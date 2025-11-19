Parque eólico de USD 240 millones en Arequipa toma fuerza: así marcha el proyecto Caravelí

Esta semana, el proyecto marcó un progreso importante tras el ingreso al puerto de Paracas de los 37 equipos eólicos que integrarán la futura planta. Foto: Doble T Comunicaciones

El desarrollo del parque eólico Caravelí, ubicado en la región Arequipa, avanza como una de las apuestas más significativas de Celaris Energy dentro de su portafolio de energías renovables. La iniciativa forma parte del programa de inversiones de USD 1.200 millones que la compañía —con participación de Celsia, del Grupo Argos— ha trazado para ampliar su presencia en el mercado eléctrico peruano mediante siete nuevas plantas verdes.

El proyecto alcanzó un hito relevante esta semana con la llegada al puerto de Paracas de los 37 aerogeneradores que conformarán la central. Estos equipos, fabricados en China y México, permitirán dotar a Caravelí de una capacidad instalada de 218 megavatios, suficiente para generar más de 600 gigavatio-hora cada año una vez que entre en funcionamiento.

Avance de parque eólico Caravelí y logística del proyecto

La CEO de Celaris Energy, María del Pilar Matto, informó que las obras ya rebasan el 56% de ejecución y se vienen realizando sin variaciones respecto al cronograma. Según detalló, trasladar los componentes principales ha requerido un despliegue técnico considerable debido a sus dimensiones, así como al recorrido de más de 342 kilómetros por terrenos con diferentes exigencias geográficas. “Se trata de un proceso que demanda una coordinación permanente por la complejidad de los equipos”, explicó.

Además del montaje de las turbinas de 5,9 MW cada una, el proyecto incluye la instalación de una línea de transmisión de 220 kilovoltios a lo largo de 47,2 kilómetros, infraestructura que permitirá conectar la subestación Caravelí con la subestación Poroma en Arequipa e Ica. La empresa prevé que todo el sistema esté listo para operar entre agosto y setiembre de 2026.

Los trabajos han superado el 56% de avance y continúan desarrollándose según el calendario previsto, sin modificaciones en los tiempos establecidos. Foto: difusión

Certificación y aporte al sistema energético

Matto resaltó que Caravelí incorporará energía renovable con certificación International Renewable Energy Certificate (I-REC), mecanismo que asegura el origen limpio y la trazabilidad de la producción. Según la ejecutiva, este atributo será clave para ampliar la oferta sostenible del país y fortalecer la transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental.

Celaris Energy ya gestiona la central hidroeléctrica Manta, ubicada en Áncash, que cuenta con 20 MW instalados y un contrato vigente con el Estado hasta 2040. Paralelamente al desarrollo de Caravelí, la compañía avanza en la estructuración de seis nuevas iniciativas renovables, actualmente bajo acuerdos preliminares de confidencialidad.

La firma planea ejecutar USD 1.200 millones en inversiones de aquí al 2028 para la puesta en marcha de siete proyectos entre parques eólicos y plantas solares. El esquema contempla alrededor de cuatro centrales fotovoltaicas y tres eólicas —incluida Caravelí— cuya construcción progresaría de manera simultánea con el objetivo de complementar la producción entre ambas tecnologías.

La energía renovable en Arequipa

Arequipa se está consolidando como un epicentro clave para la energía renovable en Perú, aprovechando tanto su abundante radiación solar como su potencial eólico. Recientemente, la región inauguró la planta solar San Martín en La Joya, que con una capacidad estimada para generar más de 611 GWh al año podría abastecer a más de 547 mil hogares, además de reducir en unas 564 mil toneladas de CO₂ anuales. Empresas extranjeras también están apostando fuerte: por ejemplo, la española Acciona ha iniciado la construcción de su primera planta fotovoltaica en la zona, llamada San José, que contará con 225 MWp y 371.040 paneles, e implicará una reducción significativa de emisiones de carbono.

La planta solar San Martín en La Joya. Foto: Encuentro

Al mismo tiempo, la empresa Kallpa Generación impulsa una serie de proyectos renovables en Arequipa: además de la planta solar Sunny de 309 MW, desarrolla otras centrales como Characato (30 MW) y San Martín (300 MW). Toda esta actividad se inserta en un contexto más amplio: Arequipa, junto con Ica y Moquegua, concentra más del 68% de la capacidad proyectada para energía solar y eólica del sur peruano. Según la Cámara de Comercio local, la región tiene una radiación solar media superior a 6,5 kWh/m² por día, y su viento promedio es ideal para eólica; además, su potencial hidroeléctrico apenas ha sido aprovechado, lo que deja un gran margen para seguir expandiendo fuentes limpias.