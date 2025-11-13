Shakira sorprende al convocar a la Orquesta Filarmónica de Lima en su concierto: ¿qué canción interpretarán?

Shakira sorprende al convocar a la Orquesta Filarmónica de Lima en su concierto.

La llegada de Shakira a Lima ya mueve emociones y también talentos nacionales. A pocas horas de iniciar sus tres conciertos (15,16 y 18 de noviembre) en el Estadio Nacional, la artista colombiana sorprendió al solicitar la participación de los músicos de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Lima, quienes tendrán a su cargo una de las interpretaciones más emblemáticas y emotivas de su espectáculo.

Esta colaboración, inédita para un show de Shakira en Perú, se suma a la tradición que la cantante ha venido construyendo durante esta gira, invitando a orquestas locales en varias ciudades para acompañarla en un momento especial del espectáculo.

Una invitación directa desde la producción del tour

Fuentes ligadas a la producción del tour 'Las Mujeres Ya No Lloran’ confirmaron que fue la misma Shakira quien pidió trabajar con músicos peruanos para esta parte del show. La solicitud llegó de manera formal, y la Orquesta Filarmónica de Lima respondió de inmediato.

La agrupación fue convocada para participar en el primer concierto del sábado 15 de noviembre, donde un ensamble de cuerdas interpretará una versión sinfónica especial de una de las canciones más emotivas y celebradas de la discografía de la artista barranquillera.

Esta colaboración no solo resalta la intención de Shakira por incluir talento local en cada ciudad que visita, sino también reafirma el reconocimiento internacional de la Filarmónica de Lima, considerada una de las agrupaciones musicales más importantes del país.

¿Qué canción interpretarán los músicos peruanos?

Los músicos de cuerdas confirmaron que interpretarán “La Pared”, canción que se ha convertido en un momento clave del show. Esta canción cumple 20 años en el 2026 desde su lanzamiento en el álbum Fijación Oral Vol. 1.

Este tema ha sido revalorizado dentro de la gira gracias a los arreglos especiales realizados para orquesta.

La interpretación incluirá violines, violas, chelos y contrabajos, creando una atmósfera íntima y profunda que en los últimos conciertos ha emocionado al público de diferentes países.

Con más de 47.000 almas coreando cada verso, Shakira transformó “La Pared” en una experiencia sinfónica única, acompañada por la Filarmónica de Mujeres de Bogotá en el Vive Claro Distrito Cultural.

Shakira ya ha trabajado con orquestas en otras ciudades

No es la primera vez que la colombiana comparte escenario con una orquesta local durante esta gira. En su reciente concierto en Bogotá, Shakira invitó a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá para interpretar también “La Pared”, una colaboración que se viralizó en redes y generó miles de comentarios positivos.

Este gesto ha sido visto por sus seguidores como una forma de rendir homenaje al talento musical de cada país, y en esta oportunidad, el turno es del Perú.

Shakira llega a Lima para tres conciertos históricos

La barranquillera está a horas de aterrizar en Lima para ofrecer tres conciertos consecutivos como parte de su gira mundial, uno de los eventos más esperados del 2025. La artista viajará en un vuelo privado este viernes 14 de noviembre, acompañada de parte de su equipo personal y artístico.

Se espera que Shakira permanezca en Lima varios días. Fuentes cercanas a la producción señalan que la cantante podría realizar actividades privadas aún no confirmadas, e incluso no se descarta un encuentro especial con fans.

Horarios y acceso al Estadio Nacional

El primer show será este sábado 15 de noviembre, y las puertas del Estadio Nacional abrirán desde las 4:00 p. m. para facilitar un ingreso ordenado. Shakira subirá al escenario a las 8:30 p. m., manteniendo la misma hora para sus presentaciones del 16 y 18 de noviembre.

Se recomienda a los asistentes llegar con dos horas de anticipación, especialmente quienes tienen entradas en zonas de campo.

Disponibilidad de entradas

Las dos primeras fechas —15 y 16 de noviembre— ya están totalmente agotadas, pero la tercera función, programada para el martes 18 de noviembre, aún ofrece algunas localidades.

Estos son los precios y el avance de ventas a través de Teleticket:

Campo A Izquierdo: S/ 490 — 90% vendido

Campo A Derecho: S/ 490 — 88% vendido

Campo B: S/ 290 — 78% vendido

Occidente Numerado: S/ 370 — 91% vendido

Oriente Numerado: S/ 370 — 87% vendido

Tribuna Norte: Agotado

Por la velocidad de venta, se espera que esta fecha también se agote en las próximas horas.

Un concierto que promete momentos únicos

Con la llegada de la Orquesta Filarmónica de Lima al escenario, el show de Shakira en el Estadio Nacional promete una experiencia musical distinta, potente y emotiva. “La Pared” será uno de los momentos más esperados de la noche y, sin duda, uno de los más comentados por el público peruano.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” llega con una nueva energía, un repertorio recargado y una puesta en escena que promete superar todas las expectativas.

Colombian singer Shakira performs during her 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' concert at the Vive Claro Stadium, in Bogota, Colombia November 1, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez