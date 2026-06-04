Día de la Cultura Afroperuana: por qué se conmemora el 4 de junio, memoria, identidad y desafíos contemporáneos

El Día de la Cultura Afroperuana se erige como un hito anual de reconocimiento, cuya institucionalización invita a reflexionar sobre el aporte histórico y vigente de esta comunidad en la configuración nacional (El Peruano)

Cada 4 de junio, Perú marca en su calendario el Día de la Cultura Afroperuana, una efeméride creada por ley en 2006 para reconocer la contribución histórica y contemporánea de la población afrodescendiente en el país.

La fecha se fijó en homenaje al natalicio de Nicomedes Santa Cruz, poeta y decimista nacido el 4 de junio de 1925, cuya obra consolidó un espacio central para la tradición de la décima y otras expresiones de raíz afroperuana.

La conmemoración se articula, además, con un marco más amplio: desde 2014, junio fue definido como el Mes de la Cultura Afroperuana, periodo que concentra actividades artísticas y académicas en distintas regiones.

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Una fecha establecida por ley y vinculada a Nicomedes Santa Cruz

El 4 de junio ingresó al calendario oficial peruano para homenajear a Nicomedes Santa Cruz y reconocer el legado histórico, cultural y social de la población afrodescendiente. (Andina)

El Día de la Cultura Afroperuana se estableció en 2006 mediante la Ley N.° 28761, aprobada por el Congreso, con el objetivo de visibilizar el aporte afroperuano a la formación y el desarrollo del país. La norma fijó como día de conmemoración el 4 de junio, una elección vinculada al nacimiento de Nicomedes Santa Cruz, figura reconocida por su trabajo como poeta, decimista, periodista e investigador.

Santa Cruz nació el 4 de junio de 1925 y su trayectoria se asocia con la recuperación, la difusión y la puesta en valor de formas expresivas como la décima, además de otras tradiciones orales. El homenaje público a su natalicio se convirtió, por mandato legal, en un punto anual de reconocimiento a una comunidad cuya presencia se refleja en ámbitos económicos, sociales, científicos, culturales, religiosos y artísticos.

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La conmemoración no se limita a una evocación biográfica. El sentido oficial del día se plantea como un mecanismo de reconocimiento y visibilidad de una población cuyas contribuciones han sido parte de la construcción de la identidad peruana, incluso cuando muchas de sus expresiones se integraron al repertorio cultural más amplio del país.

Junio como Mes de la Cultura Afroperuana

Festivales, conversatorios, exposiciones y espectáculos de música y danza forman parte de una programación que busca fortalecer la valoración de la cultura afroperuana. (Andina)

A partir de 2014, el calendario oficial incorporó un segundo hito: junio fue declarado Mes de la Cultura Afroperuana mediante la R.M. 182-2014 del Ministerio de Cultura. La medida definió el mes como un periodo para impulsar actividades orientadas al conocimiento y la valoración de los aportes de la población afroperuana, con acciones que también incluyen la promoción de derechos y jornadas de reconocimiento de valores vinculados a la identidad cultural.

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En ese marco, el 4 de junio funciona como día central del mes. A lo largo de junio, se suelen programar actividades culturales, artísticas y académicas, con participación de entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. En la agenda se incluyen festivales, conversatorios, charlas, proyecciones audiovisuales y exposiciones fotográficas, además de presentaciones musicales y de danza.

Dentro de las expresiones escénicas difundidas en estas fechas figuran ritmos y danzas como el festejo, el landó y el zapateo. También se reconoce el peso de tradiciones orales de raíz afroperuana, como la cumanana, las décimas y los huachigualos, mencionadas como parte de un repertorio transmitido a través de generaciones.

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En anuncios de ediciones previas del mes conmemorativo, también se comunicó la intención de presentar un expediente ante la Unesco para postular la tradición del Hatajo de Negritos y las Pallitas con miras a un reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En ese mismo tipo de programación, se han previsto homenajes formales con distinciones como el título de Personalidad Meritoria de la Cultura y reconocimientos a comunidades por su trabajo de preservación de memoria e identidad, como el otorgamiento de la condición de Repositorio Vivo de la Memoria Colectiva.

La programación se inscribe, además, en marcos internacionales como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, que ha sido señalado como referencia para las acciones desarrolladas en torno a la población afrodescendiente.

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Población, regiones con presencia afroperuana y territorios de herencia cultural

Desde Chincha y Yapatera hasta Lima y Callao, distintas localidades preservan una herencia afroperuana que continúa enriqueciendo la identidad cultural del Perú. (Pilar Wasiwatana)

La dimensión demográfica aparece reflejada en cifras y registros oficiales. En Perú, el Censo de Población y Vivienda 2017 identificó que el 3,6% de la población nacional se autoidentificó como afroperuana, con un total de 828.894 personas. Según esos datos, la mayor concentración se ubicó en Lima con 220.795 personas, seguida por Piura con 124.964 y La Libertad con 102.035.

De acuerdo con listados de presencia regional, la población afroperuana se distribuye en diversas zonas del país, con menciones a Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, Callao, Lima, Arequipa, Loreto, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Huánuco e Ica. En paralelo, se han señalado territorios donde la herencia afroperuana constituye un eje central de identidad local.

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Entre esos espacios se menciona El Carmen, en Chincha (Ica), reconocido por su tradición afroperuana y por expresiones vinculadas a cofradías y al Hatajo de Negritos. En el norte, se destaca Yapatera, en Chulucanas (Piura), como una comunidad con presencia relevante de descendientes africanos, con festividades y gastronomía asociadas a esa historia local. En el ámbito urbano, se ubica Callao como un punto de gravitación de la cultura afrodescendiente, identificado como cuna de músicos y gestores culturales.

El mapa de presencia afroperuana también se vincula con celebraciones religiosas y festividades mencionadas en registros censales, como la devoción al Señor de los Milagros, la fiesta de San Sebastián de Yapatera, la fiesta de Santa Efigenia y la festividad de la Virgen del Carmen en El Carmen, Chincha, además de expresiones como el Hatajo de Negritos y Las Pallitas.

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En el horizonte institucional, también se anticipó que los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades aportarían información actualizada sobre esta población, con nuevos datos para dimensionar su distribución y características.