Perú

Fuertes vientos en Paracas obligaron al cierre de comercios y la suspensión de turismo y faenas pesqueras

El fenómeno se produjo luego de la alerta naranja emitida por el Senamhi, que advirtió sobre vientos fuertes y reducción de visibilidad en la costa

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Actividades turísticas y pesqueras suspendidas en Paracas por fuertes. Fuente: Canal N

Los fuertes vientos registrados la tarde del viernes 26 de septiembre en Paracas, Ica, provocaron el retiro de turistas y delegaciones escolares del bulevar El Chaco. Las ráfagas, acompañadas por tierra amarilla, transformaron una de las zonas más transitadas por el turismo nacional e internacional en un área desolada.

Numerosos visitantes eligieron abandonar la ciudad o regresar a sus alojamientos para evitar riesgos. Las delegaciones escolares que arribaron al área no lograron realizar sus actividades programadas debido a las condiciones climáticas adversas, lo que afectó la agenda educativa y recreativa.

Los comercios locales, incluidos restaurantes, cafeterías y centros de artesanía, cerraron para proteger instalaciones y preservar la salud de trabajadores y clientes. La economía de Paracas, dependiente del turismo, sufre cada vez que ocurren estos fenómenos climáticos.

Vientos fuertes obligan a detener operaciones marítimas en Paracas

La Capitanía de Puerto de Paracas ordenó suspender las salidas al mar y colocó la bandera roja debido a los vientos, que afectan la visibilidad en alta mar. Esta decisión busca evitar incidentes y garantizar la seguridad de pescadores y tripulaciones.

Varias embarcaciones permanecen varadas en la bahía, imposibilitadas de operar y afectando una de las principales actividades económicas de la ciudad. Pescadores indicaron que los días sin actividad provocan pérdidas relevantes para sus familias y negocios.

La reanudación de las faenas pesqueras quedará supeditada a la evaluación meteorológica en las próximas horas. Por ahora, las operaciones marítimas se mantienen paralizadas bajo la supervisión de la autoridad naval, en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Tierra amarilla y polvo afectan a residentes y turistas en Paracas

El viento levantó grandes cantidades de tierra amarilla, causando molestias oculares y respiratorias, principalmente en menores y adultos mayores. Las autoridades sugieren el uso de mascarillas y permanecer en espacios interiores para minimizar riesgos.

Vientos Intensos Obligan A Tomar Precauciones En Pisco. Fuente: Senamhi

Especialistas advierten que las partículas suspendidas pueden generar efectos negativos a corto y mediano plazo en la salud de la población expuesta. Numerosos turistas y visitantes no estaban preparados para este contexto, lo que incrementa la probabilidad de malestares respiratorios y oculares.

La visibilidad reducida impacta también en peatones y conductores, dificultando la circulación urbana. Además, las actividades portuarias y marítimas continúan restringidas, lo que refleja la magnitud del fenómeno en la franja costera de Paracas.

Turismo afectado en Paracas por fenómenos climáticos

El bulevar El Chaco y otros puntos turísticos permanecieron desiertos durante la mayor parte del día debido a los vientos. Comerciantes realizaron tareas de limpieza de mercadería y cerraron temporalmente con el fin de resguardar sus productos ante el polvo.

Las cancelaciones de tours y actividades al aire libre impactaron negativamente en agencias de viajes y operadores turísticos. Delegaciones escolares que arribaron con fines educativos no pudieron aprovechar las instalaciones, lo que generó inconvenientes logísticos y económicos.

Fuertes vientos en Paracas obligaron
Fuertes vientos en Paracas obligaron al cierre de comercios, suspensión de tours y paralización de faenas pesqueras. Foto: Composición Infobae Perú

Esta situación marca la importancia de contar con alertas tempranas y protocolos de seguridad que permitan a turistas y residentes ajustarse ante fenómenos naturales en la región costera, proporcionando mayor protección y reducción de daños materiales.

Senamhi emite alerta naranja por vientos fuertes en la costa peruana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) publicó una alerta naranja por aumento de viento en la costa. Entre la tarde del viernes 26 y el sábado 27 de septiembre se esperan vientos de moderada a fuerte intensidad, levantamiento de polvo y arena, así como reducción de visibilidad horizontal.

Se anticipa cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en áreas cercanas al litoral durante la madrugada y primeras horas del día. En Ica se reportaron vientos de hasta 36 km/h, mientras que otras regiones costeras del país registran velocidades entre 22 y 34 km/h.

Las regiones bajo alerta abarcan Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Senamhi recomienda a la población mantenerse informada y seguir medidas preventivas para resguardar la seguridad de residentes y turistas.

Temas Relacionados

Vientos fuertes Paracas Senamhi Capitanía de Puerto de Paracas Ica El Chaco Turismo Fenómenos climáticosperu-noticiasVientos Paracas

Más Noticias

ANA lidera recuperación del río Rímac y viabiliza proyectos millonarios a nivel nacional y desarrollo sostenible

La facilitación de proyectos por más de 18 mil millones de dólares revela el papel clave de la gestión hídrica en la generación de empleo y el impulso de la economía en diversas regiones del país

ANA lidera recuperación del río

Ventarrón y granizo causan caída de yunzas en aniversario de Satipo y complican celebración tradicional

El evento en Junín tuvo lugar en el contexto de una alerta extendida del Senamhi por precipitaciones intensas hasta el domingo 28 de septiembre

Ventarrón y granizo causan caída

Uno de cada cinco peruanos muestra consumo peligroso de alcohol y las cifras de atención siguen bajas

La prevalencia de patrones riesgosos y la falta de acceso a tratamiento marcan el panorama en salud mental y adicciones, según datos presentados por el Instituto Nacional de Salud Mental en la PUCP

Uno de cada cinco peruanos

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y emociona respuesta de Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

El conductor sorprendió al actor al presumir el triunfo del pan con chicharrón, logrando que el Leto elogiara la fama mundial de la gastronomía peruana en plena promoción de ‘Tron: Ares’

José Peláez lleva el pan

Resultados ganadores del Gana Diario este viernes 26 de septiembre

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Descubra si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados ganadores del Gana Diario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte felicitó a la

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

ENTRETENIMIENTO

José Peláez lleva el pan

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y emociona respuesta de Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

Austin Palao, Karime Scander, Luciana Fuster y seis peruanos más nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

Protagonista de ‘Willaq Pirqa’, Víctor Acurio, debuta en la televisión con la novela ‘Luz de Luna 4′

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de Gustavo Salcedo: “Mi hijo estaba dentro del carro”

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

DEPORTES

SUNAT designó al nuevo administrador

SUNAT designó al nuevo administrador de Sport Boys tras renuncia de Miguel Ángel Torres: ¿Quién es y entrará con inversión económica?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Franco Navarro dejó firme mensaje sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025