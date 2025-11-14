Perú

Arequipa es la región que más exporta en el sur del país con USD 5.675 millones en lo que va del 2025

La Ciudad Blanca afianza su protagonismo exportador gracias al impulso a las mipymes, la ampliación de acuerdos comerciales y nuevas herramientas que buscan fortalecer la competitividad regional en los próximos años

Guardar
Teresa Mera indicó que la
Teresa Mera indicó que la administración transitoria liderada por José Jerí tiene como objetivo dinamizar la recuperación económica poniendo a las regiones en el centro de las medidas de crecimiento. Foto: Andino Peru Tours

Arequipa consolida su liderazgo como la economía exportadora más dinámica del sur peruano, al sumar envíos por USD 5.675 millones entre enero y setiembre del 2025. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó este desempeño durante su participación en el encuentro “Exportando Sueños”, organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX), donde se expusieron los avances y retos para potenciar la oferta regional.

La funcionaria subrayó que el gobierno de transición encabezado por José Jerí busca acelerar el impulso económico desde las regiones, con énfasis en las mipymes. Según señaló, este trabajo se apoya en tres ejes estratégicos que apuntan a aprovechar mejor los acuerdos internacionales, fortalecer la preparación empresarial y facilitar el acceso a herramientas que permitan incrementar la competitividad.

Expansión de la red comercial del Perú

Mera recordó que el país mantiene vigentes 23 acuerdos comerciales con 58 economías, cifra que crecerá a 25 con la entrada en vigor de los tratados con Guatemala y Hong Kong. Añadió que siguen en marcha las conversaciones con India y El Salvador, mientras que en diciembre se iniciará la negociación del primer acuerdo comercial con un socio del Medio Oriente: Emiratos Árabes Unidos. También precisó que el convenio con Indonesia, firmado en agosto del 2025, debería entrar en aplicación durante el primer semestre del 2026.

En el marco del fortalecimiento de capacidades, la ministra destacó la realización del II Foro de Diversificación de Mercados en Arequipa, evento que congregó a más de 300 mipymes. Durante esta jornada, las empresas accedieron a asesoría técnica, capacitaciones y encuentros comerciales con compradores internacionales, herramientas clave para ampliar su presencia en nuevos destinos.

TLC entre Perú y Hong
TLC entre Perú y Hong Kong está cerca de entrar en vigencia. Foto: Travel Weekly Asia

Mayor acceso a financiamiento para impulsar la internacionalización

La titular del Mincetur informó que en el 2026 se pondrá en marcha la tercera fase del Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), que destinará un fondo de S/ 45 millones para cofinanciar proyectos empresariales. Los montos irán desde S/ 115 mil hasta S/ 330 mil, dependiendo del grado de avance de cada iniciativa orientada a ingresar o consolidarse en mercados externos.

Finalmente, se anunció que en diciembre se publicará la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040. Este instrumento definirá la ruta para optimizar la utilización de los acuerdos comerciales, mejorar la eficiencia logística y promover una oferta exportadora más diversificada en los próximos años.

¿Qué productos exporta Arequipa?

La región de Arequipa cuenta con una canasta exportadora que combina fuertemente la minería tradicional con una creciente apuesta por la agroindustria y la manufactura ligera. Según los reportes más recientes, más del 90% de sus envíos al exterior corresponden a productos tradicionales, principalmente minerales como el cobre, que en el 2024 alcanzó unos USD 3.457 millones, seguido por plata y otros metales.

En el rubro no tradicional, Arequipa registró alrededor de USD 222,9 millones en exportaciones durante el 2024, donde resaltan las uvas frescas, la fibra de alpaca y productos textiles derivados de esta. La fibra de alpaca, en particular, tiene un peso determinante, pues representa aproximadamente el 59% de las exportaciones no tradicionales de la región.

Al ser una región minera,
Al ser una región minera, el cobre es de los principales productos exportados de Arequipa. Foto: difusión

El sector agroexportador en la zona sur —incluida Arequipa— también ha mostrado un desempeño notable. En el primer semestre del 2025, las ventas al exterior crecieron cerca del 24%, impulsadas especialmente por la uva, cuyas exportaciones aumentaron en torno al 44%, y por la palta, que avanzó alrededor del 18%. Estas cifras reflejan que, pese al predominio minero, la región sigue ampliando y diversificando su oferta exportable.

Temas Relacionados

Arequipaexportaciones peruanasperu-economia

Más Noticias

Pamela López confirma que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

La empresaria señaló que busca servir a la ciudadanía y que recibe asesoría directa mientras mantiene en reserva el nombre de su agrupación

Pamela López confirma que ya

Sorteo de La Tinka del miércoles 12 de noviembre de 2025: resultados y verifica si ganaste

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Sorteo de La Tinka del

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

El presidente del Legislativo llamó a responder con fuerza ante eventuales actos de violencia durante el paro de transportistas “No se puede tolerar que la Policía vaya inerme a recibir pedradas”, dijo

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide

La Victoria: Madre finge la muerte de su hija y hace funeral para no devolver dinero de promoción escolar

Padres del Instituto Educativo Inicial N.º 056 ‘Nuestra Señora María Auxiliadora’, denunciaron que la mujer simuló la muerte de su hija para no devolver S/6.000 soles destinados a la fiesta de promoción

La Victoria: Madre finge la

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

La todavía esposa de Christian Cueva arremetió con todo contra su tocaya, lanzándole fuertes frases tras su nueva declaración, y le recordó que pidió perdón públicamente en televisión nacional y que incluso como denominó a su actual pareja

Pamela López le recuerda a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí celebra sus 39

José Jerí celebra sus 39 años con torta regalada por policías, el viral ‘La Máquina’ y show del alcalde Ulises Villegas

“Dame una semana y Vladimir Cerrón va a caer, te lo apuesto”: difunden nuevo audio atribuido a Juan José Santiváñez

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Álex Kouri fuera de las elecciones 2026: PJ confirma su inhabilitación por no pagar reparación civil

El bono que habría motivado el ‘golpe’ al Ministerio Público: el audio de la reunión donde se discutió pedido de elección extraordinaria de fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Christian Ysla y Mónica Cabrejos

Christian Ysla y Mónica Cabrejos salen en defensa de Yiddá Eslava ante las críticas y el fracaso de ‘La habitación negra’

Gigi Mitre y Rodrigo González cuestionan explicación de Paco Bazán sobre pensión de alimentos:“Un cuentazo”

Extrabajador revela experiencias incómodas con Ethel Pozo y detalla episodios que, según dice, “no todo es como se ve en TV”

Yolanda Medina estará en ‘El Valor de la Verdad’: revelará tensiones con Marisol, episodios de violencia y secretos personales

Shakira sorprende al convocar a la Orquesta Filarmónica de Lima en su concierto: ¿qué canción interpretarán?

DEPORTES

Hernán Barcos reflexiona tras el

Hernán Barcos reflexiona tras el tenso desencuentro con Álex Valera en el último clásico: “Sirve de experiencia para el futuro”

El desahogo de Ignacio Buse en Montevideo: apeó por primera vez a Vilius Gaubas y accedió a cuartos de final del Uruguay Open

Hernán Barcos ofreció disculpas a Carlos Zambrano por quitarle la cinta de capitán en Andahuaylas: “Estaba con la cabeza un poco caliente”

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”