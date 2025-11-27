Dayanita y Miguel Rubio terminaron en comisaría: cantante la acusa de agresión y destrozos tras ruptura

Dayanita y Miguel Rubio terminaron en comisaria: cantante la denuncia por agresión y romper sus cosas por terminar la relación. ATV: Magaly TV La Firme'.

La actriz cómica Dayanita vuelve a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un tenso incidente que terminó en una comisaría de Los Olivos, según la denuncia de su expareja, el cantante Miguel Rubio, conocido como el ‘Maluma peruano’.

El cantante aseguró que la integrante de la comicidad peruana lo agredió físicamente y provocó destrozos en su vivienda luego de comunicarle que deseaba terminar la relación.

Videos viralizados en TikTok, aparentemente de una transmisión en vivo realizada por Rubio, muestran el momento en el que él la confronta dentro de la dependencia policial mientras ella permanece en silencio, mirando al piso.

Dayanita y Miguel Rubio terminaron en comisaria: cantante la denuncia por agresión y romper sus cosas. IG

La confrontación en la comisaría entre Dayanita y Miguel Rubio

En las imágenes difundidas, se escucha claramente a Miguel Rubio reclamarle a Dayanita por su presunta reacción violenta:

“No voy a cortar porque eres una persona conocida. Me da igual, acá la conocida eres tú. Cuando llamé a la policía, te atendieron a ti primero. Tengo grabaciones. No me voy a calmar, tú no puedes hacer eso. No porque seas una persona conocida vas a hacer lo que quieres”, expresó exaltado.

A su lado, Dayanita le pide que piense bien antes de exponerla públicamente. La escena rápidamente se volvió tendencia y generó opiniones divididas entre usuarios de redes sociales.

Durante el mismo video, Rubio afirmó que no era la primera vez que la actriz lo agredía. Según su testimonio, en una ocasión previa decidió no denunciarla tras escuchar sus disculpas.

“La primera vez te lo pasé. Aceptaste, lloraste y te lo pasé. No te denuncié… ya te la pasé una vez”, expresó con indignación.

El cantante detalló que este nuevo episodio habría sido más grave, pues no solo habría implicado agresión física, sino también daños materiales considerables en su vivienda.

La confrontación en la comisaría entre Dayanita y Miguel Rubio. TikTok

El relato cronológico de Miguel Rubio

El cantante de reggaetón volvió a explicar en redes cómo, según su versión, ocurrió la discusión que terminó en violencia por parte de Dayanita.

Rubio aseguró que ambos habían conversado previamente sobre terminar su relación, quedando en buenos términos.

“Dayana regresó de Estados Unidos. Hemos hablado y quedamos que somos amigos. Normal”, narró.

Sin embargo, sostiene que el conflicto inició cuando ella se retiraba de su vivienda. “Yo le dije normal, porque yo no quería estar con Dayana. Eso ya lo habíamos hablado. Estoy ingresando a mi domicilio y ella bota la moto y me golpea con la puerta”, contó.

Según la versión de Rubio, Dayanita habría irrumpido abruptamente en la vivienda. “Entra corriendo, comienza a coger mis cosas, la laptop, el televisor… comienza a romper todo, a romper, a romper”, dijo.

El joven aseguró que, al mantenerse calmado pese a los destrozos, la situación escaló a mayores agresiones. Acusó a Dayanita de lanzarle una botella a la cabeza, provocándole un hematoma y una herida leve.

Serenazgo habría intervenido tras escuchar los ruidos provenientes del interior del departamento. “Como a mí me da igual las cosas, porque las puedo recuperar, agarró una botella de tequila y me la tiró en la cabeza”, explicó.

Miguel Rubio expareja de Dayanita narra como fue la comediante lo agredió y rompió sus cosas

¿Quién es Miguel Rubio, el ‘Maluma peruano’?

Miguel Rubio es cantante, actor y modelo, y cuenta con más de 45 mil seguidores en Instagram. Alcanzó visibilidad mediática tras su aparición en Magaly TV, la firme, donde él y Dayanita oficializaron su relación el 4 de octubre de 2024.

Durante aquella entrevista, Rubio respondió por acusaciones pasadas vinculadas al tráfico de drogas, asegurando que fue relacionado con una red internacional solo por “tener amigos en común”.

A inicios de 2025, se unió como nuevo integrante de la agrupación Los Conquistadores de la Salsa, tras un proceso de selección.

Semanas antes del incidente, el cantante ya había admitido que su relación con Dayanita enfrentaba tensiones:“Estamos un poquito distanciados… es muy celosa”, declaró entonces.

Miguel Rubio revela complicaciones en su relación con Dayania. (Foto: Captura de IG)