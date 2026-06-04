Reniec: cómo saber si mi DNI ya está listo para recoger antes de la segunda vuelta de Elecciones 2026

Un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano, posiblemente vencido, junto a una urna electoral que indica "Elecciones Presidenciales 2026 - Segunda Vuelta", enfatizando la necesidad de tener la identificación en regla para ejercer el voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, miles de peruanos revisan sus documentos, verifican su local de votación y realizan los últimos trámites necesarios para participar en la jornada electoral del próximo 7 de junio. Entre las consultas más frecuentes figura una que preocupa especialmente a quienes solicitaron recientemente una renovación, rectificación o duplicado de su documento de identidad: saber si el DNI ya está listo para ser recogido.

La inquietud no es menor. El propio Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que actualmente existen más de 700 mil DNI emitidos y disponibles para entrega en todo el país, documentos que aún permanecen en las oficinas de la institución esperando ser recogidos por sus titulares. Ante este escenario, la entidad ha habilitado horarios especiales y recordó que existe una forma sencilla de consultar el estado del trámite sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia.

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¿Cómo consultar si mi DNI ya está listo para recoger?

RENIEC informa que hay más de 500 mil DNI listos para ser recogidos. (Foto composición: Infobae Perú/FB: @RENIECPERU﻿)

Reniec cuenta con una plataforma digital que permite a los ciudadanos verificar el avance de los trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad.

A través de este servicio virtual, los usuarios pueden conocer en qué etapa se encuentra su solicitud, ya sea por renovación, duplicado, actualización de datos o emisión de un nuevo documento.

Para realizar la consulta, solo es necesario ingresar al portal habilitado por Reniec y colocar el número del DNI o el número de solicitud generado durante el trámite. El sistema mostrará automáticamente el estado actualizado del procedimiento.

La plataforma puede arrojar diferentes resultados. Entre ellos figuran las etapas de “Iniciado”, cuando la solicitud acaba de ser registrada; “En proceso”, donde se detalla el avance de las distintas fases de producción; y “En agencia”, que indica que el documento ya fue enviado al lugar seleccionado para su entrega.

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También puede aparecer el estado “Entregado”, cuando el ciudadano ya recogió su documento, o “Observado/Anulado”, en caso de existir alguna incidencia que requiera revisión adicional.

Según explicó el vocero de Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, cuando el sistema muestra que el trámite alcanzó el 100 % de avance, significa que el documento ya fue emitido y se encuentra listo para ser retirado.

“Si sale al 100 %, quiere decir que ese DNI ya está en una oficina de Reniec para que pueda ser recogido”, indicó el funcionario.

La consulta puede realizarse durante las 24 horas del día y permite evitar desplazamientos innecesarios o largas filas en las oficinas registrales.

Más de 700 mil DNI esperan ser recogidos antes de las elecciones

La campaña ‘Verano Inclusivo 2026’ de Reniec estará disponible hasta el 27 de febrero e incluye atención prioritaria en Huancavelica, Ica y Huánuco. - Reniec

La cercanía de la segunda vuelta electoral ha generado una mayor demanda de consultas y trámites relacionados con la identificación ciudadana. Frente a ello, Reniec lanzó una alerta dirigida a las personas que ya culminaron el proceso de emisión de su documento, pero aún no lo han retirado.

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De acuerdo con cifras oficiales, más de 700.000 DNI ya fueron producidos y se encuentran disponibles para entrega en distintas regiones del país.

“Hay más de 700.000 DNI que se encuentran a nivel nacional ya emitidos. Por lo tanto, invitamos a toda la ciudadanía que ya tramitó su documento de identidad a que pasen a recoger y no esperar el último momento para evitar cualquier percance”, señaló Jorge Puch.

Con el objetivo de facilitar la entrega antes de la jornada electoral, la institución implementó horarios extraordinarios en más de 200 oficinas a nivel nacional.

Las agencias atienden desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, acumulando 12 horas continuas de servicio para que los ciudadanos puedan recoger sus documentos sin mayores inconvenientes.

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“Estamos en 200 oficinas a nivel nacional en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, es decir, 12 horas ininterrumpidas con la finalidad de que todo ciudadano pueda contar con su documento de identidad y ejercer su derecho al sufragio este domingo 7 de junio”, explicó el representante de Reniec.

En Lima Metropolitana, algunas de las sedes con horario especial son las ubicadas en Miraflores, Independencia, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Nicolás de Piérola, en el centro de Lima.

La entidad también informó que el duplicado de DNI continúa siendo el trámite más solicitado por los ciudadanos. Este procedimiento suele incrementarse durante los periodos electorales debido a pérdidas, robos o deterioro del documento.

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Aunque Reniec recordó que existe una disposición excepcional que permitirá votar con el DNI vencido durante este proceso electoral, recomendó a los ciudadanos recoger cualquier documento pendiente y verificar con anticipación el estado de sus trámites para evitar contratiempos el día de la votación.

Asimismo, recordó que para sufragar es indispensable contar con el documento físico, ya que no se aceptarán constancias de trámite, tickets de recojo, fotografías del DNI ni otros documentos alternativos en las mesas de sufragio.