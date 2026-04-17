Perú

Alianza Para el Progreso impulsa proyecto de ley para extraer gas en parques nacionales amazónicos

La polémica reforma legislativa abre la puerta a intervenciones que podrían modificar el equilibrio legal, ecológico y cultural en territorios que hasta ahora dependían de protección especial

Guardar
Parque Nacional Manu - Madre de Dios - Cusco - Perú - Historias - 28 mayo
El Parque Nacional del Manu: un refugio biodiverso desde las altas punas hasta la Amazonía. (Andina)

Una antes de irse. La bancada de Alianza Para el Progreso impulsa el Proyecto de Ley 14288/2025-CR para declarar de interés nacional el desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios. Esta propuesta permitiría actividades de hidrocarburos en parques nacionales y otras áreas naturales protegidas, que hasta ahora han sido resguardadas por su valor ambiental y cultural.

El Congreso defiende esta medida como respuesta a los riesgos evidenciados tras la crisis del sistema de transporte de gas del proyecto Camisea, ocurrida en marzo de 2026. Sectores oficiales argumentan que la dependencia energética del país de ciertas zonas productoras de gas demanda abrir nuevas fuentes de abastecimiento para asegurar la continuidad del suministro. Sin embargo, según la información recogida por Actualidad Ambiental y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el proyecto supedita parques nacionales como el Manu, el Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri a posibles actividades extractivas, ignorando factores clave de protección legal, conservación de la biodiversidad y derechos indígenas.

Eduardo Salhuana
como parte del procedimieto de elección, Eduardo Salhuana cuenta las boletas de sufragio.

El Proyecto de Ley 14288/2025-CR, presentado por el congresista Eduardo Salhuana Cavides el 20 de marzo de 2026 y remitido a la Comisión de Energía y Minas cinco días después, establece la promoción de inversiones públicas y privadas a través de Perupetro S.A. para facilitar la exploración y explotación de gas natural en la “cuenca gasífera de Madre de Dios”. La iniciativa llama a la coordinación entre todas las autoridades competentes y busca flexibilizar prohibiciones existentes en la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Riesgos legales y ambientales del proyecto de APP

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental señala que el proyecto carece de un análisis técnico y legal suficiente sobre los riesgos que implicaría para la biodiversidad, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el patrimonio cultural. “Desde la SPDA observamos con preocupación las disposiciones propuestas en el proyecto de ley, considerando que se está planteando como única solución al problema público el impulso de proyectos de hidrocarburos en áreas sobre las que se encuentran áreas naturales protegidas de uso indirecto”, advierte la organización.

Parque Nacional Manu - Madre de Dios - Cusco - Perú - Historias - 28 mayo
El turismo ecológico es clave en el Manu, promoviendo la conservación mientras impulsa el desarrollo de comunidades locales. (Andina)

En el caso de los parques nacionales del Manu y Bahuaja Sonene, la extracción de recursos naturales está prohibida. Por su parte, la Reserva Comunal Amarakaeri contiene zonas designadas para el aprovechamiento local y otras de protección estricta, además de incluir enclaves como Rostro Harakbut y la Casa del Inca, considerados patrimonio cultural de la Nación. Conforme subraya la SPDA, el proyecto sentaría un precedente grave al permitir excepciones sin una adecuada ponderación de derechos, contraviniendo la Constitución del Perú y normas internacionales ratificadas por el país.

Tanto la jurisprudencia nacional como decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado la intangibilidad de los parques nacionales y la necesidad de una justificación científica rigurosa antes de cualquier reducción o intervención en estas áreas. En octubre de 2025, una sentencia judicial peruana fue clara al subrayar que la intangibilidad “no es un concepto simbólico, sino una limitación legal al ejercicio de cualquier actividad, incluida la exploración, que pueda poner en riesgo la integridad ecológica del área”. Esta decisión recayó específicamente sobre el parque Nacional Bahuaja Sonene.

Debilidades institucionales y consulta a pueblos indígenas

Especialistas y juristas destacan como problema medular que el proyecto no reconoce ni las competencias del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), responsable de la gestión de estos espacios, ni del Ministerio de Cultura, que debe garantizar la protección del patrimonio cultural. La SPDA manifiesta que la exclusión de estas entidades debilita la capacidad institucional consolidada en materia de conservación ambiental y protección cultural.

La organización advierte, además, que a pesar de que el proyecto menciona el respeto a la normativa ambiental y la realización de procesos de consulta, omite la obligación de someter la propia iniciativa legislativa a consulta previa de los pueblos indígenas afectados, como exige el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa peruana. Esta omisión afecta los derechos colectivos de comunidades como los harakbut, limitando su capacidad de influir en decisiones que afectan directamente sus territorios y prácticas culturales.

Las compañías están obligadas a acreditar que sus actividades se realizan efectivamente en la Amazonía y que su funcionamiento cumple con los criterios establecidos en la Ley N° 27037.
Las compañías están obligadas a acreditar que sus actividades se realizan efectivamente en la Amazonía y que su funcionamiento cumple con los criterios establecidos en la Ley N° 27037. Foto: Traveler

Alternativas energéticas

Ante este escenario, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental propone repensar la política energética bajo una perspectiva de transición hacia fuentes renovables y en estricto cumplimiento de los marcos constitucional y legal. La organización recomienda archivar el Proyecto de Ley 14288/2025-CR y priorizar propuestas que aseguren la seguridad energética sin comprometer los valores ecológicos, sociales y culturales de las áreas naturales protegidas. Los beneficios que estos ecosistemas proveen, como servicios ambientales y mitigación del cambio climático, son irremplazables para las futuras generaciones.

Temas Relacionados

Madre de DiosÁreas Naturales ProtegidasPolítica EnergéticaAlianza Para el ProgresoCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

El equipo peruano enfrenta a su rival venezolano en Cusco con la obligación de sumar su primera victoria en el torneo. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro en vivo

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Gana Diario del 16 de abril: descubre los números ganadores del último sorteo

Gana Diario realiza un sorteo al día a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Gana Diario del 16 de abril: descubre los números ganadores del último sorteo

Hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sugiere que contará su verdad frente a Magaly al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”

Faltan cinco meses para que Camila Domínguez cumpla la mayoría de edad y ya crece la expectativa sobre todo lo que podría revelar acerca de su relación con su padre y su entorno familiar

Hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sugiere que contará su verdad frente a Magaly al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

El fenómeno argentino vivió una jornada inolvidable junto a sus seguidores peruanos, tocó instrumentos locales, respondió preguntas y aseguró que nunca olvidará el apoyo que recibió en Lima.

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

Milett Figueroa se defiende de los ataques de la familia de Marcelo Tinelli: “Soy selectiva a lo que le presto atención”

La modelo aseguró que no le da importancia a los comentarios infundados y enfatizó que está enfocada en su carrera y pide respeto por su privacidad.

Milett Figueroa se defiende de los ataques de la familia de Marcelo Tinelli: “Soy selectiva a lo que le presto atención”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

José Balcázar agradece al Congreso tras voto de confianza al gabinete Arroyo: “Estamos en la línea correcta”

Resultados en regiones ONPE al 93,794 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: canidata de Fuerza Popular alcanza el 17.1% de respaldo nacional

Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JNE por romper neutralidad electoral en apoyo a Rafael López Aliaga

ONPE designa reemplazo de José Samamé tras crisis por demoras en material electoral

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sugiere que contará su verdad frente a Magaly al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”

Hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez sugiere que contará su verdad frente a Magaly al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

Milett Figueroa se defiende de los ataques de la familia de Marcelo Tinelli: “Soy selectiva a lo que le presto atención”

Pamela Franco revela llamada de Rafael Fernández que involucra a Karla Tarazona y Christian Domínguez: “No le creí”

¿Quién es Dante Gebel? El pastor que vinculan con Milett Figueroa tras rumores desde Argentina

DEPORTES

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-0 Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Carlos Garcés tras aprovechar rebote para 1-0 de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

Surfistas peruanos dominan en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: tres medallas de oro y una de plata en bodyboard

Alianza Lima vs Cusco FC: la Conar designó a la terna arbitral para partido clave por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jesús Castillo destaca la unidad en Alianza Lima y define el duelo ante Cusco FC como “una final más” de Liga 1 2026