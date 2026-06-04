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Live y Soul Asylum en Lima: fecha, lugar y entradas para el show en el Duomo de Costa 21

El show incluirá clásicos como “Selling the Drama”, “I Alone”, “Lightning Crashes” y “Runaway Train”.

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Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima el 17 de septiembre en el Duomo de Costa 2
Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima el 17 de septiembre en el Duomo de Costa 2

Live y Soul Asylum, dos nombres centrales del rock alternativo de los noventa, se presentarán en Lima este 2026. El concierto reunirá a los autores de “Selling the Drama” y “Runaway Train” en una misma noche, con entradas a la venta a través de Teleticket, según la información oficial del evento.

La fecha marcará el primer show de Live en Lima, en una gira que coincide con la celebración de más de 30 años de carrera musical de la banda. La cita también incluirá a Soul Asylum como invitado especial, en un cartel que apela directamente al público que creció con la era dorada de MTV y con el auge del modern rock en radios y rankings internacionales.

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Live tocará por primera vez en Lima: el regreso a la región

El anuncio confirma que Live volverá a Latinoamérica luego de más de dos décadas de ausencia, con una parada en Perú que se suma a su agenda internacional. La banda llega respaldada por cifras y discos que marcaron época: el grupo reporta más de 23 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y dos producciones que alcanzaron el número 1 en las listas: Throwing Copper y Secret Samadhi.

El histórico líder Ed Kowalczyk se pronunció sobre la gira y el reencuentro con el público de la región: “¡No podemos esperar a verlos y cantar juntos! El espectáculo que hemos preparado es tan especial y contamos las horas hasta que podamos compartirlo con todos ustedes”, señaló, de acuerdo con el comunicado del evento.

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En Lima, el repertorio estará centrado en canciones que se convirtieron en himnos generacionales, con títulos confirmados dentro del anuncio como “Selling the Drama”, “I Alone”, “Lightning Crashes”, “All Over You”, “Lakini’s Juice”, “Turn My Head”, entre otros.

Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima el 17 de septiembre en el Duomo de Costa 2
Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima el 17 de septiembre en el Duomo de Costa 2

“Throwing Copper” y el peso de un disco clave del rock alternativo

Parte del atractivo del concierto radica en la vigencia de Throwing Copper, álbum que definió el perfil masivo de Live durante la década de los noventa. Según la información proporcionada, el disco llegó al número 1 del Billboard Top 200, superó las 10 millones de copias vendidas y fue incluido por la revista Rolling Stone en su listado de mejores discos de rock alternativo de 1994.

Dentro de ese mismo ciclo, el sencillo “Lightning Crashes” lideró la lista de modern rock durante 10 semanas consecutivas, un dato que explica por qué la canción se mantiene como uno de los momentos más esperados en sus conciertos.

Ese tipo de hitos, combinados con un cancionero que funcionó en radio, TV musical y estadios, colocó a Live como un nombre capaz de llenar recintos grandes en su pico de popularidad, y también como una banda con una narrativa nostálgica que hoy vuelve a convocar.

Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima el 17 de septiembre en el Duomo de Costa 2
Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima el 17 de septiembre en el Duomo de Costa 2

“Secret Samadhi” y la consolidación en los rankings

El segundo gran eje del show, por su historia en ventas y charts, está asociado a Secret Samadhi (1997). De acuerdo con el anuncio, el álbum debutó en el número 1 del Billboard Top 200 y obtuvo certificación de doble platino.

El comunicado también menciona que The Distance to Here (1999) alcanzó la categoría de platino, consolidando la presencia de la agrupación en circuitos de conciertos y estadios a nivel internacional. Con ese recorrido, la presentación en Lima se plantea como un repaso de la etapa más reconocible del grupo, con énfasis en los sencillos que sostuvieron su impacto global.

Soul Asylum, invitado especial: “Runaway Train” y “Grave Dancers Union”

Soul Asylum se sumará al concierto como invitado especial, tras culminar una gira por el Reino Unido y Europa, según la información oficial. El grupo llega con el respaldo de uno de los álbumes más identificables del rock alternativo de su época: Grave Dancers Union (1992), disco de doble platino.

El anuncio destaca, además, que Soul Asylum ganó un Grammy por “Runaway Train” y cuenta con participación en un MTV Unplugged, credenciales que fortalecen el carácter “noventero” del evento. En Lima, la banda completará su repertorio con clásicos como “Misery”, “Somebody To Shove” y “Black Gold”, además de “Runaway Train”, la canción que se convirtió en su mayor referencia global.

Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima el 17 de septiembre en el Duomo de Costa 21
Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima el 17 de septiembre en el Duomo de Costa 21

Entradas, preventa y descuento: lo que se sabe de la venta

La organización informó que la venta de entradas para Live y Soul Asylum en Lima iniciará el martes 9 de junio a través de Teleticket. Además, se anunció una preventa con 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

El concierto se realizará el jueves 17 de septiembre en el Duomo de Costa 21, un recinto que se ha convertido en una plaza habitual para shows internacionales y que, en este caso, recibirá un cartel dirigido a fans del rock alternativo de los noventa.

Live y Soul Asylum se presentarán juntos en Lima en una fecha que, por repertorio y trayectoria, apunta a una experiencia de clásicos: “Selling the Drama”, “I Alone”, “Lightning Crashes”, “Runaway Train” y otros temas que siguen funcionando como banda sonora de una generación. Entradas a la venta desde el 9 de junio en Teleticket, según el anuncio del evento.

Los autores de “Selling the Drama” y “Runaway Train” compartirán escenario en Lima, con entradas a la venta desde el 9 de junio
Los autores de “Selling the Drama” y “Runaway Train” compartirán escenario en Lima, con entradas a la venta desde el 9 de junio

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