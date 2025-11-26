Dayanita tendría doble vida en EE. UU. y lo niega: Magaly Medina expone audio, video y tarifas que revelarían la verdad

La actriz cómica afirma que solo estaba “jugando”, pero las pruebas presentadas por el programa la dejarían sin argumentos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica vuelve a estallar alrededor de Dayanita, quien una vez más quedó vinculada al llamado “oficio más antiguo del mundo”, esta vez durante su estadía en los Estados Unidos. Aunque la actriz cómica aseguró que viajó a Norteamérica exclusivamente para cumplir con su gira de shows y trabajar como humorista, una reciente investigación realizada por el programa de Magaly Medina terminó revelando algo muy distinto: presuntamente estaría ofreciendo servicios íntimos bajo un seudónimo en una página destinada a trabajadoras trans que ejercen el trabajo sexual.

Todo comenzó con el anuncio sorpresivo de Magaly. “No nos ha querido contar. Bueno, nuestro departamento de investigación hace lo suyo y esta vez se comunicó con Dayanita en los Estados Unidos”, introdujo la conductora antes de detallar cómo sus reporteros encontraron algo inesperado.

Según reveló, sus urracos radicados en Norteamérica le informaron que habían visto en una página trans una publicación donde aparecía una persona extremadamente similar a Dayanita, ofreciendo servicios por 500 dólares.

Magaly fue directa: “Y no me refiero a presentaciones personales donde ella despliega sus dotes como comediante. No precisamente eso. Así que mejor vean”. Tras esa frase, dio paso al material recogido por su equipo, donde se apreciaba el anuncio que habría levantado las alertas.

Dayanita y la vez que negó hacer contenido para adultos

“¿Qué? ¿Dayanita? ¿Pero qué hace Dayanita en esta página gringa donde varios trans ofrecen sus servicios sexuales a cambio de money?”, se escucha en la nota de Magaly Medina. Como se recuerda, la actriz había asegurado haber dejado atrás cualquier vínculo con el cine para adultos.

Dayanita, de hecho, había declarado antes de viajar: “Ahorita me estoy yendo porque tengo shows pactados allá. Empecé a divertir a toda la gente de Texas, Las Vegas, Houston, Nueva York…”. Incluso cuando Magaly la confrontó con el dato de que una productora de cine para adultos la habría buscado nuevamente, ella respondió:

“Eso preferí dejarlo a un lado”. Pero la conductora, incrédula ante las nuevas imágenes, explotó: “¡No! Jue, Dayanita, ¿qué pasó?”. Y la artista remató diciendo: “No, no, no. Me iban a regresar si hacía las cosas mal”, intentando dar a entender que mantener un comportamiento adecuado era parte de las reglas de su viaje.

Magaly TV La Firme expone audios y chats

Sin embargo, la evidencia encontrada por el equipo de investigación parecía otra. En la página, bajo el nombre “Cataleya”, aparecía un perfil con la imagen editada de una mujer trans que ofrecía servicios sexuales. La descripción decía:

“Cataleya: trans linda, alegre y risueña, con ganas de pasarla rico”, supuestamente ubicada en Patterson, North Jersey, presentándose como mexicana de 25 años. La tarifa: 500 dólares si el cliente acudía al lugar, y 1.000 dólares si requería traslado. Además, el perfil se vendía como “estrella porno”.

Magaly comentó que la apariencia coincidía completamente con Dayanita. Para eliminar sospechas de suplantación de identidad, decidieron verificar por su cuenta. “Nuestros urracos nos pasaron la voz y por supuesto hicieron su chamba. Así que decidimos comunicarnos al número que figura en esta página para comprobar si realmente Dayanita estaba ejerciendo la profesión más antigua del mundo mientras estaba en tierras gringas”, narró Medina.

El corresponsal del programa inició la conversación haciéndose pasar por un potencial cliente. “Buenos días. Soy Guillermo. Busco sexo, risas, placer y más sexo”, escribió. La respuesta llegó rápido: “300, baby”, una tarifa más baja que la publicada. Continuaron conversando. “¿Tiempo?”, preguntó él. “Una hora”, respondió la supuesta Cataleya. Cuando el reportero preguntó si se desplazaba o si debía ir a una dirección, la respuesta fue clara: “Baby, a mi depa”.

Dayanita descarta presunto trabajo íntimo

Con el objetivo de confirmar la identidad de la persona detrás de la pantalla, el corresponsal pidió un video personalizado: “¿Eres la de la foto? Mándame un video diciendo mi nombre”. Recibieron un clip, pero sin audio. Insistieron entonces en un mensaje de voz: “Di mi nombre. Guillermo Madrileño”. Y ahí llegó la prueba más contundente: “Hola, Guillermo Madrileño, ¿cómo estás, mi amor?”, dijo la voz que, según Magaly, correspondía inconfundiblemente a la de Dayanita.

Como era de esperarse, al ser contactada por el programa para dar su versión, Dayanita intentó minimizarlo todo. “Un chico me pidió un video diciendo su nombre… y sí, sí lo recuerdo… le mandé el video… Yo gracias a Dios estoy haciendo bien las cosas en todo, pero sí, sí, sí lo seguí el juego”, afirmó entre titubeos. Magaly no le creyó ni una línea. “¿El juego? ¿Es un juego mandar tarifas, videos, audios y direcciones? Por favor”, criticó la conductora, visiblemente indignada.

La periodista incluso ironizó: “Cada uno tiene su forma de divertirse. Y como dice ella: ‘Yo no le hago daño a nadie’. Claro, es su trabajo, es su sudor… Mejor dicho, por no decir otra cosa, porque hoy estoy bien decente”.

Finalmente, Magaly contó que Dayanita se encontraba residiendo en Patterson, New Jersey, zona repleta de peruanos migrantes que trabajan desde hace años en Estados Unidos. “Nuestros urracos tienen ojos en todos lados. Donde pisa un peruano, hay un urraco”, bromeó.

