones por el caso Odebrecht. (Andina)

El 17 de abril de 2019 falleció en Lima el expresidente peruano Alan García, luego de dispararse cuando agentes fiscales y policiales acudieron a su vivienda para detenerlo en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Fue trasladado de emergencia a un hospital, pero no sobrevivió a la intervención. García, quien gobernó el Perú en dos periodos no consecutivos, fue una figura central de la política nacional durante décadas.

Su muerte generó un fuerte impacto político y social, marcando el final de una trayectoria marcada por liderazgo, controversias y procesos judiciales.

17 de abril – Día Mundial de la Hemofilia<b> </b>

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Cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, una fecha dedicada a generar conciencia sobre este trastorno y promover su diagnóstico temprano. (Andina)

El 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia desde 1989, una fecha establecida por la Federación Mundial de Hemofilia en honor al nacimiento de su fundador, Frank Schnabel.

Esta jornada busca sensibilizar a la población sobre este trastorno genético que afecta la coagulación de la sangre y puede provocar hemorragias graves. Asimismo, promueve el acceso a diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados y la difusión de información científica.

La conmemoración reúne a pacientes, médicos e instituciones para impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad.

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