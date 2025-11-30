Perú

Elecciones Primarias 2025: LINK de la ONPE para conocer los resultados oficiales

Comicios se realizarán hasta las 15:00 horas. De acuerdo al jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, el escrutinio podría tomar un aproximado de dos horas, y la preferencia de los votantes se sabrá en tiempo real desde las 17:00 horas

Guardar
Piero Corvetto dio detalles sobre proceso de Elecciones Primarias 2025. | RPP

Las Elecciones Primarias 2025 marcan un momento clave en el calendario electoral del país, al definir cuáles serán los candidatos de las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2026. Los comicios, organizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se llevarán a cabo en dos fechas: el 30 de noviembre y el 7 de diciembre.

Este proceso será fundamental para más de ochenta mil afiliados de partidos y para la transparencia del sistema democrático nacional, pero ¿cuándo y cómo se conocerán los resultados oficiales? Al respecto, el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, mencionó que terminada la votación, se informarán los resultados en línea.

“La jornada es de ocho a tres. Nosotros calculamos que entre una hora y media y dos va a tardar el escrutinio en mesa. […] Esto va a ser lanzado a nuestro Centro de Cómputo Nacional y a partir de que vayan llegando las actas, toda la ciudadanía en general y los medios de comunicación van a tener en línea los resultados de cada uno de los partidos políticos”, señaló.

De esta manera, afiliados, personeros y electores podrán conocer el avance del conteo y la distribución de votos para cada organización política desde cualquier lugar del país. Aunque aún no se habilita el LINK, este será visible en lo referido a Elecciones Primarias 2025: https://www.gob.pe/institucion/onpe/campa%C3%B1as/108874-elecciones-primarias-2025

Página web de la ONPE
Página web de la ONPE

Modalidades de Elecciones Primarias

Como se sabe, las Elecciones Primarias 2025 presentan tres modalidades de sufragio, reflejando la diversidad de procedimientos internos de las organizaciones políticas:

  1. Voto universal, libre y secreto, abierto tanto para afiliados como para no afiliados previamente inscritos.
  2. Voto exclusivo de afiliados, quienes deciden a través de sufragio directo.
  3. Elección mediante delegados, que previamente son seleccionados por los afiliados y luego se encargan de definir a los candidatos finales.

Estas modalidades permiten a cada organización política adaptar su proceso de acuerdo con sus estatutos y el reglamento interno, siempre bajo la supervisión o asistencia técnica de los órganos del sistema electoral, según corresponda.

¿Qué partidos elegirán a sus candidatos este domingo?

El 30 de noviembre se celebrarán las primarias de dos partidos: el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular. Ambos han optado por la modalidad de voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados, que suman un total de 82.819 electores. Para organizar la jornada, la ONPE ha dispuesto 578 mesas de votación distribuidas en 373 locales en todo el territorio nacional.

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro habilitará 49 locales de votación. Se instalarán 95 mesas para recibir el voto de 25.559 afiliados. Estos locales estarán ubicados, en su mayoría, en instituciones educativas emblemáticas como la IE Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (Lima), IE Mariano Melgar (Breña), IE Isabel La Católica (La Victoria), entre otros. En el Callao, destacan centros como el IE Politécnico Nacional del Callao y el IE José Olaya Balandra.

Elecciones primarias se desarrollaron este
Elecciones primarias se desarrollaron este domingo 30 de noviembre. | ONPE

Asimismo, otras 34 organizaciones políticas y tres alianzas, como Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad, celebrarán elecciones internas para elegir a sus delegados. A diferencia de los dos partidos antes mencionados, estas votaciones no contarán con la organización directa de la ONPE, aunque el ente electoral sí ha brindado asistencia técnica a las agrupaciones que la requirieron. Estos delegados, una semana más tarde, participarán —esta vez sí bajo la responsabilidad de la ONPE— en la elección definitiva de los candidatos, prevista para el 7 de diciembre, con 1.291 delegados sufragando en 72 mesas ubicadas en 30 locales de votación en 28 distritos del país.

Algunas fechas importantes a considerar son:

  • 3 de diciembre: plazo final para que los órganos electorales centrales entreguen a la ONPE los resultados de la elección de delegados.
  • 7 de diciembre: elección definitiva de candidatos por parte de los delegados, bajo supervisión de la ONPE.
  • 15 de diciembre: fecha límite para la proclamación oficial de resultados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Temas Relacionados

Piero CorvettoElecciones 2026ONPEperu-noticias

Más Noticias

Más allá del calcio y la vitamina D: otras vitaminas y minerales que previenen la osteoporosis

La osteoporosis debilita tus huesos sin que lo notes hasta que ocurre una fractura en cadera, muñeca o espalda

Más allá del calcio y

Este pequeño crustáceo acaba de traerle 87 millones de dólares a una región en el Perú: su demanda mundial no deja de crecer

Al tanto de la noticia, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció la instalación de una mesa especializada para mantener la tendencia positiva de su exportación

Este pequeño crustáceo acaba de

Conoce dónde está la gasolina más barata de Lima este domingo 30 de noviembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más inasequibles en la capital peruana

Conoce dónde está la gasolina

Magaly Medina habló del posible regreso de Gisela Valcárcel a la TV: “Ella reina los fines de semana”

La conductora de espectáculos no fue ajena a los rumores sobre el futuro de la dueña de GV en la pantalla chica

Magaly Medina habló del posible

Pavos prepago: Peruanos ahora compran la cena de Navidad en cuotas hasta con un mes de anticipación

A poco menos de un mes para la llegada de la Navidad, algunos mercados ya permiten que sus clientes paguen sus pavos enteros o por piezas en cuotas diarias más cómodas para su economía

Pavos prepago: Peruanos ahora compran
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La mitad de peruanos no

La mitad de peruanos no está de acuerdo con que José Jerí sea presidente, según encuesta IEP

Keiko Fujimori oficializa su candidatura 2026: “Es una oportunidad de cambio”

Abogado de Obrainsa asegura que Martín Vizcarra pidió alquilar un avión dos días antes de la firma del contrato con la empresa

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina habló del posible

Magaly Medina habló del posible regreso de Gisela Valcárcel a la TV: “Ella reina los fines de semana”

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

Alejandra Baigorria celebró su segundo desafío HYROX en Río de Janeiro

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

Brian Rullan se molesta al ser consultado por su relación con Laura Spoya: “Qué les importa”

DEPORTES

“Nos dijo que nos desahuevemos”:

“Nos dijo que nos desahuevemos”: Natalia Málaga marca la ruta con su estilo frontal en la gran remontada de Géminis

Natalia Málaga mandó firme advertencia a su plantel: “La jugadora que no tiene carácter que se vaya a la calle”

Jorge Fossati reveló qué falta definir para seguir en Universitario y rechazó mala relación con directiva: “¡Cuánta bobada dijeron!”

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mary Luz Andía criticó al IPD y COP tras ganar medalla de plata en Juegos Bolivarianos 2025: “He sido perjudicada más de 5 años”