Perú

ONPE lanza 125 puestos con sueldo de S/ 8.000 para titulados universitarios: así puedes postular

La convocatoria laboral está dirigida a profesionales de Administración, Contabilidad, Economía e Ingeniería Industrial con al menos seis años de experiencia laboral y conocimientos en gestión pública

Guardar
Google icon
Dos manos, una a cada lado, depositan sobres en una urna electoral blanca con el logo de la ONPE. Al fondo, una bandera peruana difusa y cabinas de votación.
Dos manos depositan sobres en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, con la bandera nacional difusa al fondo, simbolizando la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa reforzando su equipo de trabajo con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En ese contexto, la entidad lanzó una nueva convocatoria laboral dirigida a profesionales universitarios de distintas especialidades, quienes podrán acceder a una remuneración de S/ 8.000 mensuales.

El proceso de selección contempla la contratación de 125 coordinadores administrativos de Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) bajo la modalidad de locación de servicios, con puestos distribuidos a nivel nacional. La convocatoria estará vigente hasta el 5 de junio de 2026, por lo que los interesados cuentan con pocos días para presentar su postulación.

PUBLICIDAD

¿Qué vacantes ofrece la ONPE?

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE
12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

La entidad electoral busca cubrir el puesto de Coordinador Administrativo de ODPE, cargo clave para garantizar el adecuado funcionamiento administrativo, financiero y logístico de las oficinas descentralizadas que participarán en la organización de los próximos comicios.

Coordinador Administrativo de ODPE

  • Número de vacantes: 125
  • Remuneración: S/ 8.000
  • Modalidad contractual: Locación de servicios
  • Lugar de trabajo: A nivel nacional

Formación académica requerida

Podrán participar los profesionales que cuenten con título universitario en alguna de las siguientes carreras:

  • Administración
  • Contabilidad
  • Economía
  • Ingeniería Industrial

Experiencia solicitada

Los postulantes deberán acreditar:

  • Experiencia general mínima de seis años en el sector público o privado.
  • Experiencia específica mínima de dos años desempeñándose en cargos de analista o asistente en áreas relacionadas con:
    • Administración
    • Logística
    • Contabilidad
    • Abastecimiento
    • Presupuesto
    • Tesorería

Además, de ese tiempo de experiencia específica, al menos un año debe haberse desarrollado en el sector público.

Cursos y capacitaciones

La ONPE exige haber realizado cursos o programas de especialización con una duración mínima de 30 horas, emitidos desde el año 2014 en adelante, en alguno de los siguientes temas:

PUBLICIDAD

  • Presupuesto Público
  • Contrataciones del Estado
  • Gestión Pública
  • Administración Pública
  • Gestión de Recursos Humanos
  • Gestión por Procesos
  • Gestión de Proyectos
  • SIAF
  • SIGA
  • SEACE

¿Cómo postular a la convocatoria de la ONPE?

Fachada de un colegio moderno en tonos gris y blanco con una reja negra. Una pancarta blanca con el logo de ONPE y personas entrando al local de votación.
Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas interesadas en participar deberán revisar cuidadosamente las bases del proceso antes de enviar su postulación. La entidad recomienda verificar previamente que se cumplen todos los requisitos exigidos para el puesto y reunir la documentación solicitada.

Asimismo, es importante revisar los anexos, formatos y demás documentos requeridos para evitar observaciones que puedan dejar fuera del proceso de selección.

Debido a que se trata de una convocatoria relacionada con la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE busca profesionales con experiencia comprobada en gestión administrativa y conocimiento de los sistemas utilizados por el Estado para la ejecución presupuestal, logística y contratación pública.

Los coordinadores administrativos tendrán un papel fundamental en el funcionamiento de las ODPE, oficinas encargadas de ejecutar las actividades operativas y administrativas necesarias para garantizar el desarrollo de los procesos electorales en las diferentes regiones del país.

La fecha límite para postular es el 5 de junio de 2026, por lo que los candidatos que cumplan con el perfil requerido deberán realizar su inscripción dentro del plazo establecido por la institución.

Para conocer las bases completas, cronograma, requisitos específicos y enlaces de postulación, los interesados pueden consultar la convocatoria publicada por la ONPE y verificar toda la información oficial antes de registrar su candidatura.

Temas Relacionados

ONPEConvocatoria laboralConvocatoria de trabajoEmpleoperu-economia

Más Noticias

Vacunación gratuita contra el VPH: Minsa llama a padres a proteger a sus hijos y avanzar en la prevención del cáncer

El Ministerio de Salud intensifica la campaña nacional de inmunización gratuita contra el Virus del Papiloma Humano para niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años, con el objetivo de reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades asociadas

Vacunación gratuita contra el VPH: Minsa llama a padres a proteger a sus hijos y avanzar en la prevención del cáncer

Federico Salazar se roba las risas en divertida entrevista en ‘La Manada Galactic’: “Soy polígamo, me las llevo a todas”

El conductor de América Noticias sorprendió en el pódcast con una frase en tono juguetón que luego explicó con claridad, mientras repasaba la buena química profesional que ha construido en América Televisión

Federico Salazar se roba las risas en divertida entrevista en ‘La Manada Galactic’: “Soy polígamo, me las llevo a todas”

Sector construcción creció 15.7% en marzo y encadena once meses consecutivos de expansión

El avance de la obra pública, el mayor consumo de cemento y el crecimiento de la inversión privada impulsaron el desempeño del sector durante el primer trimestre del año

Sector construcción creció 15.7% en marzo y encadena once meses consecutivos de expansión

Día de la Cultura Afroperuana: por qué se conmemora el 4 de junio, memoria, identidad y desafíos contemporáneos

La fecha recuerda el nacimiento de Nicomedes Santa Cruz, nacido el 4 de junio de 1925, y busca reconocer el aporte afrodescendiente al país.

Día de la Cultura Afroperuana: por qué se conmemora el 4 de junio, memoria, identidad y desafíos contemporáneos

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Los ’cerveceros’ iniciarán la llave en Lima por un lugar en los octavos de final del segundo torneo más relevante del continente. Atlético Mineiro espera por el vencedor

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Elecciones 2026: más de 580 observadores internacionales supervisarán la segunda vuelta y se desplegarán en todo el Perú

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Poder Judicial rechaza pedido de Renzo Reggiardo para suspender la segunda vuelta presidencial

Renuncia presidente de EsSalud y nombran a Juan Vidal Rodríguez como reemplazo: fue candidato al Congreso en 2021 por APP

ENTRETENIMIENTO

Federico Salazar se roba las risas en divertida entrevista en ‘La Manada Galactic’: “Soy polígamo, me las llevo a todas”

Federico Salazar se roba las risas en divertida entrevista en ‘La Manada Galactic’: “Soy polígamo, me las llevo a todas”

Live y Soul Asylum en Lima: fecha, lugar y entradas para el show en el Duomo de Costa 21

Mary Moncada duda de la boda de Christian Domínguez y advierte a Karla Tarazona: "A él no se le ve feliz, le va a sacar la vuelta"

Flor Ortola fue captada pasando la noche con Nicola Porcella, pese a que él tendría saliente en México

Magaly Medina aparece de negro y cuestiona boda ‘romantic chic’ de Karla y Christian: “Lo único white que había era el traje de la novia”

DEPORTES

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Semifinales de Roland Garros 2026: fechas, horarios y dónde ver en vivo los partidos del Grand Slam

Paolo Hurtado firmó un triplete en la Liga 3 con Unión Huaral y contó el motivo de su regreso al fútbol

Sporting Cristal se acerca a Carlos Garcés a través de consultas: ¿es factible su contratación para Liga 1 2026?

Claudia Palza refuerza a Universitario tras su convulsa salida de Rebaza Acosta y una experiencia internacional en Venezuela