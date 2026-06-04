Defensoría ofrece empleos con sueldos de hasta S/10.500 para profesionales en Derecho, Economía y Administración

La Defensoría del Pueblo abrió una serie de convocatorias laborales dirigidas a profesionales y técnicos de distintas especialidades, con remuneraciones que alcanzan los S/10.500 mensuales y plazas en Lima y diversas regiones del país.
Las inscripciones se realizan de manera virtual y abarcan puestos en áreas como Derecho, Administración, Economía, Comunicación y Secretariado.
1. <b>Especialista en Contrataciones</b>
- Oficina: Oficina de Logística, Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF)
- Formación: Título universitario en Administración, Contabilidad o Economía
- Remuneración: S/6.500
- Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima
- Plazo: Hasta el 5/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
2. <b>Analista Legal</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Huanta
- Formación: Título universitario en Derecho
- Experiencia: 1 año en la función, 1 año como auxiliar/ asistente, 6 meses en sector público
- Remuneración: S/3.500
- Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima
- Plazo: Hasta el 5/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
3. <b>Especialista Legal – Programa Rompiendo Cadenas</b>
- Oficina: Programa Rompiendo Cadenas
- Formación: Título universitario en Derecho
- Experiencia: 2 años en la función, 1 año como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/5.000
- Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima
- Plazo: Hasta el 5/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
4. <b>Técnico Administrativo I (suplencia)</b>
- Oficina: Secretaría General
- Formación: Egresado de carrera técnica básica en Secretariado Ejecutivo
- Experiencia: 2 años en cargos equivalentes, 1 año en sector público
- Remuneración: S/3.000
- Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima
- Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
5. <b>Coordinador – Módulo Defensorial de Andahuaylas (suplencia)</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Andahuaylas
- Formación: Título universitario en Derecho
- Experiencia: 5 años en cargos equivalentes, 4 años en sector público
- Remuneración: S/7.500
- Lugar: Av. Pedro Casafranca Nº 436, Andahuaylas, Apurímac
- Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
6. <b>Asistente en Comunicación</b>
- Oficina: Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional
- Formación: Bachiller universitario en Ciencias de la Comunicación
- Experiencia: 6 meses en la función, 6 meses como practicante profesional, 6 meses en sector público
- Remuneración: S/3.300
- Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima
- Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
7. <b>Especialista Legal – Oficina de Modernización</b>
- Oficina: Oficina de Modernización, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP)
- Formación: Título universitario en Derecho
- Experiencia: 2 años en la función, 1 año como analista
- Remuneración: S/5.000
- Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima
- Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
8. <b>Abogado I (suplencia)</b>
- Oficina: Oficina Defensorial de Loreto
- Formación: Título universitario en Derecho
- Experiencia: 1 año en cargos equivalentes, 6 meses en sector público
- Remuneración: S/5.000
- Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima
- Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
9. <b>Especialista Administrativo III – Oficina de Presupuesto (Régimen 728)</b>
- Oficina: Oficina de Presupuesto, OGPP
- Formación: Título universitario en Economía, Administración, Ingeniería Económica o Derecho
- Experiencia: 4 años en cargos equivalentes, 3 años en sector público
- Remuneración: S/10.500
- Lugar: Jr. Ucayali Nº 394-398, Lima
- Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
10. <b>Especialista Legal II – Oficina Defensorial de Cusco (Régimen 728)</b>
- Oficina: Oficina Defensorial de Cusco
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 3 años en la función, 3 años como analista, 2 años en sector público
- Remuneración: S/9.500
- Lugar: Calle San Miguel n.º 273, Cusco
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
11. <b>Especialista Legal II – Oficina Defensorial de Tingo María (Régimen 728)</b>
- Oficina: Oficina Defensorial de Tingo María
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 3 años en la función, 3 años como analista, 2 años en sector público
- Remuneración: S/9.500
- Lugar: Jr. Aucayacu n.º 354, Tingo María, Huánuco
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
12. <b>Especialista Legal I – Oficina Defensorial de Tacna (Régimen 728)</b>
- Oficina: Oficina Defensorial de Tacna
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Calle Tacna n.º 412, Cercado, Tacna
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Postulación
13. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Cañete (Régimen 728)</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Cañete, Lima Sur
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Provincia de Cañete o temporalmente en Calle Pablo Alas n.º 462, San Juan de Miraflores, Lima
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
14. <b>Especialista Legal II – Oficina Defensorial de Huancavelica (Régimen 728)</b>
- Oficina: Oficina Defensorial de Huancavelica
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 3 años en la función y como analista, 2 años en sector público
- Remuneración: S/9.500
- Lugar: Jr. Augusto B. Leguía n.º 780, Huancavelica
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
15. <b>Asistente Legal – Oficina Defensorial de Áncash (Régimen 728)</b>
- Oficina: Oficina Defensorial de Áncash
- Formación: Bachiller universitario en Derecho
- Experiencia: 1 año en la función y como asistente, 6 meses en sector público
- Remuneración: S/7.500
- Lugar: Jr. Dámaso Antúnez n.º 683, Huaraz, Áncash
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
16. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Atalaya (Régimen 728)</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Atalaya, Ucayali
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Provincia de Atalaya o temporalmente en Jr. Daniel A. Carrión 125, Coronel Portillo, Ucayali
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
17. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Caballococha (Régimen 728)</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Caballococha, Loreto
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Provincia de Caballococha o temporalmente en Calle Loreto n.º 469, Iquitos, Maynas, Loreto
- Plazo: Hasta el 11/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
18. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Virú (Régimen 728)</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Virú, La Libertad
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Provincia de Virú o temporalmente en Calle Dean Saavedra n.º 220, Trujillo, La Libertad
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
19. <b>Especialista Legal I – Oficina Defensorial de Áncash (Régimen 728)</b>
- Oficina: Oficina Defensorial de Áncash
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Jr. Dámaso Antúnez n.º 683, Huaraz, Áncash
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
20. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Puquio (Régimen 728)</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Puquio, Lucanas, Ayacucho
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Jr. Bolívar n.º 336, Puquio, Lucanas, Ayacucho
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
21. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Espinar (Régimen 728)</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Espinar, Cusco
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Provincia de Espinar o temporalmente en Calle San Miguel n.º 273, Cusco
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
22. <b>Especialista Legal I – Módulo Defensorial de Putumayo (Régimen 728)</b>
- Oficina: Módulo Defensorial de Putumayo, Loreto
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Provincia de Putumayo o temporalmente en Calle Loreto n.º 469, Iquitos, Maynas, Loreto
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
23. <b>Especialista Legal I – Oficina Defensorial del Callao (Régimen 728)</b>
- Oficina: Oficina Defensorial del Callao
- Formación: Título universitario en Derecho (con colegiatura y habilitación)
- Experiencia: 2 años en la función y como analista, 1 año en sector público
- Remuneración: S/8.500
- Lugar: Av. La Marina n.º 1120-1124, Urb. Los Cerezos II, La Perla, Callao
- Plazo: Hasta el 15/06/2026, 23:59 h
- Enlace: Convocatoria 728
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