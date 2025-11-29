Perú inicia las elecciones primarias rumbo a las elecciones 2026 este domingo con un récord de 39 partidos

Las elecciones generales 2026 en Perú comenzarán oficialmente mañana domingo 30 de noviembre, con las elecciones primarias. Los militantes de los 39 partidos políticos y alianzas votarán de manera simultánea y obligatoria en todo el país.
El proceso continuará el próximo 7 de diciembre, donde los delegados deberán elegir a los representantes finales. Solo dos organizaciones tendrán un sistema de un militante, un voto: Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano (APRA).
El pasado 1 de septiembre, las organizaciones debieron comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la modalidad que utilizarán. Las agrupaciones que superen el 10% de votos válidos en las elecciones primarias quedarán fuera del proceso del 2026.
Así serán las elecciones primarias
Este domingo 30, todos los afiliados a los 39 partidos y coaliciones deberán votar por sus delegados, es decir, a sus representantes, quienes irán a un segundo sufragio el próximo domingo 7 de diciembre, para decidir a los candidatos a la presidencia, Senado y Cámara de Diputados.
Los resultados de este proceso se conocerán el lunes 15 de diciembre. Luego, hay un periodo de tachas. Cuando se conozca a los candidatos finales, ellos podrán inscribir su postulación hasta el 23 de diciembre.
Aproximadamente, 82 mil personas participarán el 30 de noviembre. Las mesas abrirán desde las 08:00 hasta las 15:00 horas. Además, 1.291 delegados sufragarán el 7 de diciembre.
Durante este proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará 578 fiscalizadores, uno por cada lugar de sufragio, y a 20 supervisores. El presidente de la entidad, indicó que esto tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y el adecuado desarrollo del proceso.
Los retos de la elección primaria
El experto en temas electorales, Enzo Elguera, explicó a Exitosa que la principal preocupación de los partidos políticos será pasar el límite del 10% de participación.“Si bien es cierto hay algunas gobernaciones fuertes e importantes dentro del partido, el asunto es qué tanto han podido inscribir ellos como militantes”, dijo.
“Ahí está la tarea de la organización y de los aliados estratégicos que tienen, como algunos gobernadores regionales, por ejemplo, o algunos candidatos que han buscado de aliados, y ellos tienen la difícil tarea de movilizar en el interior del partido. Creo que hoy por hoy es la mayor preocupación de Renovación Popular de que esto funcione finalmente para que hagan la votación”, opinó.
Mencionó que siempre hay militantes de una organización política y que no sabían que lo estaban.“Recordemos que se paraban algunas personas en el centro de Lima y en otros lugares a ofrecer y dar galletas y gaseosas y refrescos a cambio de una firma para que se inscriban en el partido político. Entonces, hay mucha gente que ha firmado y al final ni siquiera tiene conciencia de que milita en un partido”, acotó.
Los 39 partidos y coaliciones
1. Acción Popular
2. Ahora Nación
3. Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros
4. Alianza para el Progreso
5. Avanza País-Partido de Integración Social
6. Fe en el Perú
7. Frente Popular Agrícola FÍA del Perú
8. Fuerza Popular
9. Juntos por el Perú
10. Libertad Popular
11. Nuevo Perú por el Buen Vivir
12. Partido Aprista Peruano
13. Partido Cívico Obras
14. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
15. Partido del Buen Gobierno
16. Partido Demócrata Unido Perú
17. Partido Demócrata Verde
18. Partido Democrático Somos Perú
19. Partido Frente de la Esperanza 2021
20. Partido Morado
21. Partido País para Todos
22. Partido Patriótico del Perú
23. Partido Político Cooperación Popular
24. Partido Político Fuerza Moderna
25. Partido Político Nacional Perú Libre
26. Partido Político Perú Acción
27. Partido Político Perú Primero
28. Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!
29. Partido Político Popular Voces del Pueblo
30. Partido Político PRIN
31. Partido Popular Cristiano-PPC
32. Partido Político SíCreo
33. Partido Unidad y Paz
34. Perú Moderno
35. Podemos Perú
36. Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
37. Progresemos
38. Renovación Popular
39. Salvemos al Perú