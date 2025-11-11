¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Canal TV y streaming del certamen de belleza para ver desde Perú

El certamen de Miss Universo 2025 despierta una gran expectativa entre los seguidores del evento en Perú. A pocas semanas de la realización de la gala final, la atención local se ha enfocado en Karla Bacigalupo, quien representa al país en esta edición y ha conseguido posicionarse como una de las favoritas a la corona universal.

La ceremonia central se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora peruana), una fecha marcada en la agenda de quienes siguen de cerca el desarrollo de este tipo de concursos. El evento se celebrará en Tailandia, país anfitrión que forma parte del circuito de ciudades que han acogido el certamen a lo largo de su historia.

La presencia de participantes de más de ochenta países y la visibilidad global del concurso convierten a Miss Universo en un espectáculo de relevancia internacional, donde el desempeño de las candidatas genera opinión y seguimiento minuto a minuto.

En el contexto local, la figura de Karla Bacigalupo se ha proyectado en medios y redes sociales, estimulando la organización de eventos previos, campañas de apoyo y debates en plataformas digitales sobre las opciones de Perú en la competencia.

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona.

¿Dónde ver el Miss Universo en vivo?

La transmisión de Miss Universo 2025 para el público peruano y latinoamericano estará disponible en diversas plataformas de acceso masivo. Telemundo funcionará como señal principal para quienes cuentan con televisión por cable, integrando el evento a su programación en horario estelar.

El canal pertenece al paquete básico o ampliado en muchas compañías de cable, por lo cual se recomienda a los televidentes revisar con anticipación la grilla de canales y asegurarse de disponer de la señal en sus hogares.

El certamen también podrá verse de forma online a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo 2025. Desde esta plataforma digital, disponible en Perú y otros países de la región, el público tendrá la oportunidad de seguir cada momento de la competencia en vivo y sin restricciones geográficas.

La transmisión se realizará en el idioma original del evento, inglés, pero permitirá observar las intervenciones y presentaciones de Karla Bacigalupo, así como el desfile de trajes nacionales, la elección del vestuario de gala y la prueba de oratoria.

El paso de Karla Bacigalupo por Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo inició su camino en el certamen internacional el miércoles 5 de noviembre, con su presentación oficial durante la ceremonia de bienvenida en Tailandia. En este evento, la representante peruana realizó un desfile ante organizadores y participantes, luciendo un vestido anaranjado con pedrería y una capa que añadió presencia a su entrada en escena.

Durante esa primera aparición, Karla Bacigalupo pronunció en voz alta su nombre al avanzar hasta el centro del escenario, formalizando su incorporación como candidata peruana en la edición 2025. Su participación generó numerosas reacciones en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y expectativa.

¿A qué hora es el Miss Universo 2025, certamen en el que Karla Bacigalupo aspira a la corona internacional?

El 8 de noviembre, la representante nacional asistió a la cena de bienvenida en la ciudad de Phraya, donde destacó por su vestuario de corte strapless, con corset dorado y falda en tonos fucsia y naranja. El peinado recogido y los pendientes de gran tamaño completaron un look diferente a sus presentaciones previas, proyectando una imagen renovada entre las demás participantes.

Las actividades previas en el certamen demandan adaptabilidad y dominio ante cámaras, requisitos que la candidata de Perú ha demostrado en desfiles, entrevistas y reuniones oficiales. Su desempeño la consolidó como uno de los rostros más seguidos durante la etapa inicial de la competencia.