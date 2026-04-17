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Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidad: “Qué mal deja a las mujeres”

La conductora cuestionó las recientes publicaciones de la pareja tras su viaje y lanzó duros comentarios sobre la imagen que proyectan

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Magaly Medina opina sobre las recientes fotos de Said Palao y Alejandra Baigorria en Barcelona, criticando que él presuma su felicidad después del escándalo en el que se vio envuelto. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente polémica en torno a Alejandra Baigorria y Said Palao ha vuelto a encender el debate mediático luego de que la empresaria compartiera imágenes junto a su esposo tras un viaje que, lejos de pasar desapercibido, estuvo rodeado de rumores de infidelidad.

Ante elloo, Magaly Medina dedicó un segmento de su programa del 16 de abril para analizar lo ocurrido, cuestionando no solo la actitud de la pareja, sino también el mensaje que —según su perspectiva— se proyecta públicamente.

Las imágenes difundidas muestran a Baigorria y Palao en una actitud distendida, sonrientes y aparentemente ajenos a la controversia que los rodea. Para muchos seguidores, estas publicaciones podrían interpretarse como una señal de estabilidad o reconciliación; sin embargo, para la conductora de espectáculos, el trasfondo es mucho más complejo. Desde su tribuna televisiva, Medina ofreció una lectura crítica, centrada en lo que considera una normalización de comportamientos cuestionables dentro de la relación.

Magaly critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidadCaptura: Magaly TV La Firme.
Magaly critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidadCaptura: Magaly TV La Firme.

Con un tono irónico y directo, Magaly Medina describió la actitud de Said Palao en las imágenes difundidas: “Es un cambio. El gerente general está feliz de la vida, sonriendo ahí en sus fotos en Barcelona. Ya él las publica, ya él ya no tiene vergüenza, él ya no tiene, él ya no tiene asco en mostrar que él es lo máximo”. Sus palabras no solo apuntan a la exposición pública del influencer, sino también a lo que interpreta como una falta de autocrítica tras los señalamientos que surgieron durante el viaje a Argentina.

El comentario de Medina continuó elevando el tono al referirse directamente a los rumores que rodearon ese viaje. “Que él se fue de parranda al yate en Argentina, pero que a él lo siguen amando, lo quieren así, que le perdonaron, que, que para, para Alejandra Baigorria no pasó nada”, señaló.

Magaly critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidadCaptura: Magaly TV La Firme.
Magaly critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidadCaptura: Magaly TV La Firme.

En este punto, la crítica de la conductora no se limitó a Said Palao, sino que también alcanzó a Alejandra Baigorria, cuestionando su rol dentro de la relación y la imagen que proyecta. Medina interpretó las publicaciones como una especie de declaración implícita hacia el público:

“Y este tipo de fotos, que ya publica él, es como decir a todos: ‘Yuju, ¡yuju! Miren, peruanos, que se están arañando. Yo acá feliz de la vida porque me trajeron de viaje. Yo soy el campeón, yo sigo siendo el gerente general’”.

Magaly critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidadCaptura: Magaly TV La Firme.
Magaly critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidadCaptura: Magaly TV La Firme.

El análisis de la conductora alcanzó su punto más crítico cuando abordó el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la percepción pública de las relaciones de pareja. “Caray, qué mal deja a las mujeres la Alejandra Baigorria, por Dios”, expresó, dejando en claro que, desde su perspectiva, la empresaria estaría proyectando una imagen que podría ser interpretada como una aceptación pasiva de conductas que, en otros contextos, serían motivo de ruptura.

En el caso de Alejandra Baigorria y Said Palao, la decisión de compartir imágenes juntos tras el viaje a Argentina puede interpretarse de múltiples maneras. Para algunos, podría tratarse de una muestra de fortaleza como pareja, una forma de demostrar que han superado las dificultades. Para otros, como lo plantea Magaly Medina, podría ser visto como una señal de que ciertos comportamientos han sido minimizados o incluso normalizados.

Magaly critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidadCaptura: Magaly TV La Firme.
Magaly critica a Alejandra Baigorria por fotos con Said Palao tras rumores de infidelidadCaptura: Magaly TV La Firme.

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