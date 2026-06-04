Vacunación gratuita contra el VPH: Minsa llama a padres a proteger a sus hijos y avanzar en la prevención del cáncer

Ministerio de Salud de Perú autorizó la aplicación de la vacuna VPH a varones de 9 a 13 años de edad. | Foto: Agencia Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) impulsa una campaña de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en todo el país, dirigida a niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años.

La iniciativa busca frenar la incidencia del cáncer de cuello uterino y otras patologías asociadas al VPH, que cada año genera miles de nuevos diagnósticos en el Perú, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Minsa remarcó la importancia de que los padres de familia participen activamente en el proceso de inmunización, ya sea llevando a sus hijos a los establecimientos de salud más cercanos o autorizando la vacunación en centros educativos a través del consentimiento informado.

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La campaña pretende alcanzar la mayor cobertura posible y contribuir a la meta nacional de erradicar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública.

El sector Salud informó que el VPH es responsable de cerca del 99 % de los casos de cáncer de cuello uterino en el país, según cifras oficiales.

La vacuna, disponible de manera gratuita, protege contra los tipos de virus más peligrosos y ha demostrado una eficacia superior al 90 % en la prevención de infecciones que pueden derivar en neoplasias malignas.

La vacuna contra el VPH debe ser administrada de forma gratuita. - Crédito: Gob. de Perú

Acceso, modalidades y datos clave sobre la vacunación contra el VPH

La inmunización se ofrece en dos modalidades principales: los padres pueden acudir con sus hijos a los centros de salud habilitados o autorizar la vacunación en escuelas, donde personal especializado administra las dosis tras la firma del consentimiento correspondiente.

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El programa cubre a niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años y está diseñado para garantizar el acceso universal y gratuito al esquema completo de vacunación.

El Minsa reportó que entre 2019 y 2025 se han aplicado más de 4,6 millones de dosis de la vacuna contra el VPH, marcando un avance significativo en la protección de la población menor de edad.

La campaña incluye acciones informativas a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Secretaría de Comunicación Social (SCS), destinadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la detección temprana.

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La vacunación es solo una parte de la estrategia nacional de prevención. El Minsa recomienda complementar la inmunización con controles médicos periódicos, como el examen de Papanicolaou y la prueba molecular del VPH, que permiten detectar posibles lesiones en etapas iniciales y mejorar las probabilidades de tratamiento oportuno.

Autoridades y especialistas coinciden en la necesidad de combatir la desinformación y promover la confianza en la vacuna, que ha sido avalada por organismos internacionales y presenta un perfil de seguridad favorable.

El Ministerio de Salud reitera que los padres pueden consultar sobre la vacunación en cualquier centro médico público y que el proceso es sencillo, gratuito y seguro para los menores.

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Con la campaña nacional en marcha, el Minsa busca avanzar en la reducción de los casos de cáncer de cuello uterino y otras enfermedades relacionadas con el VPH, protegiendo la salud y el futuro de las nuevas generaciones a través de la prevención y la educación sanitaria.