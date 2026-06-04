Sector construcción creció 15.7% en marzo y encadena once meses consecutivos de expansión

Actividad constructora registra uno de sus mejores desempeños de los últimos años y proyecta mayor crecimiento en abril. (Foto: CAPECO)

La actividad constructora mantiene una tendencia positiva durante el 2026. Así lo informó la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, en el que destacó que el sector registró un crecimiento de 15.7% en marzo de este año.

De acuerdo con el gremio, este resultado convirtió a la construcción en el único sector productivo del país que logró expandirse a un ritmo de dos dígitos durante dicho mes. Asimismo, se trata de uno de los mejores desempeños registrados para marzo desde 2012, excluyendo los efectos de recuperación observados tras la pandemia.

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El vicepresidente ejecutivo de CAPECO, Guido Valdivia, señaló que este comportamiento responde principalmente al avance de la obra pública, el incremento del consumo de cemento y el dinamismo mostrado por la inversión privada. Con el resultado de marzo, el sector acumuló once meses consecutivos de crecimiento.

Crimen organizado amenaza al sector construcción y CAPECO propone cambios normativos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

CAPECO proyecta una expansión superior al 20% en abril

La tendencia positiva también se habría mantenido durante abril. Según las estimaciones del gremio constructor, la actividad del sector habría crecido 20.3% en ese mes, cifra que, de confirmarse, representaría uno de los mejores resultados mensuales desde agosto de 2021.

El informe destaca que el avance de la obra pública registró una expansión de 91.1% en abril, alcanzando su mayor crecimiento desde agosto de 2021. En paralelo, el consumo de cemento habría acumulado seis meses consecutivos de incrementos a doble dígito.

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Entre enero y abril de 2026, el consumo de cemento habría aumentado 13.7%, mientras que la ejecución de obra pública registró un avance acumulado de 23.6%. Ambos indicadores son considerados por el gremio como señales del fortalecimiento de la actividad constructora en el país.

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Inversión pública y privada impulsa crecimiento

Otro de los factores que explican el desempeño del sector es el avance de la inversión pública. Según CAPECO, entre enero y abril de este año la ejecución presupuestal creció 19.8%, con resultados positivos en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y municipal.

Valdivia destacó además que entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) y Agua Segura podrían alcanzar una ejecución cercana al 100% de sus presupuestos durante el presente año si mantienen el ritmo actual de inversión.

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Por otro lado, la inversión privada registró un crecimiento de 13.2% durante el primer trimestre de 2026. Este avance estuvo impulsado tanto por proyectos mineros como por inversiones no vinculadas a la actividad extractiva.

Sector construcción consolida su recuperación y apunta a cerrar el año con su mejor ritmo desde 2021. (Foto: Difusión)

Mercado inmobiliario se recupera

El informe también señala que la inversión minera acumuló diez meses consecutivos de crecimiento a doble dígito. Solo en marzo de este año se registraron inversiones por US$ 623 millones en este sector, el mejor resultado mensual de 2026 hasta la fecha.

Asimismo, las adjudicaciones de proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) podrían superar los S/ 8.900 millones al cierre del año, lo que representaría un incremento superior al 73% respecto a periodos anteriores.

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En el mercado inmobiliario también se observaron señales de recuperación. Los créditos hipotecarios desembolsados por el sistema financiero crecieron 18.9% en marzo frente al mismo mes de 2025, mientras que las operaciones financiadas con recursos del Fondo Mivivienda aumentaron 26.3% en abril.

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Riesgos podrían afectar el desempeño del segundo semestre

Pese a los resultados positivos, CAPECO advirtió que existen factores que podrían influir en el comportamiento del sector durante los próximos meses. Entre ellos figuran la incertidumbre política interna, los efectos de conflictos internacionales y la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño de intensidad moderada.

No obstante, el gremio considera que la construcción mantiene un importante dinamismo y que aún cuenta con condiciones para cumplir las metas de crecimiento previstas para este año, incluso si el ritmo de expansión se desacelera durante el segundo semestre.

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Finalmente, CAPECO señaló que el sector podría alcanzar las proyecciones establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional durante el 2026.