Hacia un futuro brillante: Perú sumará más de 2.400 MW de energía solar a su matriz eléctrica antes de 2028

Bajo el imperio del sol. La cartera nacional incluye 51 proyectos con estudios aprobados, representando 11,5 GW de capacidad potencial y consolidando a Arequipa y Moquegua como regiones clave para el desarrollo renovable.

La participación de las energías renovables no convencionales (ERNC) en la matriz energética del Perú experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por el dinamismo del sector solar. Según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), esta fuente aumentó su presencia desde un 1,5% en 2024, cuando se incorporaron 447 megavatios (MW) de nueva capacidad al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Este avance, presentado durante la V Conferencia Expo Solar Perú 2025, se evidencia en la operación de centrales emblemáticas como San Martín Solar (252 MW), Sunny (204 MW), Matarani (80 MW), Clemesí (115 MW), Intipampa (40 MW) y Rubí (145 MW). Sin embargo, en el horizonte Perú dispone de un potencial solar estimado en 937 GW para centrales fotovoltaicas mayores a 20 MW conectadas al SEIN, utilizando solo el 0,06% de este recurso actualmente.

Perú suma 447 MW solares y consolida liderazgo en renovables

Actualmente, la capacidad solar instalada nacional es de 946 MW. Además, hay una cartera de proyectos solares en desarrollo que agregaría 2.243 MW adicionales antes de 2028, con lo que la capacidad proyectada totalizaría 3.189 MW en los próximos años.

Las proyecciones al 2050 indican una transformación profunda. En un escenario base, la participación de ERNC (eólica, solar y biomasa) pasaría de 12,4% en el 2030 y 20,4% en 2040 a un 43,3% en 2050, de acuerdo con los datos recogidos por Infobae Perú.

La energía solar, en particular, avanzaría hasta 2% en 2030, 4% en 2040 y llegaría al 9% de la matriz energética nacional en 2050. Las estimaciones más optimistas ubican la capacidad solar instalada entre 3,6 GW y 33,3 GW en 2050, con una producción máxima de 92,3 TWh anuales.

Comparativo de potencial renovable:

Solar : 937 GW (uso actual: 0,06%)

Hidroenergía : 70 GW (uso actual: 8,0%)

Eólico : 20 GW (uso actual: 5,0%)

Geotermia: 2,8 GW (sin uso eléctrico actual)

Arequipa lidera la expansión solar con nueve proyectos en desarrollo

El desarrollo de proyectos solares, de acuerdo con el MINEM, también refleja una creciente confianza inversionista y la puesta en valor de recursos renovables locales. Al cierre de 2025, se reportan iniciativas en diversas etapas de construcción y estudios.

Arequipa lidera la expansión con 9 proyectos (1.668 MW), seguida por Moquegua con 2 proyectos (481 MW), Loreto con 1 proyecto (130 MW) e Ica con 1 proyecto (94 MW). Este portafolio permitirá ampliar la cobertura y fortalecer la seguridad energética en el mediano y largo plazo.

A nivel nacional, la cartera solar incluye 51 proyectos con estudios de pre-operatividad aprobados, lo que representa un potencial de 11,5 GW de capacidad instalada y una inversión estimada de US$8.279 millones. Arequipa y Moquegua concentran la mayor parte de la nueva capacidad, consolidándose como polos estratégicos para la transición energética.

Distribución departamental del potencial solar (MW):

Arequipa : 230.557

Ica : 160.143

Piura : 132.131

Puno : 136.509

Tacna : 71.898

Moquegua : 55.864

Otros departamentos suman el resto hasta 937.179 M

* El análisis se realizó con la herramienta REData Explorer del NREL (EEUU) y apoyo de la Cooperación Alemana.

MINEM: proyectos solares en Perú podrían triplicar capacidad antes de 2028

Además, el MINEM informó sobre el desarrollo de una metodología de zonificación basada en sistemas de información geográfica (SIG) y una evaluación multicriterio para determinar áreas ideales para proyectos solares y eólicos con bajo impacto ambiental. Utiliza sistemas de información geográfica y variables técnicas, ambientales y normativas.

Esta herramienta ha permitido identificar un potencial solar de hasta 648,5 GW en el país, destacando regiones como Arequipa e Ica. En Loreto, los estudios señalan zonas cercanas a centros poblados con potencial de hasta 19,8 GW, orientando la planificación hacia un desarrollo renovable más responsable.