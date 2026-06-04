Defensoría ofrece empleos con sueldos de hasta S/10.500 para profesionales en Derecho, Economía y Administración

La Defensoría del Pueblo lanzó ofertas de empleo para profesionales y técnicos, con sueldos competitivos y vacantes en distintas regiones del país

La Defensoría del Pueblo abrió una serie de convocatorias laborales dirigidas a profesionales y técnicos de distintas especialidades, con remuneraciones que alcanzan los S/10.500 mensuales y plazas en Lima y diversas regiones del país.

Las inscripciones se realizan de manera virtual y abarcan puestos en áreas como Derecho, Administración, Economía, Comunicación y Secretariado.

1. <b>Especialista en Contrataciones</b>

Oficina: Oficina de Logística, Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF)

Formación: Título universitario en Administración, Contabilidad o Economía

Remuneración: S/6.500

Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima

Plazo: Hasta el 5/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

2. <b>Analista Legal</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Huanta

Formación: Título universitario en Derecho

Experiencia: 1 año en la función, 1 año como auxiliar/ asistente, 6 meses en sector público

Remuneración: S/3.500

Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima

Plazo: Hasta el 5/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

3. <b>Especialista Legal – Programa Rompiendo Cadenas</b>

Oficina: Programa Rompiendo Cadenas

Formación: Título universitario en Derecho

Experiencia: 2 años en la función, 1 año como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/5.000

Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima

Plazo: Hasta el 5/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

4. <b>Técnico Administrativo I (suplencia)</b>

Las postulaciones se realizan exclusivamente en línea, mediante la plataforma oficial del Sistema Integrado de Procesos de Selección

Oficina: Secretaría General

Formación: Egresado de carrera técnica básica en Secretariado Ejecutivo

Experiencia: 2 años en cargos equivalentes, 1 año en sector público

Remuneración: S/3.000

Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima

Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

5. <b>Coordinador – Módulo Defensorial de Andahuaylas (suplencia)</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Andahuaylas

Formación: Título universitario en Derecho

Experiencia: 5 años en cargos equivalentes, 4 años en sector público

Remuneración: S/7.500

Lugar: Av. Pedro Casafranca Nº 436, Andahuaylas, Apurímac

Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

6. <b>Asistente en Comunicación</b>

Oficina: Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional

Formación: Bachiller universitario en Ciencias de la Comunicación

Experiencia: 6 meses en la función, 6 meses como practicante profesional, 6 meses en sector público

Remuneración: S/3.300

Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima

Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

7. <b>Especialista Legal – Oficina de Modernización</b>

Oficina: Oficina de Modernización, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP)

Formación: Título universitario en Derecho

Experiencia: 2 años en la función, 1 año como analista

Remuneración: S/5.000

Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima

Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

8. <b>Abogado I (suplencia)</b>

Oficina: Oficina Defensorial de Loreto

Formación: Título universitario en Derecho

Experiencia: 1 año en cargos equivalentes, 6 meses en sector público

Remuneración: S/5.000

Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima

Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

9. <b>Especialista Administrativo III – Oficina de Presupuesto (Régimen 728)</b>

Oficina: Oficina de Presupuesto, OGPP

Formación: Título universitario en Economía, Administración, Ingeniería Económica o Derecho

Experiencia: 4 años en cargos equivalentes, 3 años en sector público

Remuneración: S/10.500

Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima

Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

10. <b>Especialista Legal II – Oficina Defensorial de Cusco (Régimen 728)</b>

Oficina: Oficina Defensorial de Cusco

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 3 años en la función, 3 años como analista, 2 años en sector público

Remuneración: S/9.500

Lugar: Calle San Miguel n.º 273, Cusco

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

11. <b>Especialista Legal II – Oficina Defensorial de Tingo María (Régimen 728)</b>

Oficina: Oficina Defensorial de Tingo María

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 3 años en la función, 3 años como analista, 2 años en sector público

Remuneración: S/9.500

Lugar: Jr. Aucayacu n.º 354, Tingo María, Huánuco

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

12. <b>Especialista Legal I – Oficina Defensorial de Tacna (Régimen 728)</b>

Oficina: Oficina Defensorial de Tacna

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Calle Tacna n.º 412, Cercado, Tacna

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Postulación

13. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Cañete (Régimen 728)</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Cañete, Lima Sur

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Provincia de Cañete o temporalmente en Calle Pablo Alas n.º 462, San Juan de Miraflores, Lima

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

14. <b>Especialista Legal II – Oficina Defensorial de Huancavelica (Régimen 728)</b>

Oficina: Oficina Defensorial de Huancavelica

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 3 años en la función y como analista, 2 años en sector público

Remuneración: S/9.500

Lugar: Jr. Augusto B. Leguía n.º 780, Huancavelica

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

15. <b>Asistente Legal – Oficina Defensorial de Áncash (Régimen 728)</b>

Oficina: Oficina Defensorial de Áncash

Formación: Bachiller universitario en Derecho

Experiencia: 1 año en la función y como asistente, 6 meses en sector público

Remuneración: S/7.500

Lugar: Jr. Dámaso Antúnez n.º 683, Huaraz, Áncash

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

16. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Atalaya (Régimen 728)</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Atalaya, Ucayali

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Provincia de Atalaya o temporalmente en Jr. Daniel A. Carrión 125, Coronel Portillo, Ucayali

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

17. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Caballococha (Régimen 728)</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Caballococha, Loreto

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Provincia de Caballococha o temporalmente en Calle Loreto n.º 469, Iquitos, Maynas, Loreto

Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

18. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Virú (Régimen 728)</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Virú, La Libertad

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Provincia de Virú o temporalmente en Calle Dean Saavedra n.º 220, Trujillo, La Libertad

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

19. <b>Especialista Legal I – Oficina Defensorial de Áncash (Régimen 728)</b>

Las vacantes comprenden tanto contratos CAS como plazas bajo el régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728), con salarios que llegan a S/10.500

Oficina: Oficina Defensorial de Áncash

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Jr. Dámaso Antúnez n.º 683, Huaraz, Áncash

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

20. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Puquio (Régimen 728)</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Puquio, Lucanas, Ayacucho

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Jr. Bolívar n.º 336, Puquio, Lucanas, Ayacucho

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

21. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Espinar (Régimen 728)</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Espinar, Cusco

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Provincia de Espinar o temporalmente en Calle San Miguel n.º 273, Cusco

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

22. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Putumayo (Régimen 728)</b>

Oficina: Módulo Defensorial de Putumayo, Loreto

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Provincia de Putumayo o temporalmente en Calle Loreto n.º 469, Iquitos, Maynas, Loreto

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728

23. <b>Especialista Legal I – Oficina Defensorial del Callao (Régimen 728)</b>

Oficina: Oficina Defensorial del Callao

Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)

Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público

Remuneración: S/8.500

Lugar: Av. La Marina n.º 1120-1124, Urb. Los Cerezos II, La Perla, Callao

Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h

Enlace: Convocatoria 728