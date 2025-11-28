Miguel Rubio revela detalles de la denuncia contra Dayanita y afirma que no es la primera agresión: “Tengo pruebas”.

Miguel Rubio contó que pasó por médico legista y afirmó que no es la primera vez que tiene un enfrentamiento con Dayanita. Video: América Hoy

Miguel Rubio ha revelado nuevos detalles sobre la presunta agresión física y los daños materiales que habría sufrido por parte de Dayanita en su departamento de Los Olivos, tras el regreso de la actriz de Estados Unidos. Rubio confirmó en el programa América Hoy que ha iniciado un proceso legal, respaldando su denuncia con pruebas médicas y registros de cámaras de seguridad.

El incidente, ocurrido la noche del martes 26 de noviembre de 2025, terminó con ambos en la comisaría de Los Olivos. La situación se desató cuando, tras una conversación sobre el fin de la relación, Dayanita habría reaccionado de forma violenta. El denunciante afirmó que la actriz arrojó su moto a la calle, rompió su laptop y otros objetos personales, y lo atacó con una botella de tequila.

“He pasado un médico legista y todo para poder certificarlo. Así que igual tengo pruebas, tengo cámaras y todo dentro de la casa y que se vaya, que no quiero con ella. Eso es lo que desató todo”, declaró Rubio en conversación con América Hoy.

Detalles de la denuncia y versión de Miguel Rubio

Rubio aseguró que no es la primera vez que enfrenta episodios de violencia con Dayanita. Recordó que en una ocasión anterior optó por no formalizar una denuncia tras recibir disculpas de la actriz, aunque dejó constancia en la comisaría de Chepén. “Ha pasado, sí, pero así al punto de tirarme una botella a la cabeza o querer romper mis cosas y tal, no. Sí es una persona un poco violenta, o sea, que se le escapa de las manos”, sostuvo en América Hoy.

La comediante gritó “Méteme presa si quieres” mientras ambos se enfrentaban en una discusión que incluyó golpes y destrozos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El cantante e influencer también indicó que continuará con el proceso legal, solicitando copias de las denuncias y de las grabaciones de seguridad como pruebas. Las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme muestran la magnitud del enfrentamiento con destrozos, gritos y la intervención de Serenazgo.

En los videos, Rubio confronta a Dayanita dentro de la comisaría, mientras ella permanece en silencio o expresa su frustración. El propio Rubio transmitió en vivo parte del incidente, mostrando su indignación y la gravedad de los hechos. “Te lo juro que voy a ir hasta el último. Gracias a Dios, el personal de Serenazgo se acercó”, afirmó en la transmisión.

Respuesta de Dayanita y reacciones del entorno

Por su parte, Dayanita ha respondido públicamente a las acusaciones a través de sus redes sociales. La actriz reconoció que la relación era “tóxica” y sostuvo que su reacción fue consecuencia de años de maltrato por parte de Rubio. “Si él dice que lo he golpeado y le he roto sus cosas, bueno ya está. Se está haciendo el gran hombre y el gran macho de la casa. Él dice que no va a parar hasta verme presa, bienvenido sea. No le pienso responder ni decirle nada”, manifestó Dayanita.

Miguel Rubio revela detalles de la denuncia contra Dayanita y afirma que no es la primera agresión: “Tengo pruebas”.

En una historia de Instagram, Dayanita compartió un video reflexionando sobre la lealtad y la infidelidad en las relaciones, sin referirse directamente a la denuncia. “La lealtad es una elección. Si realmente me amas, vas a ser leal por muchas mujeres que se te presenten y si eligieras a la otra, no serías merecedor de la gran mujer que soy”, se escucha en el video.

El entorno de la actriz también se ha pronunciado. Pashi Pashi, amiga cercana de Dayanita, defendió a la artista y cuestionó la versión de Rubio. En declaraciones, Pashi Pashi calificó al denunciante de “conchudo” y lo acusó de infidelidad y de haber ejercido violencia contra Dayanita. “Ese tipo es muy conchudo, se sabía que él le pegaba y siempre le puso los cachos a Dayana. Ese tipo es de lo peor, además todas las cosas que dice que le rompió, ella se las compró”, afirmó.