Elecciones primarias 2025: así será la votación de los partidos políticos que elegirán a sus candidatos

Representante de la ONPE da detalles sobre las elecciones primarias de los partidos políticos | Video: RPP

Según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2025 se realizarán las elecciones primarias para que los partidos políticos y alianzas electorales definan a sus candidatos rumbo a las Elecciones Generales 2026. Por primera vez, esta votación se implementará de manera simultánea y obligatoria para todas las agrupaciones políticas del país.

De acuerdo con el JNE, las primarias permiten seleccionar a los postulantes que competirán por la Presidencia, vicepresidencias, Congreso y Parlamento Andino. La votación se realizará bajo tres posibles modalidades:

Participación de ciudadanos y afiliados del partido. Solo afiliados del partido político. Delegados elegidos por los afiliados, quienes luego escogen a los candidatos.

El calendario electoral marca fechas clave: hasta el 1 de septiembre, los partidos y alianzas debieron comunicar a la ONPE la modalidad de elección que utilizarán. El 19 de octubre se aprobó los padrones de afiliados, los cuales contienen datos como nombres, apellidos, DNI y lugar de votación.

Los partidos políticos deben realizar elecciones primarias de manera simultánea mediante voto universal. | Fuente: Agencia Andina

El JNE destaca que este proceso es obligatorio incluso para los denominados candidatos invitados (aquellos sin militancia formal en el partido), quienes deberán ser elegidos mediante las primarias para poder postular oficialmente.

¿Cómo será la votación de los partidos políticos para las primarias?

La ONPE informó que, para estas primarias, las agrupaciones políticas solo eligieron dos modalidades: dos organizaciones políticas optaron por la modalidad cerrada, conocida como “un afiliado, un voto”, y 37 eligieron la modalidad de delegados.

El proceso consta de dos fases. En la primera, los afiliados eligen a los delegados el 30 de noviembre. En la segunda, estos delegados seleccionan a los candidatos el 7 de diciembre. El objetivo de estas elecciones primarias es escoger a los postulantes a la presidencia, vicepresidencias de la República, Senado, Diputados y Parlamento Andino.

Los resultados de las elecciones primarias permitirán identificar a los candidatos definitivos de cada partido, quienes podrán inscribir sus postulaciones hasta el 23 de diciembre de 2025. Si una organización política no cumple las etapas o la valla electoral en las primarias, no podrá participar en las Elecciones Generales 2026.

Según el organismo electoral, cerca de 82.000 personas participarán el 30 de noviembre en las dos organizaciones de modalidad cerrada. El horario de apertura de las mesas atenderán de 08:00 a 15:00 horas. Asimismo, 1291 delegados sufragarán el 7 de diciembre.

JNE desplazará fiscalizadores por elecciones primarias

El JNE informó que desplegará 578 fiscalizadores, uno por cada mesa de sufragio, junto a 20 supervisores de fiscalización en todo el país durante las elecciones primarias del 30 de noviembre, en preparación para las Elecciones Generales 2026. El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, destacó que la presencia de un fiscalizador por mesa tiene el propósito de garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y el adecuado desarrollo del proceso.

Los supervisores se distribuirán en 20 distritos del interior del país para verificar el trabajo en campo del personal de fiscalización. Esta labor será responsabilidad de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), que se encargará de fiscalizar los comicios internos del Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular (RP), organizaciones que concentran a 82.819 electores habilitados: 43.672 afiliados al APRA y 39.147 a Renovación Popular.

En el APRA, las circunscripciones con mayor número de afiliados son Lima (13.337), La Libertad (10.134), Lambayeque (5.386), Piura (2.991) y Callao (1.600). Para Renovación Popular, las regiones con mayor cantidad de electores son Lima (12.497), Junín (2.805), Huánuco (2.177), Ica (2.084) y Lambayeque (2.001).

En total, 578 mesas de sufragio operarán en 373 locales de votación en todo el país, lo que refuerza la capacidad de supervisión y cobertura estratégica para estas elecciones internas. La fiscalización y la transparencia serán ejes centrales del proceso, que marca el inicio del camino hacia las Elecciones Generales 2026.