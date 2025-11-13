Perú

Concierto de Shakira en Lima: horarios y recomendaciones para ir a su primer show en el Estadio Nacional

La colombiana ofrecerá tres presentaciones y aún quedan tickets para la última función del 18 de noviembre.

Guardar
Shakira llega hoy a Lima:
Shakira llega hoy a Lima: revisa horarios, accesos y disponibilidad de entradas para sus conciertos

Shakira está a pocas horas de llegar a suelo peruano para ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional como parte de su gira ‘Las mujeres no lloran’, marcando uno de los eventos musicales más esperados del 2025.

La estrella mundial aterrizará este viernes 14 de noviembre en un vuelo privado acompañada de parte de su equipo más cercano para iniciar oficialmente su estadía en la capital peruana.

Según fuentes cercanas a la producción, la artista permanecerá varios días en Lima y podría realizar actividades privadas aún no confirmadas. “No se descarta que Shakira tenga alguna reunión privada con sus fans. Todo es posible”, reveló una fuente vinculada a la organización.

A pocas horas del primer concierto (15 de noviembre), revisa los horarios oficiales, detalles logísticos, recomendaciones y el estado actual de las entradas para su tercera fecha del 18 de noviembre, la única con disponibilidad.

Shakira llega hoy a Lima
Shakira llega hoy a Lima para ofrecer tres conciertos.

¿A qué hora abren las puertas del Estadio Nacional?

Para su primer show del sábado 15 de noviembre, las puertas del Estadio Nacional abrirán a partir de las 4:00 p. m., permitiendo un ingreso escalonado que evite aglomeraciones.

El concierto de Shakira está programado para comenzar a las 8:30 p. m., siguiendo un cronograma que se mantendrá sin variaciones en las tres fechas consecutivas.

La producción local recomienda a los asistentes llegar con anticipación mínima de dos horas, especialmente quienes cuentan con entradas en zonas de campo.

Concierto de Shakira en Lima:
Concierto de Shakira en Lima: horarios para entrar al Estadio Nacional

Entradas agotadas… pero aún puedes ir al show

Los boletos para las presentaciones del 15 y 16 de noviembre están completamente agotados, confirmando el impacto de Shakira en su regreso a Perú.

Sin embargo, aún queda una última oportunidad para quienes buscan ser parte del evento: la tercera fecha del martes 18 de noviembre, que mantiene los siguientes porcentajes de disponibilidad en Teleticket:

  • Campo A Izquierdo: S/. 795 (90% vendido)
  • Campo A Derecho: S/. 795 (88% vendido
  • Campo B: S/. 568 (78% vendido)
  • Occidente Numerado: S/. 694 (91% vendido)
  • Oriente Numerado: S/. 694 (87% vendido)
  • Tribuna Norte: AGOTADO

Con esta demanda, se prevé que la fecha final también se agote en cuestión de horas.

Shakira y sus shows en
Shakira y sus shows en Lima: disponibilidad de entradas para sus conciertos

La llegada del equipo técnico y el montaje del espectáculo

Aunque Shakira aterriza este viernes, su equipo técnico, artístico y de producción ya está en Lima desde inicios de semana. Son más de 80 profesionales entre ingenieros, sonidistas, bailarines y técnicos quienes trabajan en:

  • Instalación del escenario
  • Montaje del sistema de luces
  • Pantallas de alta definición
  • Coreografías y ensayos previos

“Queremos garantizar un show impecable, con la calidad internacional que caracteriza a Shakira”, precisó un vocero de Masterlive, empresa encargada de la producción local.

El escenario será similar al que se utiliza en otras paradas de la gira, incluyendo pantallas gigantes, efectos visuales renovados y un diseño central pensado para maximizar la visibilidad desde todas las zonas del estadio.

Shakira regresa para cumplir la fecha que no pudo realizar

Esta serie de conciertos tiene un significado especial para la cantante y sus fans peruanos. El pasado 16 de febrero, Shakira tuvo que cancelar su primer show en Lima tras sufrir una complicación abdominal que la llevó de emergencia a la Clínica Delgado.

La artista permaneció hospitalizada por más de doce horas, lo que la obligó a suspender su concierto, generando preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, al día siguiente fue dada de alta y se mostró comprometida con cumplir su segunda fecha programada para el 17 de febrero.

A pesar de su reciente malestar, Shakira salió al escenario a las 8:30 p. m. y ofreció un espectáculo emocional y energético que conmovió al público.

“Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado”, dijo la cantante durante el concierto. “Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas”.

(Video: Carlos Oré Arroyo)

Recomendaciones para asistir al concierto de Shakira

Para evitar contratiempos, la producción brindó una serie de recomendaciones importantes:

1. Llega temprano. El ingreso será desde las 5:00 p. m. Evita colas prolongadas y posibles retrasos por tráfico.

2. Lleva tu entrada en formato digital o físico. Teleticket recomienda tenerla descargada en el celular para agilizar el control.

3. Evita objetos prohibidos. Se restringe el ingreso de selfie sticks, bebidas latas y botellas, encendedores, eámaras profesionales y paraguas.

4. Transporte y accesos. Se recomienda utilizar aplicativos de taxi o transporte público, pues el cierre de calles en el perímetro del estadio será estricto.

5. Hidratación y comodidad. Usa ropa ligera, bloqueador y procura hidratarte, especialmente si estás en zonas de campo.

El posible setlist

Shakira vuelve a Lima en uno de los momentos más importantes de su carrera, tras un año de éxitos globales y una gira que ha sido destacada por su potencia visual, energía en vivo y repertorio renovado.

Se ha filtrado el posible ‘setlist’ para los conciertos de la cantante barranquillera. Aunque el orden de las canciones podría variar, el repertorio de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ incluiría: “La fuerte”, “Girl Like Me”, “Las de la intuición” / “Estoy Aquí”, “Empire” / “Inevitable”, “Te felicito”, “TQG”, “Don’t Bother”, “Acróstico”, “Copa Vacía” / “La bicicleta” / “La tortura”, “Hips Don’t Lie”, “Chantaje”, “Monotonía”, “Addicted to you” / “Loca”, “Soltera”, “Cómo dónde y cuándo”, “Última”, “Ojos así”, “Pies descalzos, sueños blancos”, “Antología”, “Poem to a horse”, “Objection”, “Suerte” y “Waka Waka (Esto es África)” .

Temas Relacionados

ShakiraEstadio Nacionalconciertos en Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Conoce el pronóstico del clima

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

El estado del tiempo en

Escolar de 13 años fallece en su colegio en Barrios Altos: madre denuncia que no lo atendieron ni le avisaron a tiempo

Un estudiante de secundaria perdió la vida durante una clase en el colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, mientras sus padres denuncian descuido de docentes y demora en la atención médica tras la emergencia

Escolar de 13 años fallece

Miguel Rondelli comprometido con la aportación de futbolistas de Cusco FC a la selección peruana: “Siempre estamos para colaborar”

El entrenador argentino espera que más integrantes de la escuadra ‘dorada’ lleguen a la ‘bicolor’ con la consigna de contribuir con el recambio generacional impulsado por el interino Manuel Barreto

Miguel Rondelli comprometido con la

Incautan barra de oro valorizada e más de S/2 millones en Lima en operativo contra minería ilegal y presuntas redes de exportación ilícita

El caso involucra a una persona natural y a una empresa de Puno investigadas por presuntos vínculos con minería ilegal y exportaciones sospechosas

Incautan barra de oro valorizada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Richard Concepción Carhuancho, juez que

Richard Concepción Carhuancho, juez que envió a prisión a Ollanta Humala y Keiko Fujimori, debutará como cantante de rock

¿Por qué se mencionó el ‘apagón’ en Matute en la audiencia del golpe de Estado de Pedro Castillo?

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Extrabajador que utilizó cámaras del Congreso en mitin de Fuerza Popular aseguró que cometió un error “producto del cansancio acumulado”

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán: ¿Cuántos miles de

Paco Bazán: ¿Cuántos miles de soles es lo que pide Melissa Linares de pensión de alimentos para cubrir los gastos de su hija?

Abogada de Paco Bazán desmiente a Melissa Linares acerca de pensión alimentaria: “Es cumplida de manera puntual y en su totalidad”

Melissa Linares encara a Paco Bazán y afirma que retrasos de pensión son recurrentes: “Esto no es de ahora”

Yiddá Eslava: ¿Cuál fue el total de espectadores que fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

Isabella Ladera y Hugo García desatan furor con sesión fotográfica de alto voltaje que confirma su romance

DEPORTES

Miguel Rondelli comprometido con la

Miguel Rondelli comprometido con la aportación de futbolistas de Cusco FC a la selección peruana: “Siempre estamos para colaborar”

Vania Torres hace historia en el Salvador: Perú celebra una nueva campeona mundial de surf

Unión Minas clasifica a la final de la Copa Perú 2025 por reclamo en mesa tras cuestionada desprolijidad de ASA FC

Ayacucho FC arremete contra la FPF y denuncia “trato abusivo y discriminatorio” tras polémica con Comerciantes Unidos

Dónde ver Ecuador vs Canadá HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025