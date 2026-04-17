Magaly Medina cuestiona llanto de Reimond Manco y lo tilda de manipulador tras ver a la cámara: “Después de todo, ya no le creo”

Magaly Medina y la psicóloga Laura Borlini analizan el llanto de Reimond Manco, señalando un gesto que pondría en duda su sinceridad. La conductora asegura que ya no le cree sus lágrimas. ATV/ Magaly TV La Firme.

La historia que involucra a Reimond Manco no se detuvo con su confesión en televisión. Por el contrario, tomó un nuevo giro cuando, al día siguiente de su aparición en ‘Magaly TV La Firme’, se difundieron imágenes que mostraban al exfutbolista rompiendo en llanto fuera de cámaras, un momento que inicialmente generó empatía, pero que luego fue analizado bajo una mirada mucho más crítica.

La propia Magaly Medina, acompañada de la psicoterapeuta Laura Borlini, decidió revisar ese episodio con detenimiento, poniendo sobre la mesa una interpretación que abrió el debate sobre la autenticidad de las emociones mostradas por el exjugador.

El contexto ya era delicado. Manco había acudido al programa para reconocer su infidelidad, admitir que su matrimonio con Lilia Moretti se había visto gravemente afectado y aceptar que sus acciones habían sido reiteradas a lo largo de los años. Su testimonio, cargado de frases como “yo estaba siendo malo” y su intención de “pedir perdón”, generó una reacción inmediata en la audiencia. Sin embargo, lo que ocurrió después —ese momento en el que se le vio visiblemente afectado, con lágrimas y tratando de recomponerse— fue inicialmente interpretado como una señal de arrepentimiento genuino.

Magaly Medina y especialista desenmascaran supuesto llanto de Reimond Manco. Captura: Magaly TV La Firme.

Pero esa percepción comenzó a cambiar cuando las imágenes fueron revisadas en detalle. Durante la emisión del 16 de abril, Magaly Medina hizo énfasis en un gesto específico que, según su lectura, alteraba completamente la interpretación del momento. “Ayer cuando lloraba acá, si bien es cierto a todo el mundo le dio pena, pero en un momento él hace esto de acá y hace así”, señaló, recreando el movimiento con el que Manco habría levantado la mirada. Luego añadió: “Mira la cámara. Lo he visto ahora en cámara lenta y me he dado cuenta de ese detalle. Mira, mira por ahí. Por ahí, mira”.

Magaly Medina y especialista desenmascaran supuesto llanto de Reimond Manco. Captura: Magaly TV La Firme.

Ante esta observación, la psicoterapeuta Laura Borlini intervino con una hipótesis clara: “Para ver si todavía lo están ponchando”. La respuesta de Medina fue inmediata: “Exactamente. Sí. Y llora justo al final y sigue llorando y sale llorando. Entonces, yo creo que él quiere generar esa lástima, ¿no? Y yo de verdad ya, ya, ya después de todo lo que le he visto, ya no le creo esas lágrimas”. Con estas palabras, la conductora dejó en evidencia que su percepción había cambiado radicalmente, pasando de una posible empatía inicial a una postura de abierta desconfianza.

El análisis no se detuvo en ese gesto puntual. Borlini amplió la discusión al introducir un concepto psicológico que, según explicó, podría ayudar a entender el comportamiento de Manco: el “círculo de la infidelidad”. “Fíjate que hemos hablado en algún momento de esto, el círculo de la violencia, ¿cierto? Yo creo que el círculo de la infidelidad es igual en el hombre que es así, infiel, empedernido, ¿no?”, planteó, estableciendo un paralelismo que llamó la atención.

Magaly Medina y especialista desenmascaran supuesto llanto de Reimond Manco. Captura: Magaly TV La Firme.

La especialista detalló este patrón con precisión: “Porque empieza como las ganitas, el coqueteo, el mirar qué hay y se va como emocionando y ya va acordando dónde y cómo, hasta que es infiel, ¿cierto? La mujer lo descubre y cuando lo descubre, ahí entran en este papel: ‘Perdón, perdón, no sé qué hice, no pensé’, etcétera”. Esta descripción, según Borlini, no es un hecho aislado, sino un ciclo que tiende a repetirse en determinados perfiles.

Magaly Medina, por su parte, reforzó esta idea al compararla con otro tipo de comportamiento: “El hombre, como el hombre golpeador”. Borlini continuó: “Y empieza a prometer”, a lo que Medina agregó: “El golpeador pide perdón y disculpas y llora y patalea y se tira al piso”. La conversación tomó un tono más analítico, enfocándose en cómo estos patrones pueden repetirse una y otra vez.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

La psicoterapeuta profundizó en el paralelismo: “Por eso te digo que se parece mucho al círculo de la violencia. En el círculo de la violencia el hombre golpea, se va cargando con ciertas cosas, golpea, luego te pide disculpas, llora, te promete muchas cosas, le das la oportunidad y entra a la fase de luna de miel, donde todo es maravilloso”. Medina intervino con una frase que sintetiza la recurrencia del patrón: “Y el siguiente fin de semana te vuelve a agarrar a golpes”. “Exacto. Por eso te digo que funciona igual”, confirmó Borlini.

El análisis continuó con una descripción más detallada del ciclo emocional: “Entonces, cuando le das la oportunidad y lo perdonas, ahí entras en la fase de luna de miel, donde todo es lindo, maravilloso. Te da lo que quieras, pero luego, ya cuando se va tranquilizando todo, empieza otra vez a ver qué hay. Entro a Instagram a ver quién está linda y le empiezo a coquetear. Y de ahí otra vez”, explicó. Medina resumió: “Otra vez el círculo”, a lo que Borlini respondió: “Exactamente”.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

El tono del diálogo evidenciaba preocupación y, al mismo tiempo, una intención de explicar el comportamiento desde una perspectiva más estructurada. “Terrible”, coincidieron ambas en distintos momentos, subrayando la gravedad del patrón descrito.

Uno de los puntos más sensibles del análisis fue la posible presencia de rasgos manipuladores. Borlini señaló: “Y ¿por qué te digo que veo un componente narcisista? Porque en ese mirar si me están ponchando, si la cámara me está viendo, eso es manipulación”. Medina respaldó esta interpretación: “Sí”, y añadió una reflexión basada en su experiencia: “Yo acá lo sentí manipulador, no te digo cuando él decía: ‘Porque yo la voy a dejar ser feliz, me voy a alejar porque yo le hago daño’. O sea, ese es un típico discurso manipulador”.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora continuó desglosando esa idea: “Ya no le estás llorando, rogando. Es que yo ya no le voy a rogar, yo ya la voy a dejar ser feliz. Ese es el discurso de un manipulador”. Borlini complementó: “Y también, de alguna manera está la búsqueda de validación ahí. Tanto cuando salgo con las mujeres como cuando hago mi papel de víctima, ¿no? Pobrecito, sí”.

Este punto llevó la conversación hacia la reacción del público. Medina observó: “No, él salió y mucha gente era pro Manco, ¿no? Pobrecito, pobrecito”. Borlini cuestionó esa postura: “¿Pobrecito por qué?”, a lo que Medina respondió: “Pobrecito porque la gente le gusta el llanto, pues la gente se deja ganar por ese: ‘yo quiero pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos’”.

La psicoterapeuta introdujo una matización importante: “Claro, si fuera un hecho aislado, está bien y puede ser creíble, ¿no? Pero una vez, ya. Dos veces, ya”. Medina reforzó la idea: “Pero un comportamiento repetitivo…”, y Borlini concluyó: “Cuando es repetitivo, constante, es un patrón, entonces, ¿de qué repetición estamos hablando?”.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.