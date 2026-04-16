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Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ recibe a su rival venezolano en Cusco con la mira puesta en conseguir su primera victoria en el torneo continental. Sigue aquí todas las incidencias en vivo del encuentro

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20:18 hsHoy

¡Día de partido! Cienciano enfrenta hoy, jueves 16 de abril, a Puerto Cabello por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El ‘papá’ intentará hacerse fuerte en Cusco y aprovechar la altura para imponerse ante el cuadro venezolano, que llega motivado tras dar la sorpresa en la jornada anterior al vencer a Atlético Mineiro.

20:18 hsHoy

Así llega Cienciano al partido

Cienciano atraviesa un sólido presente deportivo. El histórico campeón de la Copa Sudamericana 2003 se ubica en el tercer lugar de la Liga 1, con un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del torneo local. En el plano internacional también ha mostrado firmeza, tras debutar con un valioso empate en el estadio Centenario de Montevideo.

En un escenario exigente, el ‘papá’ supo reaccionar y rescató un punto ante Juventud de Las Piedras gracias a un tanto de Carlos Garcés en los minutos finales que selló el 1-1. Ahora, el conjunto cusqueño buscará hacerse fuerte en casa y convertir ese buen momento en su primera victoria continental, respaldado por su hinchada.

El delantero ecuatoriano anotó el 1-1 en Montevideo por potente cabezazo - Crédito: DSports.
20:18 hsHoy

Así llega Puerto Cabello al partido

Puerto Cabello es un club relativamente joven en el fútbol venezolano, ya que compite en la máxima división desde 2018. El conjunto porteño ha mostrado un crecimiento sostenido y la temporada pasada logró ubicarse entre los cinco mejores de su liga. No obstante, su arranque en 2026 ha sido irregular, ubicándose en la mitad de la tabla (10°) con un registro de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Aun así, su debut en la Copa Sudamericana 2026 fue más que auspicioso. El equipo venezolano dio la sorpresa en la primera fecha al vencer 2-1 a Atlético Mineiro con goles de Jean Franco Castillo y Jiovanny Ramos, exAlianza Lima. Con la confianza en alto, ahora buscará sumar su segunda victoria, esta vez en la exigente altura de Cusco.

Puerto Cabello viene de ganarle 2-1 a Atlético Mineiro.
Puerto Cabello viene de ganarle 2-1 a Atlético Mineiro. Crédito: Conmebol
20:18 hsHoy

Cienciano vs Puerto Cabello: posibles alineaciones

Cienciano: Italo Espinoza; Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín, Claudio Núñez, Sebastián Cavero; Ademar Robles, Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés

Puerto Cabello: Giancarlo Schiavone; Carlos Rivero, Christian Moreno, Edwin Peraza, Óscar Conde, Facundo Cobos, Sandro Notaroberto, Kendrys Silva; Gustavo González, Federico Bravo, Óscar Hernández.

20:17 hsHoy

Cienciano vs Puerto Cabello: canal TV del partido

La transmisión oficial del duelo en Cusco estará a cargo de ESPN, canal que posee los derechos de la Copa Sudamericana 2026 en Perú y gran parte de Sudamérica. Además, el encuentro entre Cienciano y Puerto Cabello podrá seguirse en vivo vía streaming a través de Disney Plus, disponible mediante suscripción desde cualquier ordenador, tablet o dispositivo móvil.

En Infobae Perú realizaremos una cobertura minuto a minuto del compromiso. En nuestra web encontrarás la previa, incidencias, goles, resultado final, resumen y la tabla de posiciones, con todos los detalles del desempeño del cuadro cusqueño en el Grupo B.

20:17 hsHoy

Cienciano vs Puerto Cabello: horario del partido

El duelo entre Cienciano y Puerto Cabello, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, se jugará este jueves 16 de abril desde las 21:00 horas (Perú), según la programación oficial de la Conmebol. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el público podrá asistir adquiriendo sus entradas a través de Joinnus, con precios desde los S/ 30. El ‘papá’ será local y buscará sumar de a tres con el respaldo de su gente en Cusco.

Cienciano jugará de local en Cusco ante Puerto Cabello.
Cienciano jugará de local en Cusco ante Puerto Cabello. Crédito: Prensa club
20:17 hsHoy

Cienciano juega en su fortín

Cienciano continúa su camino en la Copa Sudamericana 2026 con un objetivo claro: sumar su primera victoria en el torneo. El ‘papá’ apelará a la altura de Cusco y al respaldo de su gente en la segunda fecha del Grupo B, cuando reciba a Puerto Cabello, el cuadro venezolano que intentará dar el golpe en la ciudad imperial.

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