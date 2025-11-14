Fans de Shakira acampan y duermen en los alrededores del Estadio Nacional antes de su concierto. TikTok: RPP.

La llegada de Shakira a Lima ha desatado una verdadera fiebre entre sus seguidores. Desde hace varios días, decenas de fanáticos se instalaron en los alrededores del Estadio Nacional para asegurar los primeros lugares en el esperado concierto de este sábado 15 de noviembre.

A lo largo de la avenida José Díaz, grupos enteros desplegaron cartones, mantas y mochilas para soportar las bajas temperaturas con un solo objetivo: ver a su artista favorita lo más cerca posible.

Los seguidores, muchos de ellos provenientes de regiones como Arequipa, Callao, Junín y La Libertad, afirmaron que no les importa pasar noches en vela si eso significa vivir una experiencia inolvidable.

“Hemos venido desde temprano porque queremos estar adelante. Es Shakira, no hay sacrificio que pese”, comentó una de las asistentes que acampaba junto a su grupo de amigos.

Fans históricos: discos en varios idiomas y recuerdos de los 90

Uno de los momentos más llamativos fue la presencia de un grupo de fanáticos que sigue a la cantante barranquillera desde la década de 1990. Ellos forman parte del club oficial Pies Descalzos Perú, un colectivo que ha acompañado la carrera de la artista desde sus primeras giras en Latinoamérica.

Para demostrarlo, llevaron consigo discos originales en varios idiomas —alemán, chino e inglés— además de fotografías, recortes y polos vintage de la era de Pies Descalzos.

Uno de los fans contó que vivió 20 años en Italia y que incluso viajó a Europa para tener mayor oportunidad de conocer a Shakira. “Fue uno de los motivos por los que me fui. Allá pertenecía a un club de fans y gracias a eso la pude conocer”, relató con emoción mientras sostenía un viejo CD de colección.

Entre cánticos, anécdotas y memorabilia, los asistentes recordaron también la frustración que vivieron el pasado 16 de febrero, cuando el primer concierto de Shakira en Lima fue suspendido por una emergencia médica. Muchos de los presentes no pudieron asistir a la segunda fecha, por lo que este reencuentro musical tiene una carga emocional aún mayor.

Expectativas para el show: “Confiamos plenamente en ella”

Mientras avanzaban los días, los fanáticos no ocultaban sus expectativas para el espectáculo. La mayoría coincidió en que la cantante colombiana ofrecerá un show impecable, especialmente después del incidente que la obligó a cancelar su presentación en febrero.

“Sabemos que esa primera vez se escapó de sus manos. Ella es humana y pueden pasar estas cosas, pero confiamos plenamente en Shakira”, señaló uno de los miembros del club de fans.

Incluso ante la pregunta de si prefieren a la Shakira de los 90 o a la del 2025, con su tour Las mujeres no lloran, los asistentes afirmaron que la siguen “en todas sus versiones”. Para ellos, lo importante es su evolución artística y la conexión emocional que mantienen con la intérprete de “Inevitable”.

La llegada de Shakira a Lima: lo que se sabe

Shakira aterriza en Perú la noche del viernes 14 de noviembre a bordo de un vuelo privado, acompañada por parte de su equipo más cercano. Su arribo marca el inicio oficial de su estadía en el país para las tres fechas programadas en el Estadio Nacional, como parte de 'Las mujeres no lloran World Tour’, uno de los eventos más esperados del 2025 en la agenda musical peruana.

Fuentes cercanas a la producción señalaron que la artista permanecerá varios días en Lima, afinando los detalles de su show y atendiendo actividades internas. No se descarta una reunión privada con fanáticos, aunque aún no está confirmada. “Todo es posible”, afirmó una persona del entorno de la organización.

Un regreso marcado por el compromiso con sus fans

Esta serie de conciertos tiene un carácter especial no solo por la magnitud del espectáculo, sino porque la cantante regresa para cumplir la fecha que no pudo realizar debido a una complicación abdominal.

En febrero, Shakira fue trasladada de emergencia a la Clínica Delgado, donde permaneció hospitalizada por más de doce horas, lo que la obligó a cancelar su primera presentación. Sin embargo, al día siguiente salió al escenario para la segunda fecha, mostrando una fortaleza que conmovió a miles de personas.

Durante ese concierto, la cantante expresó su gratitud ante el público: “Gracias por los mensajes de cariño del día de ayer y por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy”. Su compromiso y entrega marcaron uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente.

Con las filas formadas, los fans instalados y la expectativa al máximo, Lima se prepara para recibir a Shakira en uno de los conciertos más esperados del año. Mientras la noche avanza y las carpas siguen apareciendo alrededor del Estadio Nacional, la emoción crece. Todo indica que el espectáculo será una verdadera celebración para los miles de seguidores que han esperado pacientemente este gran regreso.

