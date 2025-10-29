Perú

Robo de celulares en Perú: 4 mil casos diarios y solo 32 denuncias

Un informe del organismo regulador en telecomunicaciones revela la magnitud del robo de teléfonos en el país, mientras autoridades de Lima anuncian más controles y operativos conjuntos para combatir este delito

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Robo de celulares en Perú: 4 mil casos diarios y solo 32 denuncias - 24 Horas Noticias

Cada día en Perú, se reportan cerca de 4.000 robos de celulares, aunque únicamente 32 casos llegan a ser denunciados oficialmente, de acuerdo con cifras recientes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). El fenómeno, que afecta de manera cotidiana a miles de ciudadanos, concita la atención de autoridades locales y especialistas ante la notoria brecha entre el delito ocurrido y los hechos realmente informados ante las autoridades competentes.

Operativos contra la delincuencia: acciones coordinadas desde la Municipalidad de Lima

El alcalde de LimaRenzo Reggiardo, confirmó que la municipalidad intensifica acciones de control ante el crecimiento del comercio de equipos sustraídos. De acuerdo con declaraciones de Reggiardo, estos operativos cuentan con la colaboración de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se organizan en estricto secreto para evitar alertar a los infractores. “Estamos trabajando operativos. No podemos revelar dónde ni cuándo, pero la idea es clausurar locales donde se comercializan celulares robados”, señaló el burgomaestre a 24 Horas Noticias.

Reggiardo precisó que la municipalidad desempeña un papel de apoyo en estas intervenciones, puesto que la competencia directa de control recae en la Policía Nacional. Explicó que la institución edilicia participa en la prevención y, luego de los operativos, en la fiscalización y eventual cierre de locales identificados por la policía como puntos de venta irregulares.

Competencias y límites de la fiscalización

El proceso de fiscalización requiere la intervención de entidades con capacidad de investigación y acción penal. Martín D’Azevedo, especialista en gestión pública, explicó a 24 Horas Noticias que “la fiscalización y la verificación de ello corresponde a la policía y a la Fiscalía de Prevención del Delito, de modo que solo con alguna de esas dos autoridades puede intervenirse y detener a dueños o representantes legales de estos locales”. D’Azevedo resaltó que la municipalidad, por sí sola, no tiene facultades para realizar investigaciones ni detenciones.

Reggiardo destacó la necesidad de un proceso judicial rápido tras cada intervención. “No solo es capturar o incautar celulares o chips de dudosa procedencia. También se debe iniciar el proceso judicial de forma rápida. La judicialización es fundamental”, sostuvo. Para el alcalde, perseguir legalmente el delito desde la venta hasta la compra de teléfonos robados es un punto central para combatir el círculo delictivo.

Osiptel| Andina
Osiptel| Andina

Brecha entre robos y denuncias: el desafío de la subnotificación

El informe de Osiptel revela que el número de robos reportados supera ampliamente a las denuncias formales. Mientras que unos 4.000 robos de celulares tienen lugar cada día, solo 32 denuncias llegan a formalizarse ante las autoridades. Esta brecha evidencia la dificultad para generar datos estadísticos que permitan dimensionar y responder al fenómeno de manera integral.

Las autoridades consideran que la subnotificación dificulta la desarticulación de redes dedicadas al comercio ilegal de equipos móviles. Por ello, insistieron en la importancia de la denuncia formal y de la participación ciudadana para alimentar los registros oficiales que gestionan la Policía y Osiptel.

Recomendaciones: qué hacer en caso de robo de celular

El propio Osiptel brinda una serie de sugerencias a los ciudadanos víctimas de robo o pérdida de su equipo móvil. Entre ellas, se recomienda bloquear inmediatamente la línea llamando al operador, solicitar el bloqueo del equipo mediante el IMEI y acudir a la comisaría más cercana para formalizar la denuncia. El organismo recuerda que el proceso de bloqueo del IMEI puede realizarse desde la página web del operador o a través de los canales oficiales de Osiptel, y aconseja conservar siempre una copia de la constancia de denuncia policial para consultas o trámites posteriores.

Temas Relacionados

celulares robadosOsiptelperu-noticias

Más Noticias

Caen falsos taxista que captaban sus víctimas cuando salían de discotecas de Miraflores

La Policía Nacional del Perú incautó armas falsas, dispositivos electrónicos y placas adulteradas durante la intervención a los acusados de varios casos de secuestro

Caen falsos taxista que captaban

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves desde Trujillo

El congresista naranja, Ernesto Bustamante, confirmó que la lideresa de Fuerza Popular ya cuenta con una plancha definida

Keiko Fujimori lanzará su candidatura

Es oficial: este es el próximo feriado largo 2025 en Perú que traerá cuatro días de descanso

La coincidencia de la conmemoración de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho beneficiará a numeroso trabajadores con tiempo libre para viajar y pasarla en familia

Es oficial: este es el

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para noviembre 2025: ¿Cuándo se cobra?

Consulta las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores estatales. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Cronograma de pagos del Banco

Cronograma del retiro AFP: ¿Cuántas fechas hay para hacer la solicitud en el link?

Cronograma AFP. Aún gran parte de afiliados no puede enviar su solicitud de retiro de 4 UIT de sus cuentas AFP, pero tendrán hasta el 16 de enero de 2026 para hacerlo

Cronograma del retiro AFP: ¿Cuántas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori lanzará su candidatura

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves desde Trujillo

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

Fracaso del Gorex: el fiscal Chávez Cotrina revela los errores del grupo creado por Juan José Santiváñez contra la extorsión

“José Jerí se dedica a grabar tiktoks y adoptar perritos mientras nos matan”: el fuerte reclamo de los transportistas al presidente

Martín Vizcarra cerca de librarse de juicio por coimas en caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua: Corte Suprema define este miércoles nulidad

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani fue intervenida en

Suheyn Cipriani fue intervenida en San Borja por no portar documentos durante el estado de emergencia

Pamela López a Christian Cueva por pagarle a Nadeska Widausky: “Ahí está el dinero, a ella y a quinientas más”

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

Lucinda Vásquez: así informaron medios internacionales sobre la congresista peruana acusada de usar a sus empleados para pedicure

Karla Tarazona sin resentimientos con Gisela Valcárcel: “Si se da, trabajaría con ella sin problema”

DEPORTES

Dónde ver Racing vs Flamengo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Racing vs Flamengo HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

El enfoque de trabajo de Nolberto Solano con Pakistán es elogiado por jugadores de la selección: “Es un entrenador astuto y agresivo”

Universitario planifica la temporada 2026: renovaciones, refuerzos, posibles salidas y regresos