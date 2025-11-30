Elecciones Primarias 2025: LINK de la ONPE para conocer los resultados oficiales

Piero Corvetto dio detalles sobre proceso de Elecciones Primarias 2025. | RPP

Las Elecciones Primarias 2025 marcan un momento clave en el calendario electoral del país, al definir cuáles serán los candidatos de las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2026. Los comicios, organizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se llevarán a cabo en dos fechas: el 30 de noviembre y el 7 de diciembre.

Este proceso será fundamental para más de ochenta mil afiliados de partidos y para la transparencia del sistema democrático nacional, pero ¿cuándo y cómo se conocerán los resultados oficiales? Al respecto, el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, mencionó que terminada la votación, se informarán los resultados en línea.

“La jornada es de ocho a tres. Nosotros calculamos que entre una hora y media y dos va a tardar el escrutinio en mesa. […] Esto va a ser lanzado a nuestro Centro de Cómputo Nacional y a partir de que vayan llegando las actas, toda la ciudadanía en general y los medios de comunicación van a tener en línea los resultados de cada uno de los partidos políticos”, señaló.

De esta manera, afiliados, personeros y electores podrán conocer el avance del conteo y la distribución de votos para cada organización política desde cualquier lugar del país. Aunque aún no se habilita el LINK, este será visible en lo referido a Elecciones Primarias 2025: https://www.gob.pe/institucion/onpe/campa%C3%B1as/108874-elecciones-primarias-2025

Página web de la ONPE

Modalidades de Elecciones Primarias

Como se sabe, las Elecciones Primarias 2025 presentan tres modalidades de sufragio, reflejando la diversidad de procedimientos internos de las organizaciones políticas:

Voto universal, libre y secreto, abierto tanto para afiliados como para no afiliados previamente inscritos. Voto exclusivo de afiliados, quienes deciden a través de sufragio directo. Elección mediante delegados, que previamente son seleccionados por los afiliados y luego se encargan de definir a los candidatos finales.

Estas modalidades permiten a cada organización política adaptar su proceso de acuerdo con sus estatutos y el reglamento interno, siempre bajo la supervisión o asistencia técnica de los órganos del sistema electoral, según corresponda.

¿Qué partidos elegirán a sus candidatos este domingo?

El 30 de noviembre se celebrarán las primarias de dos partidos: el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular. Ambos han optado por la modalidad de voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados, que suman un total de 82.819 electores. Para organizar la jornada, la ONPE ha dispuesto 578 mesas de votación distribuidas en 373 locales en todo el territorio nacional.

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro habilitará 49 locales de votación. Se instalarán 95 mesas para recibir el voto de 25.559 afiliados. Estos locales estarán ubicados, en su mayoría, en instituciones educativas emblemáticas como la IE Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (Lima), IE Mariano Melgar (Breña), IE Isabel La Católica (La Victoria), entre otros. En el Callao, destacan centros como el IE Politécnico Nacional del Callao y el IE José Olaya Balandra.

Elecciones primarias se desarrollaron este domingo 30 de noviembre. | ONPE

Asimismo, otras 34 organizaciones políticas y tres alianzas, como Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad, celebrarán elecciones internas para elegir a sus delegados. A diferencia de los dos partidos antes mencionados, estas votaciones no contarán con la organización directa de la ONPE, aunque el ente electoral sí ha brindado asistencia técnica a las agrupaciones que la requirieron. Estos delegados, una semana más tarde, participarán —esta vez sí bajo la responsabilidad de la ONPE— en la elección definitiva de los candidatos, prevista para el 7 de diciembre, con 1.291 delegados sufragando en 72 mesas ubicadas en 30 locales de votación en 28 distritos del país.

Algunas fechas importantes a considerar son:

3 de diciembre : plazo final para que los órganos electorales centrales entreguen a la ONPE los resultados de la elección de delegados.

7 de diciembre : elección definitiva de candidatos por parte de los delegados, bajo supervisión de la ONPE.

15 de diciembre: fecha límite para la proclamación oficial de resultados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).