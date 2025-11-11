¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

El Miss Universo 2025 entra en sus etapas finales y Karla Bacigalupo busca consolidarse como la nueva representante de la belleza internacional para Perú. La competencia se realiza en Bangkok, Tailandia, escenario de grandes certámenes y una de las ciudades más reconocidas en el circuito global de concursos de belleza.

Karla Bacigalupo ha destacado durante las pruebas previas del certamen y forma parte del grupo de favoritas para alcanzar un lugar entre las principales finalistas. En este evento, Perú aspira a repetir el éxito de Gladys Zender, quien logró la única corona de Miss Universo para el país en 1957.

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025?

La gala, que determinará a la nueva soberana universal, tiene fecha para el 21 de noviembre en Bangkok. En ese escenario, las aspirantes deberán demostrar su manejo en pasarela, capacidades de comunicación y presencia ante un jurado internacional.

Karla Bacigalupo deslumbra en la cena de bienvenida del Miss Universo 2025

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025?

La ceremonia que definirá a la ganadora iniciará a las 8:00 a.m. en horario local tailandés. En Perú, el evento podrá verse el 20 de noviembre a las 8:00 p.m. por la diferencia horaria, ya que Tailandia lleva 12 horas adelante respecto al horario peruano. Los seguidores peruanos podrán acompañar a su candidata en tiempo real.

En la velada final, la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, entregará la corona a la nueva reina. La expectativa se centra en si Karla Bacigalupo puede replicar el logro histórico de Gladys Zender y volver a colocar a Perú en la cima del certamen.

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

Las otras etapas del Miss Universo

Antes del desfile final, las concursantes participan en diferentes actividades, que sirven para definir a las favoritas de la competencia.

14 de noviembre: Desfile en traje de baño, realizado en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse en Pattaya .

15 de noviembre: Entrevistas privadas con el jurado, instancia clave para la evaluación personal de cada candidata.

19 de noviembre: Presentación preliminar de trajes nacionales, tradicional evento donde cada participante muestra elementos típicos de su país.

21 de noviembre: Gala de coronación en Bangkok, donde se conocerá a la nueva titular del certamen.

En la noche final, las candidatas seleccionadas como finalistas responderán preguntas del jurado. Sus respuestas pueden definir su permanencia o su triunfo en la competencia.

Karla Bacigalupo dispuestas a llevarse la corona

La emoción se instaló en el aeropuerto internacional Jorge Chávez durante la despedida de Karla Bacigalupo, representante peruana en el Miss Universo 2025. Familiares, amigos y decenas de seguidores acudieron al terminal portando banderas, pancartas y globos en rojo y blanco, símbolos de aliento nacional para quien llevará el nombre de Perú al certamen internacional. En medio del ambiente festivo, las notas de marinera resonaron como muestra de identidad y apoyo a la candidata.

Karla Bacigalupo viajó a Tailandia rumbo al Miss Universo 2025: “Vamos por la segunda corona universal”

Con un enterizo azul cobalto, mangas largas y espalda descubierta, Karla Bacigalupo se presentó ante sus seguidores portando la banda y la corona que la identifican como Miss Universo Perú.

Ante la multitud, agradeció el respaldo recibido y reafirmó su compromiso con el país: “Muchísimas gracias por acompañarme y, con todo el cariño del mundo, les digo: ¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”.

Durante la despedida, grandes pancartas con su imagen y mensajes de ánimo acompañaron a la delegación hasta su ingreso al área internacional. Más tarde, la modelo compartió un mensaje de gratitud en sus redes sociales: “Gracias a todos los que formaron parte de esta despedida en el aeropuerto. Fue mágica, llena de amor, respeto y unión. Me llevo toda esta energía conmigo al universo”.