Retiro de AFP: Primera UIT de hasta S/5.350 se deposita esta semana, ¿a quiénes?

Vencen los plazos para el desembolso. Integra, Prima, Profuturo y Habitat deberán entregar el depósito número uno de la AFP a los primeros afiliados que solicitaron

Ya llega la primera UIT.
Ya llega la primera UIT. Afiliados esperan que las AFP cumplan el plazo de la SBS y depositen esta semana máximo hasta S/5.350 de sus cuentas de pensiones. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Las solicitudes para el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400) se sigue enviando y este miércoles 19 de noviembre empezó una nueva ‘pasada’ a cada grupo de afiliados que pueden registrar el pedido (todos pueden).

Así, desde esta fecha hasta el miércoles 3 de diciembre podrán tener otra oportunidad (solo los que no han solicitado) para solicitar en el orden del último dígito del DNI: primero los que terminan en letra y luego desde el 0 al 9.

Sin embargo, esta semana también hay otro hito del octavo retiro AFP, dado que vence el plazo para el depósito de la primera UIT para los afiliados que solicitaron los primeros días del cronograma de AFP. Como se sabe, los que pidieron del martes 21 al viernes 24 de octubre (letra, dígito 0 y 1) deberán recibir esta semana máximo.

Depósitos del retiro AFP

Si no te queda claro el cronograma de depósitos, acá te explicamos rápido quiénes cobrarán AFP esta semana (las AFP deben entregar la primera UIT, hasta S/5.350, estas fechas:

  • Afiliados con letra al final de su DNI y solicitaron el 21 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el jueves 20 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 0 al final de su DNI y solicitaron el 22 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el viernes 21 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 0 al final de su DNI y solicitaron el 23 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el sábado 22 de noviembre de 2025
  • Afiliados con 1 al final de su DNI y solicitaron el 24 de octubre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el domingo 23 de noviembre de 2025.

Sin embargo, se debe precisar que si las AFP no consideran los depósitos en días hábiles, entonces al asegurar que los afiliados tengan su primera UIT en los 30 días calendarios estipulados en la Ley, entonces deberán entregar los montos para los detallados anteriormente máximo el viernes 21 de noviembre.

¿Cómo saber si me depositarán?

Como se sabe, estas son las formas en que se puede dar seguimiento al retiro AFP para ver el estado de la solicitud.

Últimas fechas dedicadas para retiro AFP

Como se sabe, desde el jueves 4 de diciembre todos los afiliados podrán solicitar AFP sin importar su número del DNI. Pero antes de eso, el cronograma ha iniciado una nueva ‘pasada’ a cada grupo, según estas fechas y orden:

  • Letra al final del documento de identidad: Puede solicitar el miércoles 19 de noviembre
  • Dígito 0: Puede solicitar el jueves 20 de noviembre
  • Dígito 1: Puede solicitar el viernes 21 de noviembre
  • Dígito 2: Puede solicitar el lunes 24 de noviembre
  • Dígito 3: Puede solicitar el martes 25 de noviembre
  • Dígito 4: Puede solicitar el miércoles 26 de noviembre
  • Dígito 5: Puede solicitar el jueves 27 de noviembre
  • Dígito 6: Puede solicitar el viernes 28 de noviembre
  • Dígito 7: Puede solicitar el lunes 1 de diciembre
  • Dígito 8: Puede solicitar el martes 2 de diciembre
  • Dígito 9: Puede solicitar el miércoles 3 de diciembre.

