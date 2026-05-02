Tráiler provoca tragedia vial en Jaén: cinco personas fallecen y varias resultan heridas

Los daños materiales incluyen vehículos destruidos y viviendas seriamente afectadas en el sector del cruce Chamaya (Créditos: Canal N)

Un fatal accidente de tránsito sacudió este 01 de mayo, durante el Día del Trabajador, en el cruce Chamaya, un sector comercial situado a escasos kilómetros del puente Corral Quemado, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, cerca de la ciudad peruana de Jaén. El siniestro ocurrió alrededor de las 14:00 horas y dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, varios heridos y cuantiosos daños materiales.

La tragedia se produjo cuando un tráiler que transportaba ladrillos perdió el control en plena vía. El vehículo, de gran tamaño, embistió a tres automóviles y una mototaxi, lo que provocó escenas de desesperación y angustia entre conductores y transeúntes que transitaban por la zona, según información de Canal N.

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El impacto generó graves daños en varias viviendas cercanas, aumentando la preocupación entre los habitantes del cruce Chamaya, conocido por su intensa actividad comercial y su proximidad a la ciudad de Jaén.

Los daños materiales incluyen vehículos destruidos y viviendas seriamente afectadas en el sector del cruce Chamaya - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

De acuerdo con datos proporcionados por la Policía al citado medio, la cifra de víctimas mortales subió a cinco tras el hallazgo reciente de otro cuerpo entre los escombros, mientras equipos de emergencia y pobladores colaboraban en las labores de rescate. Las autoridades indicaron que hasta el momento los fallecidos no han sido identificados oficialmente, aunque vecinos mencionaron algunos nombres de manera extraoficial.

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Entre las víctimas se encuentran comerciantes que se dedicaban a la venta diaria de soya en el lugar, punto habitual de descanso para pasajeros y transportistas que se dirigen hacia las regiones de Amazonas y San Martín. Algunos testigos relataron que una de las personas fallecidas era madre soltera y deja hijos menores en situación de orfandad, pero los datos aún no han sido confirmados por fuentes oficiales.

El accidente de tránsito en el cruce Chamaya, ocurrido el 1 de mayo, dejó cinco muertos y varios heridos tras la pérdida de control de un tráiler cargado de ladrillos. El vehículo impactó contra tres automóviles y una mototaxi cerca de Jaén, causando daños materiales en viviendas y afectando a comerciantes locales, según confirmaron autoridades peruanas.

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El accidente ocurrió el 1 de mayo, Día del Trabajador en una zona de alta actividad comercial cercana a Jaén - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Testigos presenciales afirmaron que algunas personas lograron escapar de la trayectoria del tráiler en el último momento, lo que evitó que la cantidad de víctimas fuera aún mayor. La magnitud del desastre ha generado conmoción y tristeza en la comunidad, que lamenta la pérdida de varios vecinos apreciados por su trabajo cotidiano en la zona.

Las autoridades de Cajamarca, encabezadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, permanecen en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes. El objetivo principal es determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades, mientras se llevan a cabo las diligencias para identificar plenamente a todas las víctimas y notificar a sus familiares.

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El cruce Chamaya, situado a unos quince minutos de la ciudad de Jaén, es reconocido por su intensa actividad comercial y su ubicación estratégica en la ruta que conecta la región Cajamarca con Amazonas y San Martín. Habitualmente, el flujo vehicular es alto, especialmente durante días festivos como el 1 de mayo, lo que podría haber influido en el desarrollo del accidente, según indicaron fuentes policiales.

Mientras continúan las investigaciones, la comunidad de Jaén y zonas aledañas permanece consternada. Numerosos vecinos y comerciantes expresaron su pesar por la tragedia y recordaron a las víctimas como trabajadoras incansables y miembros valiosos del sector.

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