Ministerio de Cultura habilita ruta alterna del Camino Inka para garantizar ingreso seguro a Machu Picchu tras aluvión en Cusco

Lluvias intensas, aluviones y deslizamientos afectan de forma recurrente las rutas de acceso a Machu Picchu.

Las rutas de acceso a Machu Picchu enfrentan nuevas interrupciones en un contexto marcado por eventos naturales recurrentes en la región Cusco. Las lluvias persistentes y la inestabilidad del terreno condicionan la transitabilidad hacia uno de los principales destinos turísticos del país, lo que obliga a las autoridades a aplicar medidas inmediatas para sostener el flujo de visitantes y garantizar su seguridad.

En este escenario, el Ministerio de Cultura implementó acciones específicas para mantener operativo el ingreso al Camino Inka, luego de un aluvión registrado a fines de marzo. La situación coincide con un reciente deslizamiento de gran magnitud en otra vía clave, lo que evidencia la vulnerabilidad de los accesos alternos en zonas de alta pendiente.

Las intervenciones buscan evitar la paralización total del circuito turístico y responder a la demanda de visitantes nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, se desarrollan trabajos de rehabilitación en los tramos afectados, mientras se mantienen restricciones en sectores considerados de riesgo.

Habilitan ruta alterna en el Camino Inka tras aluvión

El Ministerio de Cultura articula acciones con empresas ferroviarias y el SERNANP para sostener el flujo turístico.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, dispuso la habilitación de una ruta alterna de ingreso al Camino Inka hacia Machu Picchu, luego del aluvión ocurrido el 31 de marzo en el sector Km 104 Chachabamba.

Como parte de esta medida, se activó el acceso por el Km 106 Choquesuysuy. En este punto se acondicionaron espacios destinados al control, registro y orientación de visitantes. La disposición permite un tránsito ordenado hacia zonas emblemáticas como Wiñaywayna, Intipunku y la llaqta de Machu Picchu.

El responsable de la Red de Caminos Inka, Francisco Huarcaya, explicó el alcance de la intervención. “El Ministerio de Cultura ha actuado de manera oportuna para garantizar no solo la continuidad del servicio turístico, sino principalmente la seguridad de los visitantes. Esta ruta alterna cumple con todas las condiciones necesarias para un tránsito seguro y controlado”, señaló.

Coordinación con empresas ferroviarias y control de accesos

Se activó el ingreso por el Km 106 Choquesuysuy tras el aluvión en el Km 104 Chachabamba, garantizando el tránsito controlado.

La implementación de la ruta alterna incluyó la articulación con empresas ferroviarias como Perú Rail, Inca Rail y FETRANSA. Estas compañías realizan paradas temporales en el Km 106, lo que facilita el descenso de turistas y su incorporación al nuevo acceso habilitado.

El control de ingreso se mantiene a través de la plataforma oficial tuboleto.cultura.pe. Este proceso se ejecuta con la participación del personal de la Coordinación de la Red de Caminos Inka y guardaparques del SERNANP, quienes verifican la documentación requerida según los protocolos establecidos.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de las condiciones del terreno en el tramo afectado. Equipos especializados ejecutan trabajos de rehabilitación en la ruta Km 104 Chachabamba – Wiñaywayna, con el objetivo de restablecer la transitabilidad en el acceso tradicional.

Vehículos detenidos en ambos lados y peatones expuestos a nuevos desprendimientos.

De forma paralela, un deslizamiento de gran magnitud interrumpió nuevamente la ruta amazónica de acceso a Machu Picchu. El evento ocurrió la tarde del lunes 13 de abril en la vía Santa María–Santa Teresa, ubicada en la provincia de La Convención.

El desprendimiento se registró en el kilómetro 16+740, en el sector Urpipata. Grandes volúmenes de roca, tierra y escombros cubrieron ambos carriles de la carretera, lo que impide el tránsito vehicular y peatonal en la zona.

Esta vía constituye un corredor de aproximadamente 31 kilómetros y resulta clave para la conectividad de distritos como Maranura, Santa Teresa y Machu Picchu. En la actualidad, el proyecto vial se encuentra en ejecución por la empresa China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Perú.

Riesgos persistentes y tránsito restringido en zonas afectadas

El bloqueo de la carretera dejó varados a conductores de transporte de carga, unidades turísticas y pasajeros en ambos extremos del tramo afectado. Algunos peatones intentan cruzar la zona pese al riesgo, lo que generó alertas por parte de autoridades locales y pobladores.

Las advertencias se centran en la inestabilidad del terreno, donde continúan los desprendimientos de material. Las lluvias persistentes en la región incrementan la probabilidad de nuevos eventos similares, lo que mantiene la restricción del tránsito en el área.

El contexto climático en el departamento del Cusco incluye precipitaciones intensas y variabilidad en las condiciones atmosféricas. En los últimos días se reportaron huaicos en distintos distritos de La Convención, lo que refuerza el escenario de riesgo en las rutas de acceso.

Infraestructura en evaluación y trabajos en curso

La inestabilidad del suelo y las lluvias continuas mantienen restricciones y elevan el peligro para transportistas y peatones.

Las acciones desplegadas por las autoridades buscan sostener la operatividad del circuito turístico sin comprometer la seguridad de los visitantes. La habilitación de rutas alternas y la coordinación interinstitucional forman parte de una estrategia orientada a enfrentar emergencias de origen natural.

En paralelo, continúan los trabajos de rehabilitación en los tramos afectados tanto en el Camino Inka como en la red vial de la provincia de La Convención. Estas intervenciones apuntan a restituir las condiciones de tránsito en zonas impactadas por aluviones y deslizamientos.

El desarrollo de infraestructura en áreas de alta complejidad geográfica exige evaluaciones constantes. La combinación de lluvias, pendientes pronunciadas y suelos inestables condiciona la durabilidad de las rutas y obliga a implementar respuestas inmediatas ante cada evento registrado.