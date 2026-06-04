Mary Moncada duda de la boda de Christian Domínguez y advierte a Karla Tarazona: "A él no se le ve feliz, le va a sacar la vuelta"

Mary Moncada cuestionó la felicidad de Christian Domínguez en su boda civil con Karla Tarazona y afirmó que el cantante no luce enamorado.

Mary Moncada, protagonista del recordado ampay del “auto rana” junto a Christian Domínguez, regresó al centro del debate mediático tras la boda civil del cantante con Karla Tarazona y no ahorró palabras al cuestionar la autenticidad del matrimonio. La empresaria aseguró que Domínguez no luce enamorado, advirtió que el cantante le será infiel a Tarazona y se atribuyó un papel clave en la unión de la pareja.

“A él no se le ve feliz, perdónenme. A ella sí se le ve súper feliz y emocionada, como cualquier novia, y está bien, porque para eso te casas. Pero a él se le ve como: ‘Ok, ya me casé, otra más para el check’”, afirmó Moncada en el pódcast ‘Q’ Bochinche!’, donde también participó Melanie Martínez, madre de una de las hijas del cantante.

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La empresaria también lanzó una advertencia directa sobre el futuro del matrimonio. “La veo enamorada y me da pena. Le va a sacar la vuelta”, declaró, al tiempo que calificó al cumbiambero como “una persona sinvergüenza” que nunca cambiará su comportamiento. “Los adultos no cambian”, sentenció.

Mary Moncada enciende el debate al asegurar que a Christian Domínguez no se le veía feliz ni enamorado en su boda con Karla Tarazona, sugiriendo que el matrimonio fue solo para cumplir y añadir "otra más para el check". Video: TikTok @elchicodelascriticas

“Gracias a mí están casándose”: la ironía del auto rana

Lejos de mantenerse al margen, Mary Moncada reclamó con humor su parte en la historia de la pareja. Durante su participación en ‘Magaly TV La Firme’, donde apareció junto a Melanie Martínez vestida de negro y con velo en una puesta en escena que simulaba un “luto” simbólico por el matrimonio, la empresaria lanzó la frase que más circuló en redes sociales: “Gracias a mí están casándose”.

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La afirmación apuntó a que la difusión del ampay del “auto rana” fue el detonante que terminó con la relación entre Domínguez y Pamela Franco, despejando el camino para la reconciliación del cantante con Tarazona. Magaly Medina respaldó esa línea durante la entrevista. “Por ti fue que terminó la relación con Pamela Franco”, comentó la conductora.

Moncada también bromeó con su ausencia en los momentos previos al matrimonio. “Yo pensé que me iban a invitar a la despedida (de soltero), pero bueno”, dijo con ironía. Al pedirle que dedicara unas palabras a los recién casados, respondió lacónica: “Que lo cuide”.

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La llamada desesperada antes del ampay y los detalles del escándalo

Mary Moncada también reveló en ‘Magaly TV La Firme’ detalles inéditos sobre el día en que se difundió el ampay que la involucró con el cantante en 2024. Según relató, Domínguez la contactó desde las 7 de la mañana de ese día y mantuvo los intentos de comunicación durante horas, con un mensaje constante: “quiero hablar contigo”. Ella respondía invariablemente “no puedo hablar” hasta que, minutos antes de que comenzara el programa de Medina, optó por bloquearlo.

Mary Moncada se presenta en el set de Magaly TV La Firme para dar su opinión sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona. Basada en su propia experiencia con el cantante, asegura que le será infiel y expresa sentir pena por la nueva esposa. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Medina añadió que el cantante no solo buscó a Moncada ese día, sino que también llamó a una reportera de su programa, identificándose con un escueto “oye, soy yo”, en lo que pareció ser un intento de anticiparse a la difusión de las imágenes.

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Mónica Cabrejos comparó la situación de Domínguez con la que vivió Pamela Franco el mismo día del ampay, quien según contó en una entrevista anterior, preparó canchita para ver el programa y le decía al cantante: “oye, eres tú, eres tú”, mientras él pedía calma. Cabrejos bautizó al cumbiambero como “el Señor de los Anillos” por sus reiteradas promesas de compromiso con distintas parejas.

Melanie Martínez y el veredicto sobre el futuro del matrimonio

Las declaraciones de Mary Moncada encontraron eco en Melanie Martínez, quien también fue consultada sobre el matrimonio en el pódcast ‘Q’ Bochinche!’. La cantante coincidió con la percepción de que Domínguez no transmitía felicidad en las imágenes de la boda. “Tiene una cara de: ‘Pucha, ¿qué estoy haciendo aquí?’. Sí, te voy a tener que dar la razón”, afirmó.

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Martínez fue más allá y cuestionó la capacidad del cantante para sostener una relación estable. “Este pata no se quiere ni a sí mismo y no tiene la capacidad de querer a nadie más. Tarde o temprano va a volver a cometer el mismo error. Lo digo y lo sostengo: en su ADN está la traición, no va a cambiar”, expresó con evidente molestia.

Mary Moncada cuenta en exclusiva en el set de 'Magaly TV La Firme' cómo Christian Domínguez la llamó insistentemente desde las 7 de la mañana hasta una hora antes de que saliera al aire el ampay que protagonizaron en 2024. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Moncada también sugirió que una de las razones detrás del matrimonio podría estar vinculada a la imagen pública del cantante, deteriorada por los escándalos de los últimos años. “Yo creo que él está tratando de limpiar su imagen y cree que un matrimonio le va a limpiar toda la imagen y todo con lo que viene”, señaló.

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Por su parte, Magaly Medina cuestionó la decisión de la pareja de hacer pública la boda con fotos y videos profesionales, incluyendo sesiones en ropa interior. “Si realmente hubieran querido privacidad, se han podido casar literalmente en un lugar privado, sin fotos, sin publicar el video, sin nada”, señaló la conductora.

Al margen de las opiniones sobre su vida sentimental, Mary Moncada también anunció el lanzamiento de su emprendimiento de ropa, al que bautizó como ‘Good Time’, nombre inspirado en la frase que usó para describir su vínculo con Domínguez cuando el ampay se hizo público. “Negocios son negocios”, comentó la empresaria, quien actualmente reside en Estados Unidos pero planea permanecer en Perú durante el proceso de lanzamiento de su marca.

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