Perú inicia las elecciones primarias rumbo a las elecciones 2026 este domingo con un récord de 39 partidos

Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Las elecciones generales 2026 en Perú comenzarán oficialmente mañana domingo 30 de noviembre, con las elecciones primarias. Los militantes de los 39 partidos políticos y alianzas votarán de manera simultánea y obligatoria en todo el país.

El proceso continuará el próximo 7 de diciembre, donde los delegados deberán elegir a los representantes finales. Solo dos organizaciones tendrán un sistema de un militante, un voto: Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano (APRA).

El pasado 1 de septiembre, las organizaciones debieron comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la modalidad que utilizarán. Las agrupaciones que superen el 10% de votos válidos en las elecciones primarias quedarán fuera del proceso del 2026.

Así serán las elecciones primarias

Este domingo 30, todos los afiliados a los 39 partidos y coaliciones deberán votar por sus delegados, es decir, a sus representantes, quienes irán a un segundo sufragio el próximo domingo 7 de diciembre, para decidir a los candidatos a la presidencia, Senado y Cámara de Diputados.

Los resultados de este proceso se conocerán el lunes 15 de diciembre. Luego, hay un periodo de tachas. Cuando se conozca a los candidatos finales, ellos podrán inscribir su postulación hasta el 23 de diciembre.

Aproximadamente, 82 mil personas participarán el 30 de noviembre. Las mesas abrirán desde las 08:00 hasta las 15:00 horas. Además, 1.291 delegados sufragarán el 7 de diciembre.

Durante este proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará 578 fiscalizadores, uno por cada lugar de sufragio, y a 20 supervisores. El presidente de la entidad, indicó que esto tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y el adecuado desarrollo del proceso.

Peruanos votando en Australia. | Andina

Los retos de la elección primaria

El experto en temas electorales, Enzo Elguera, explicó a Exitosa que la principal preocupación de los partidos políticos será pasar el límite del 10% de participación.“Si bien es cierto hay algunas gobernaciones fuertes e importantes dentro del partido, el asunto es qué tanto han podido inscribir ellos como militantes”, dijo.

“Ahí está la tarea de la organización y de los aliados estratégicos que tienen, como algunos gobernadores regionales, por ejemplo, o algunos candidatos que han buscado de aliados, y ellos tienen la difícil tarea de movilizar en el interior del partido. Creo que hoy por hoy es la mayor preocupación de Renovación Popular de que esto funcione finalmente para que hagan la votación”, opinó.

Mencionó que siempre hay militantes de una organización política y que no sabían que lo estaban.“Recordemos que se paraban algunas personas en el centro de Lima y en otros lugares a ofrecer y dar galletas y gaseosas y refrescos a cambio de una firma para que se inscriban en el partido político. Entonces, hay mucha gente que ha firmado y al final ni siquiera tiene conciencia de que milita en un partido”, acotó.

Entre los partidos beneficiarios se encuentran Perú Libre con 1 millón 75,639 soles y Fuerza Popular con 957,530 soles, entre otros. (Foto: Andina)

Los 39 partidos y coaliciones

1. Acción Popular

2. Ahora Nación

3. Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros

4. Alianza para el Progreso

5. Avanza País-Partido de Integración Social

6. Fe en el Perú

7. Frente Popular Agrícola FÍA del Perú

8. Fuerza Popular

9. Juntos por el Perú

10. Libertad Popular

11. Nuevo Perú por el Buen Vivir

12. Partido Aprista Peruano

13. Partido Cívico Obras

14. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

15. Partido del Buen Gobierno

16. Partido Demócrata Unido Perú

17. Partido Demócrata Verde

18. Partido Democrático Somos Perú

19. Partido Frente de la Esperanza 2021

20. Partido Morado

21. Partido País para Todos

22. Partido Patriótico del Perú

23. Partido Político Cooperación Popular

24. Partido Político Fuerza Moderna

25. Partido Político Nacional Perú Libre

26. Partido Político Perú Acción

27. Partido Político Perú Primero

28. Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!

29. Partido Político Popular Voces del Pueblo

30. Partido Político PRIN

31. Partido Popular Cristiano-PPC

32. Partido Político SíCreo

33. Partido Unidad y Paz

34. Perú Moderno

35. Podemos Perú

36. Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

37. Progresemos

38. Renovación Popular

39. Salvemos al Perú