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Fonavi: Reintegro 5 confirma fecha exacta de pago en el Banco de la Nación para mayo

Nueva devolución. La Asociación Federación Nacional de Fonavistas ha revelado que el cobro del Reintegro 5 ya tiene fecha exacta para pagarse a nivel nacional

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Fonavistas reunidos recibieron información de presidente de los fonavistas
La segunda semana de mayo ya podrán cobrar los fonavistas el pago del Reintegro 5, pero no irá para todos. - Crédito Fenaf Perú

Finalmente hay fecha para la nueva devolución del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado. Desde el jueves 14 de mayo, todos los exfonavistas que salgan en la lista del padrón del pago del Reintegro 5 podrán acercarse al Banco de la Nación para cobrar sus montos.

“El jueves 14 de mayo inicia el pago. La Secretaría Técnica ya coordinó con el Banco de la Nación para que los fonavistas de este padrón puedan cobrar su dinero desde esta fecha”, anunció el presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas, Luis Luzuriaga.

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Como se sabe, sin embargo, este banco aprobaría un cronograma, como en ocasiones anteriores, ordenado por el último dígito del DNI para ordenar a los exfonavistas que se acerquen a cobrar el Reintegro 5.

Fonavi: adultos mayores madrugan para cobrar hasta S 3.300 del tercer reintegro -

Reintegro 5 se paga el 14 de mayo

El presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas, Luis Luzuriaga, ha dado nueva información sobre los próximos pasos para la devolución de aportes del Fonavi. Lo siguiente será aprobar el Reintegro 5 totalmente.

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El jueves 7 de Mayo la Comisión Ad Hoc sesionará para aprobar informes técnicos, la resolución administrativa y el padrón oficial del nuevo pago del grupo de Reintegro 5. Este informe contara con el número exacto de beneficiarios que cobrarán en esta etapa.

Sin embargo, a pesar que falte este paso, la Fenaf Perú confirma que se tiene la fecha de pago en que se harán estas devoluciones. El jueves 14 de mayo inicia el pago, dado que la Secretaría Técnica ya habría coordinado con el Banco de la Nación para que los exaportantes puedan acercarse a las oficinas del banco desde esta fecha.

Fonavista cobrando Lista 22
Pronto inicia del pago del Reintegro 5. - Crédito Andina

A pesar de que aún falta confirmar algunos detalles, anteriormente se conocían detalles ‘tentativos’ del pago. Estos son los siguientes:

  • Rango de edad: El padrón del grupo Reintegro N° 5 estaría conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026
  • Cantidad de beneficiarios y monto: El padrón estaría conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsarían más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores
  • Fecha de pago: El jueves 14 de mayo iniciaría el cronograma de pagos en el Banco de la Nación.
fonavistas recibiendo orientación sobre su pago
Aseguraron el pago de nuevos grupos de Reintegro y Listas del Fonavi. Estos son los detalles. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Reintegro 6 se proyecta para agosto

Asimismo, recientemente se ha logrado que el Poder Ejecutivo atienda el cumplimiento del Artículo 14 de Ley de Presupuesto 2026, que da recursos para nuevos pagos del Fonavi este año. “Este dinero es fundamental para programa el Reintegro N° 6 (proyectado para Agosto) y el grupo de pago 23 (proyectado para Diciembre)“, anunció también la federación.

  • El pago del Reintegro 6 llegaría en agosto de 2026. Faltan unos pasos para que se confirme este presupuesto, pero estaría asegurado
  • El pago de la Lista 23 se dará en diciembre de este 2026. El pago también está asegurado.

Sin embargo, cabe señalar que con respecto al Reintegro 6 y la Lista 23 no se sabe detalles del padrón aún. Pero se sabe que el primero grupo suele conformar un padrón de beneficiarios que ya han sido parte de listas anteriores, mientras el segundo tiene un padrón con beneficiarios nuevos, que no han recibido pagos anteriormente.

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