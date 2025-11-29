Perú

Perú inicia las elecciones primarias rumbo a las elecciones 2026 este domingo con un récord de 39 partidos

Los militantes deberán elegir a sus delegados este domingo 30 de noviembre. El proceso continuará el 7 de diciembre, donde se votará por los candidatos finales del partido o coalició

Guardar
Primarias 2025: 37 partidos inscriben
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Las elecciones generales 2026 en Perú comenzarán oficialmente mañana domingo 30 de noviembre, con las elecciones primarias. Los militantes de los 39 partidos políticos y alianzas votarán de manera simultánea y obligatoria en todo el país.

El proceso continuará el próximo 7 de diciembre, donde los delegados deberán elegir a los representantes finales. Solo dos organizaciones tendrán un sistema de un militante, un voto: Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano (APRA).

El pasado 1 de septiembre, las organizaciones debieron comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la modalidad que utilizarán. Las agrupaciones que superen el 10% de votos válidos en las elecciones primarias quedarán fuera del proceso del 2026.

Elecciones primarias 2022: conoce a
Elecciones primarias 2022: conoce a los precandidatos a las alcaldías y gobernaciones de las 24 regiones del Perú

Así serán las elecciones primarias

Este domingo 30, todos los afiliados a los 39 partidos y coaliciones deberán votar por sus delegados, es decir, a sus representantes, quienes irán a un segundo sufragio el próximo domingo 7 de diciembre, para decidir a los candidatos a la presidencia, Senado y Cámara de Diputados.

Los resultados de este proceso se conocerán el lunes 15 de diciembre. Luego, hay un periodo de tachas. Cuando se conozca a los candidatos finales, ellos podrán inscribir su postulación hasta el 23 de diciembre.

Aproximadamente, 82 mil personas participarán el 30 de noviembre. Las mesas abrirán desde las 08:00 hasta las 15:00 horas. Además, 1.291 delegados sufragarán el 7 de diciembre.

Durante este proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará 578 fiscalizadores, uno por cada lugar de sufragio, y a 20 supervisores. El presidente de la entidad, indicó que esto tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y el adecuado desarrollo del proceso.

Peruanos votando en Australia. |
Peruanos votando en Australia. | Andina

Los retos de la elección primaria

El experto en temas electorales, Enzo Elguera, explicó a Exitosa que la principal preocupación de los partidos políticos será pasar el límite del 10% de participación.“Si bien es cierto hay algunas gobernaciones fuertes e importantes dentro del partido, el asunto es qué tanto han podido inscribir ellos como militantes”, dijo.

“Ahí está la tarea de la organización y de los aliados estratégicos que tienen, como algunos gobernadores regionales, por ejemplo, o algunos candidatos que han buscado de aliados, y ellos tienen la difícil tarea de movilizar en el interior del partido. Creo que hoy por hoy es la mayor preocupación de Renovación Popular de que esto funcione finalmente para que hagan la votación”, opinó.

Mencionó que siempre hay militantes de una organización política y que no sabían que lo estaban.“Recordemos que se paraban algunas personas en el centro de Lima y en otros lugares a ofrecer y dar galletas y gaseosas y refrescos a cambio de una firma para que se inscriban en el partido político. Entonces, hay mucha gente que ha firmado y al final ni siquiera tiene conciencia de que milita en un partido”, acotó.

Entre los partidos beneficiarios se
Entre los partidos beneficiarios se encuentran Perú Libre con 1 millón 75,639 soles y Fuerza Popular con 957,530 soles, entre otros. (Foto: Andina)

Los 39 partidos y coaliciones

1. Acción Popular

2. Ahora Nación

3. Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros

4. Alianza para el Progreso

5. Avanza País-Partido de Integración Social

6. Fe en el Perú

7. Frente Popular Agrícola FÍA del Perú

8. Fuerza Popular

9. Juntos por el Perú

10. Libertad Popular

11. Nuevo Perú por el Buen Vivir

12. Partido Aprista Peruano

13. Partido Cívico Obras

14. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

15. Partido del Buen Gobierno

16. Partido Demócrata Unido Perú

17. Partido Demócrata Verde

18. Partido Democrático Somos Perú

19. Partido Frente de la Esperanza 2021

20. Partido Morado

21. Partido País para Todos

22. Partido Patriótico del Perú

23. Partido Político Cooperación Popular

24. Partido Político Fuerza Moderna

25. Partido Político Nacional Perú Libre

26. Partido Político Perú Acción

27. Partido Político Perú Primero

28. Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!

29. Partido Político Popular Voces del Pueblo

30. Partido Político PRIN

31. Partido Popular Cristiano-PPC

32. Partido Político SíCreo

33. Partido Unidad y Paz

34. Perú Moderno

35. Podemos Perú

36. Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

37. Progresemos

38. Renovación Popular

39. Salvemos al Perú

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones primariasONPEJNEperu-noticias

Más Noticias

Retiro de AFP: El significado de los estados en que puede estar tu solicitud

Infobae Perú detectó cuatro estados diferente en que puede estar tu solicitud de acceso a hasta 4 UIT (S/21.400)

Retiro de AFP: El significado

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Flamengo y Palmeiras estarán frente a frente para conquistar el título del torneo internacional en el estadio Monumental. Sigue toda la previa del partidazo que se vivirá en Lima

La fiesta de la final

Miraflores con basura: Así quedó el parque María Reiche tras el banderazo de hinchas de Flamengo en Lima

Envases de bebidas alcohólicas, restos de comida y carbón usado se observan en uno de los principales puntos de encuentro de la hinchada del ‘Mengao’ previo a la final de la Copa Libertadores

Miraflores con basura: Así quedó

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas con la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Universitario vs Olva Latino EN

Flamengo vs Palmeiras: Estas son las medidas de seguridad que los hinchas deberán cumplir previo a su ingreso al Monumental

La PNP reforzó los controles de seguridad en los alrededores el Estadio Monumental para evitar disturbios

Flamengo vs Palmeiras: Estas son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ declara fundado habeas corpus

PJ declara fundado habeas corpus de Ollanta Humala: ¿Expresidente saldrá de prisión?

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Ulises Villegas a prisión: ¿De qué trata el caso UDEL por el que fue condenado el alcalde de Comas?

Aníbal Torres pierde los papeles y vuelve a insultar a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

ENTRETENIMIENTO

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

Carlos Cacho olvida la vez que Zumba lo tumbó al piso y aparecen bailando juntos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

DEPORTES

La fiesta de la final

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sebastián Britos increpó a periodista por su sorpresiva salida de Universitario: “¿Es joda? Me acabo de enterar”

Joven pregunta a hinchas del Flamengo sobre Alex Valera y lanzaron sorpresiva respuesta: “Solo conocemos a Paolo Guerrero”

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos