Dayanita y las imágenes exclusivas del enfrentamiento con su expareja: “Méteme presa si quieres”

La comediante gritó “Méteme presa si quieres” mientras ambos se enfrentaban en una discusión que incluyó golpes y destrozos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La madrugada del miércoles 26 de noviembre se convirtió en uno de los episodios más tensos y comentados después de que se revelaran las imágenes exclusivas de la fuerte pelea entre Dayanita y su expareja Miguel Rubio, conocida horas más tarde por el acta policial y por una transmisión en vivo que él mismo realizó desde la comisaría.

Las escenas difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’ muestran la magnitud del enfrentamiento que terminó en denuncias, destrozos, gritos, insultos y la intervención de Serenazgo. Lo que debía ser una conversación de cierre terminó convertida en una disputa intensa que, según ambos, se salió de control.

El programa de Magaly Medina presentó la secuencia completa de cómo ocurrieron los hechos dentro del departamento que ambas partes compartían en Los Olivos. Según el reporte policial, todo comenzó cuando Miguel Rubio, conocido también como el ‘Maluma peruano’, acudió al aeropuerto para recoger a Dayanita, quien regresaba de un viaje de trabajo.

Dayanita rompe laptop y espejo durante pelea con Miguel Rubio: así se vivió la madrugada del 26 de noviembre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Dayanita llegó de los Estados Unidos

Tras llevarla al cuarto que compartían, él habría decidido comunicarle que la relación había llegado a su fin. Esa conversación, que aparentemente empezó en calma, derivó rápidamente en un conflicto cargado de tensiones emocionales.

De acuerdo con el relato recogido en el acta, Miguel había tomado la decisión de terminar definitivamente, lo cual generó una reacción inesperada en la actriz cómica. En ese momento, la discusión escaló a un punto en el que ambos terminaron en la comisaría, y fue en ese lugar donde él decidió encender su teléfono, transmitir en vivo y contar su versión mientras esperaba la intervención policial.

“Te lo juro que voy a ir hasta el último. Gracias a Dios, el personal de Serenazgo se acercó”, expresó Rubio ante las cámaras, dejando ver la gravedad con la que asumía la situación.

Dayanita rompe laptop y espejo durante pelea con Miguel Rubio: así se vivió la madrugada del 26 de noviembre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En las imágenes mostradas por el programa se observa el momento en que Dayanita, visiblemente alterada, grita y confronta a su expareja. Sus palabras muestran la intensidad del momento: “Me llega al pin*, ahora si méteme preso, mátame si tú quieres.

Méteme presa si quieres, ¿vamos a entrar allá no?, ¿qué te pasa?, págame, patéame ya y sigues**”. Estas declaraciones, hechas en medio de la tensión emocional, revelan la pérdida de control de ambas partes y el nivel de violencia verbal al que había llegado el conflicto.

Los golpes registrados no fueron unilaterales. En las imágenes hay evidencia de agresiones mutuas, aunque también se observa que la actriz habría destruido varios objetos dentro de la vivienda. Entre ellos, una laptop, un espejo y pertenencias del dormitorio.

Dayanita rompe laptop y espejo durante pelea con Miguel Rubio: así se vivió la madrugada del 26 de noviembre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ambos aceptan agresión

Durante la llamada que Miguel hizo al Serenazgo, se escucha su voz nerviosa mientras describe lo ocurrido. “Hay una persona aquí que ha venido y me está rompiendo todas las cosas, me ha roto la cabeza con una botella”, alertó mientras pedía la intervención inmediata.

La versión de Miguel Rubio fue ampliada durante su transmisión en TikTok realizada desde la comisaría. Él detalló paso a paso lo que, según afirma, ocurrió antes de llegar a las dependencias policiales.

“Agarró, se fue. Hablamos, me dio igual, pasé y como le dije que yo no quería hacer eso, agarró, botó mi moto al suelo, rompió la puerta, entró, me rompió la laptop, me rompió el espejo, agarró, me rompió la botella de tequila en la cabeza. Menos mal, tengo cámaras de todo yo ahí adentro para hacer mi denuncia”, relató mientras mostraba su indignación.

Dayanita rompe laptop y espejo durante pelea con Miguel Rubio: así se vivió la madrugada del 26 de noviembre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Fue por celos?

El material de vigilancia al que hace referencia Rubio habría sido uno de los elementos que también motivó su decisión de continuar con la denuncia.

Desde su perspectiva, los daños materiales no eran menores y la agresión física era un punto que no estaba dispuesto a pasar por alto. La actriz, por su parte, al estar en la comisaría, continuó expresando su molestia, su frustración y su sentir de traición ante el término inesperado de la relación.

Dayanita rompe laptop y espejo durante pelea con Miguel Rubio: así se vivió la madrugada del 26 de noviembre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La disputa entre ambos llega después de meses en los que su relación había estado marcada por altibajos, reconciliaciones públicas y distanciamientos repentinos. Para muchos seguidores, no era un secreto que la relación tenía tensiones, pero nadie imaginó que alcanzaría este nivel de violencia.

En redes sociales, los usuarios comenzaron a reaccionar inmediatamente una vez que el programa de Magaly difundió el video exclusivo de la escena dentro del departamento, generando preocupación y debate sobre la salud emocional de ambos.

Dayanita rompe laptop y espejo durante pelea con Miguel Rubio: así se vivió la madrugada del 26 de noviembre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme