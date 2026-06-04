ONPE lanza 125 puestos con sueldo de S/ 8.000 para titulados universitarios: así puedes postular

Dos manos depositan sobres en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, con la bandera nacional difusa al fondo, simbolizando la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa reforzando su equipo de trabajo con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En ese contexto, la entidad lanzó una nueva convocatoria laboral dirigida a profesionales universitarios de distintas especialidades, quienes podrán acceder a una remuneración de S/ 8.000 mensuales.

El proceso de selección contempla la contratación de 125 coordinadores administrativos de Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) bajo la modalidad de locación de servicios, con puestos distribuidos a nivel nacional. La convocatoria estará vigente hasta el 5 de junio de 2026, por lo que los interesados cuentan con pocos días para presentar su postulación.

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¿Qué vacantes ofrece la ONPE?

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

La entidad electoral busca cubrir el puesto de Coordinador Administrativo de ODPE, cargo clave para garantizar el adecuado funcionamiento administrativo, financiero y logístico de las oficinas descentralizadas que participarán en la organización de los próximos comicios.

Coordinador Administrativo de ODPE

Número de vacantes: 125

Remuneración: S/ 8.000

Modalidad contractual: Locación de servicios

Lugar de trabajo: A nivel nacional

Formación académica requerida

Podrán participar los profesionales que cuenten con título universitario en alguna de las siguientes carreras:

Administración

Contabilidad

Economía

Ingeniería Industrial

Experiencia solicitada

Los postulantes deberán acreditar:

Experiencia general mínima de seis años en el sector público o privado.

Experiencia específica mínima de dos años desempeñándose en cargos de analista o asistente en áreas relacionadas con: Administración Logística Contabilidad Abastecimiento Presupuesto Tesorería



Además, de ese tiempo de experiencia específica, al menos un año debe haberse desarrollado en el sector público.

Cursos y capacitaciones

La ONPE exige haber realizado cursos o programas de especialización con una duración mínima de 30 horas, emitidos desde el año 2014 en adelante, en alguno de los siguientes temas:

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Presupuesto Público

Contrataciones del Estado

Gestión Pública

Administración Pública

Gestión de Recursos Humanos

Gestión por Procesos

Gestión de Proyectos

SIAF

SIGA

SEACE

¿Cómo postular a la convocatoria de la ONPE?

Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas interesadas en participar deberán revisar cuidadosamente las bases del proceso antes de enviar su postulación. La entidad recomienda verificar previamente que se cumplen todos los requisitos exigidos para el puesto y reunir la documentación solicitada.

Asimismo, es importante revisar los anexos, formatos y demás documentos requeridos para evitar observaciones que puedan dejar fuera del proceso de selección.

Debido a que se trata de una convocatoria relacionada con la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE busca profesionales con experiencia comprobada en gestión administrativa y conocimiento de los sistemas utilizados por el Estado para la ejecución presupuestal, logística y contratación pública.

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Los coordinadores administrativos tendrán un papel fundamental en el funcionamiento de las ODPE, oficinas encargadas de ejecutar las actividades operativas y administrativas necesarias para garantizar el desarrollo de los procesos electorales en las diferentes regiones del país.

La fecha límite para postular es el 5 de junio de 2026, por lo que los candidatos que cumplan con el perfil requerido deberán realizar su inscripción dentro del plazo establecido por la institución.

Para conocer las bases completas, cronograma, requisitos específicos y enlaces de postulación, los interesados pueden consultar la convocatoria publicada por la ONPE y verificar toda la información oficial antes de registrar su candidatura.

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