Concierto de Shakira en Lima: horarios y recomendaciones para ir a su primer show en el Estadio Nacional

Shakira llega hoy a Lima: revisa horarios, accesos y disponibilidad de entradas para sus conciertos

Shakira está a pocas horas de llegar a suelo peruano para ofrecer tres conciertos en el Estadio Nacional como parte de su gira ‘Las mujeres no lloran’, marcando uno de los eventos musicales más esperados del 2025.

La estrella mundial aterrizará este viernes 14 de noviembre en un vuelo privado acompañada de parte de su equipo más cercano para iniciar oficialmente su estadía en la capital peruana.

Según fuentes cercanas a la producción, la artista permanecerá varios días en Lima y podría realizar actividades privadas aún no confirmadas. “No se descarta que Shakira tenga alguna reunión privada con sus fans. Todo es posible”, reveló una fuente vinculada a la organización.

A pocas horas del primer concierto (15 de noviembre), revisa los horarios oficiales, detalles logísticos, recomendaciones y el estado actual de las entradas para su tercera fecha del 18 de noviembre, la única con disponibilidad.

¿A qué hora abren las puertas del Estadio Nacional?

Para su primer show del sábado 15 de noviembre, las puertas del Estadio Nacional abrirán a partir de las 4:00 p. m., permitiendo un ingreso escalonado que evite aglomeraciones.

El concierto de Shakira está programado para comenzar a las 8:30 p. m., siguiendo un cronograma que se mantendrá sin variaciones en las tres fechas consecutivas.

La producción local recomienda a los asistentes llegar con anticipación mínima de dos horas, especialmente quienes cuentan con entradas en zonas de campo.

Entradas agotadas… pero aún puedes ir al show

Los boletos para las presentaciones del 15 y 16 de noviembre están completamente agotados, confirmando el impacto de Shakira en su regreso a Perú.

Sin embargo, aún queda una última oportunidad para quienes buscan ser parte del evento: la tercera fecha del martes 18 de noviembre, que mantiene los siguientes porcentajes de disponibilidad en Teleticket:

Campo A Izquierdo: S/. 795 (90% vendido)

Campo A Derecho: S/. 795 (88% vendido

Campo B: S/. 568 (78% vendido)

Occidente Numerado: S/. 694 (91% vendido)

Oriente Numerado: S/. 694 (87% vendido)

Tribuna Norte: AGOTADO

Con esta demanda, se prevé que la fecha final también se agote en cuestión de horas.

La llegada del equipo técnico y el montaje del espectáculo

Aunque Shakira aterriza este viernes, su equipo técnico, artístico y de producción ya está en Lima desde inicios de semana. Son más de 80 profesionales entre ingenieros, sonidistas, bailarines y técnicos quienes trabajan en:

Instalación del escenario

Montaje del sistema de luces

Pantallas de alta definición

Coreografías y ensayos previos

“Queremos garantizar un show impecable, con la calidad internacional que caracteriza a Shakira”, precisó un vocero de Masterlive, empresa encargada de la producción local.

El escenario será similar al que se utiliza en otras paradas de la gira, incluyendo pantallas gigantes, efectos visuales renovados y un diseño central pensado para maximizar la visibilidad desde todas las zonas del estadio.

Shakira regresa para cumplir la fecha que no pudo realizar

Esta serie de conciertos tiene un significado especial para la cantante y sus fans peruanos. El pasado 16 de febrero, Shakira tuvo que cancelar su primer show en Lima tras sufrir una complicación abdominal que la llevó de emergencia a la Clínica Delgado.

La artista permaneció hospitalizada por más de doce horas, lo que la obligó a suspender su concierto, generando preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, al día siguiente fue dada de alta y se mostró comprometida con cumplir su segunda fecha programada para el 17 de febrero.

A pesar de su reciente malestar, Shakira salió al escenario a las 8:30 p. m. y ofreció un espectáculo emocional y energético que conmovió al público.

“Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado”, dijo la cantante durante el concierto. “Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas”.

Recomendaciones para asistir al concierto de Shakira

Para evitar contratiempos, la producción brindó una serie de recomendaciones importantes:

1. Llega temprano. El ingreso será desde las 5:00 p. m. Evita colas prolongadas y posibles retrasos por tráfico.

2. Lleva tu entrada en formato digital o físico. Teleticket recomienda tenerla descargada en el celular para agilizar el control.

3. Evita objetos prohibidos. Se restringe el ingreso de selfie sticks, bebidas latas y botellas, encendedores, eámaras profesionales y paraguas.

4. Transporte y accesos. Se recomienda utilizar aplicativos de taxi o transporte público, pues el cierre de calles en el perímetro del estadio será estricto.

5. Hidratación y comodidad. Usa ropa ligera, bloqueador y procura hidratarte, especialmente si estás en zonas de campo.

El posible setlist

Shakira vuelve a Lima en uno de los momentos más importantes de su carrera, tras un año de éxitos globales y una gira que ha sido destacada por su potencia visual, energía en vivo y repertorio renovado.

Se ha filtrado el posible ‘setlist’ para los conciertos de la cantante barranquillera. Aunque el orden de las canciones podría variar, el repertorio de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ incluiría: “La fuerte”, “Girl Like Me”, “Las de la intuición” / “Estoy Aquí”, “Empire” / “Inevitable”, “Te felicito”, “TQG”, “Don’t Bother”, “Acróstico”, “Copa Vacía” / “La bicicleta” / “La tortura”, “Hips Don’t Lie”, “Chantaje”, “Monotonía”, “Addicted to you” / “Loca”, “Soltera”, “Cómo dónde y cuándo”, “Última”, “Ojos así”, “Pies descalzos, sueños blancos”, “Antología”, “Poem to a horse”, “Objection”, “Suerte” y “Waka Waka (Esto es África)” .