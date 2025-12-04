Perú

Delia Espinoza pide S/ 1 millón a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

Suspendida fiscal de la Nación confirmó a Infobae Perú que formalizó la querella contra el titular del Congreso, quien no solo la ha vinculado con el terrorismo, sino que ha celebrado su inhabilitación llamándola “desquiciada”. “Estoy segura que vamos a ganar”, mencionó

Suspendida fiscal de la Nación se pronunció tras agravios de Fernando Rospigliosi.

Delia Espinoza confirmó que presentó una querella contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ante los constantes agravios públicos y su negativa a rectificarse. Consultada por Infobae Perú, la suspendida fiscal de la Nación detalló que exigió una reparación civil de un millón de soles y adelantó lo que hará con dicho monto.

“Tuvimos que volver a mandar una segunda carta notarial porque primero me había tildado de aliada del terrorismo y de economías ilegales, y luego, cuando me dijo por primera vez que era desquiciada. […] No se rectificó. Se presentó la querella ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, por el rango que tiene el señor”, precisó en conferencia de prensa.

“La pena la fijará el juez, pero estoy segura, que se va a ganar ese caso. […] Que este señor aprenda a lavarse la boca antes de hablar de una dama, antes de hablar de cualquier persona. Y sobre todo porque yo nunca le he faltado el respeto”, agregó.

Precisó que la reparación civil ascendente a un millón de soles la destinará al Hospital de Neoplásicas, para los niños y adolescentes que siguen tratamiento por cáncer: “Yo misma me aseguraré de que ese dinero sea bien destinado. Para mí ni un centavo. ¿Por qué? Porque si ha habido una falta de respeto, una difamación que ha mellado mi honor personal, quiero dedicárselo a los niños que están sufriendo de cáncer, a los niños y adolescentes. Ese es mi pedido“.

Delia Espinoza formalizó una querella
Delia Espinoza formalizó una querella contra el presidente del Congreso.

Los agravios del presidente del Congreso

La disputa legal llegó luego de múltiples confrontaciones. En la víspera, Espinoza cuestionó la negativa de Rospigliosi a rectificarse: “Es público que el señor me ha difamado y ha afectado mi honorabilidad. Se le ha pedido, vía carta notarial, que se rectifique, pero ha reincidido en seguir tratándome de ‘aliada del terrorismo’”.

Rospigliosi, lejos de atenuar sus expresiones, arremetió nuevamente desde sus redes sociales, calificando a Espinoza como “ex fiscal gatillo fácil” y acusándola de utilizar “el enorme poder que tenía política y prevaricadoramente”.

Además, la responsabilizó de “liquidar las fiscalías antiterroristas y propiciar la liberación de delincuentes”. En su cuenta de X, denunció: “No descansa persiguiendo a quienes la critican. Basta ya. La Junta Nacional de Justicia debe hacerse respetar”.

Publicación de Fernando Rospigliosi.
Publicación de Fernando Rospigliosi.

Recientemente, la tachó de “desquiciada” y celebró su inhabilitación por parte del Congreso durante una sesión reciente: “La desquiciada ex fiscal Delia Espinoza, que hoy día amenazó con represalias a los congresistas si votaban por la sanción, ha sido inhabilitada diez años por el Congreso”.

A ello sumó: “Politizó la fiscalía, la usó prevaricadoramente para perseguir a policías y militares, liquidó las fiscalías antiterroristas, propició la liberación de delincuentes, desacató la ley reiteradamente. Bien sancionada por el Congreso!“. Cuestionó que proceda con medidas ante el Poder Judicial, asegurando que ”se irá a quejar donde sus cómplices" e invocó a adoptar medidas en su contra: “¡Se requieren soluciones radicales!“.

