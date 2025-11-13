Shakira llega este viernes a Lima para presentar sus tres esperados conciertos

Shakira llegará a Lima para presentarse en tres conciertos.

La espera terminó. La estrella global Shakira aterriza este viernes 14 de noviembre en Lima para cumplir con una de las giras más esperadas del año. La intérprete de “Hips Don’t Lie” y “TQG” llegará en un vuelo privado junto a parte de su equipo más cercano, lista para ofrecer tres espectaculares conciertos en el Estadio Nacional, en el marco de su tour internacional.

Según fuentes cercanas a la organización, la artista permanecerá varios días en la capital peruana y podría realizar algunas actividades particulares no oficiales, aunque el itinerario aún se mantiene en estricta reserva. “No se descarta que Shakira tenga alguna reunión privada con sus fans. Todo es posible”, reveló una fuente vinculada a la producción.

Un aterrizaje que paraliza Lima

La llegada de la artista colombiana genera enorme expectativa entre sus seguidores, quienes desde hace semanas vienen preparando recibimientos, carteles y tributos en redes sociales. Shakira se presentará en tres fechas consecutivas, todas en el Estadio Nacional, en lo que promete ser un espectáculo sin precedentes en el país.

Las entradas para las dos primeras fechas ya se encuentran totalmente agotadas, mientras que solo quedan pocas localidades disponibles para el concierto del 18 de noviembre, a la venta a través de Teleticket.

El equipo técnico, artístico y de producción de la gira llegó a Lima a inicios de esta semana. En total, son más de 80 personas entre ingenieros, sonidistas, bailarines y técnicos que trabajan en la instalación del escenario, el sistema de luces y las pantallas de alta definición que acompañarán cada presentación. “Queremos garantizar un show impecable, con la calidad internacional que caracteriza a Shakira”, informó un vocero de la empresa Masterlive, encargada de la producción local.

De Ecuador a Perú

El arribo de la cantante al país ocurre luego de su exitoso paso por Ecuador, donde recientemente batió récords de asistencia y ventas. En ese país, sus fanáticos agotaron las entradas en tiempo récord, y los medios locales destacaron que el espectáculo no solo fue un fenómeno musical, sino también un impulso económico millonario para el turismo y los servicios locales.

Shakira ofreció una actuación inolvidable, con un repertorio que combinó sus clásicos con sus recientes éxitos globales. Todo indica que en Lima repetirá la fórmula que ha conquistado al público en cada parada del tour. “Ella quiere que sus conciertos sean una experiencia completa, donde la gente sienta energía, emoción y orgullo latino”, señaló una fuente de su entorno.

Shakira viene presentando una gira exitosa al rededor del mundo. REUTERS/Luisa Gonzalez

Shakira ama al Perú

Desde hace años, Shakira mantiene una relación especial con el público peruano. Cada vez que ha visitado el país, ha mostrado su cariño y agradecimiento por el afecto recibido. En esta ocasión, trascendió que podría realizar actividades no oficiales durante su estadía, como reuniones con fans o breves paseos privados, aunque nada ha sido confirmado por su equipo.

Lo que sí está asegurado es que, apenas llegue a Lima, la cantante se trasladará directamente al Estadio Nacional para realizar la prueba de sonido junto a sus músicos y bailarines. Esta sesión técnica, habitual en las giras internacionales, servirá para afinar los últimos detalles de un espectáculo que promete deslumbrar por su nivel de producción y energía.

Productora no descarta invitado sorpresa en el concierto de Shakira en Lima.

Susy Díaz se une a la “Loba”

Una de las grandes sorpresas de esta visita será la participación de Susy Díaz en la dinámica “Camina con la Loba”, una actividad que Shakira impulsa en cada país para agradecer el cariño del público. La participación de la exvedette fue confirmada por Masterlive, a pedido de sus seguidores, quienes la consideran un ícono popular de la farándula peruana.

Además, varias figuras locales e influencers se sumarán a las tres presentaciones de la artista, entre ellas María Pía Copello, Rebeca Escribens, Zumba, Óscar Tito, Macla, Flavia Laos y Luana Barrón, quienes acompañarán la experiencia musical en distintos segmentos del show.

Cada presentación espera reunir a más de 40 mil asistentes, con una producción de nivel internacional que incluye efectos visuales, pantallas LED, coreografías sincronizadas y una banda en vivo de primer nivel. “Es un espectáculo que combina tecnología, pasión y el talento inigualable de Shakira”, señaló un representante del equipo técnico.

Susy Díaz participará en única experiencia con Shakira durante su concierto en Lima.