Joven denuncia a dos policías por tocamientos indebidos y coima en Arequipa: Fiscalía abre investigación

Composición: Infobae Perú

Dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) - Arequipa quedaron en el centro de una grave investigación fiscal luego de que una joven de 18 años denunciara haber sido víctima de tocamientos indebidos y del presunto cobro de una coima durante un operativo realizado en la provincia de Caravelí. El caso se remonta a la noche del 28 de noviembre, cuando los efectivos ingresaron a un local del distrito de Huanuhuanu para ejecutar un control de identidad y, según el testimonio de la agraviada, retuvieron su teléfono con el argumento de verificar si figuraba como robado.

La denuncia impulsó la rápida intervención de dos despachos del Ministerio Público en la región. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa abrió una investigación preliminar por presunto delito de concusión, mientras que la Fiscalía Penal Corporativa de Caravelí inició diligencias por abuso de autoridad y actos contra el pudor. Ambos procesos buscan esclarecer lo ocurrido dentro del puesto policial hasta donde la joven fue trasladada junto a otro intervenido.

Investigación por presuntos cobros y tocamientos en intervención policial

Foto: gob.pe

Según la versión de la denunciante, el operativo se produjo dentro del local “El Dorado”, administrado por su hermana. Allí, los agentes solicitaron los teléfonos de los asistentes para confirmar en el sistema policial si tenían registro de pérdida o robo. La joven entregó su celular al suboficial identificado como Rolando Cárdenas C., quien le habría dicho que el equipo aparecía como “recuperado”. Ante ello, la afectada intentó llegar a un acuerdo ofreciendo S/ 300, pero según su relato, el policía exigió S/ 500 como pago mínimo para evitar “problemas”.

La joven señaló que fue trasladada a la comisaría de Huanuhuanu, donde se habría producido la agresión de mayor gravedad. Indicó que el suboficial la condujo primero a una oficina y luego a un cuarto, en donde le habría pedido hacerle masajes y, posteriormente, la besó en el cuello, le tocó las piernas y los glúteos, además de intentar introducir sus manos bajo la ropa. Según su testimonio, consiguió comunicarse con su padre desde el celular del propio agente para pedir ayuda.

El segundo policía involucrado fue identificado como Julio Sanca L., quien, de acuerdo con la denuncia, habría recibido los S/ 300 que la familia de la joven logró reunir para la devolución del teléfono. Tras recibir el dinero, los agentes entregaron el equipo y aseguraron que “todo quedaba ahí”.

Luego de abandonar la dependencia policial, la afectada informó a su familia sobre lo sucedido y acudió a la comisaría de Chala para formalizar la denuncia. El caso fue comunicado a los despachos fiscales a cargo de Marcos Camacho y Madeleine Córdova, quienes dispusieron la toma de declaraciones, pericias, inspecciones y análisis técnicos de los dispositivos y registros informáticos como parte de las diligencias programadas para esclarecer los hechos.

Canales de ayuda

El Ministerio de Salud atendió más de 176 mil casos de violencia contra la mujer en 2025 - Minsa

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas” durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

Por su parte, el Servicio de Atención Urgente (SAU), al que se te derivará si corresponde, se encarga de brindar atención inmediata a las víctimas de violencia de género, a la par que contribuye en el acceso de justicia, protección y recuperación.

Finalmente, para los casos de situaciones de riesgo o violencia en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, se puede solicitar información y orientación psicológica para ti o las personas afectadas a través del Chat 100, mediante el siguiente enlace.