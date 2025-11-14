Cronograma del retiro AFP: El 19 de noviembre empiezan las últimas fechas dedicadas

La solicitudes del retiro AFP se podrán seguir enviando hasta el viernes 16 de enero de 2026. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya van acabando las primeras fechas para solicitar el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400). Este viernes pueden mandar su pedido los afiliados con número 8 al final del DNI, y el lunes 17 y martes 18 de noviembre se completa con los que terminan en 9.

Así, para entonces se habrá dado oportunidad a todos los afiliados para solicitar su retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400). Ya dependió de cada uno de ellos si decidió registrar el pedido en estas primeras fechas.

Con eso, desde el miércoles 19 empezarán a correr las últimas fechas de cronograma AFP que dará una ‘pasada’ más a cada grupo de afiliados, según su último dígito del DNI.

Letra al final del documento de identidad: Puede solicitar el miércoles 19 de noviembre

Dígito 0 : Puede solicitar el jueves 20 de noviembre

Dígito 1 : Puede solicitar el viernes 21 de noviembre

Dígito 2 : Puede solicitar el lunes 24 de noviembre

Dígito 3 : Puede solicitar el martes 25 de noviembre

Dígito 4 : Puede solicitar el miércoles 26 de noviembre

Dígito 5 : Puede solicitar el jueves 27 de noviembre

Dígito 6 : Puede solicitar el viernes 28 de noviembre

Dígito 7 : Puede solicitar el lunes 1 de diciembre

Dígito 8 : Puede solicitar el martes 2 de diciembre

Dígito 9: Puede solicitar el miércoles 3 de diciembre.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Link para solicitar

Como se sabe, cada empresa AFP (Administradora de Fondo de Pensiones) tiene su propio portal y enlaces para que sus afiliados realicen el registro de sus pedidos de montos de hasta 4 UIT (S/21.400).

Estas son las formas de entrar a cada uno según la empresa que administra tu cuenta de pensiones:

se habilitó una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: En AFP Integra se habilitó una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

solicitud también por la agencia virtual, en una opción dedicada: En Profuturo AFP se puede realizar lasolicitud también por la agencia virtual, en una opción dedicada: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

En Prima AFP , se manda la solicitud por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login

se hace la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe. En AFP Hábitat se hace la solicitud a través del siguiente

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Periodo libre del cronograma

Como se sabe, luego de la segunda ‘pasada’ de fechas para que los afiliados puedan solicitar el retiro AFP, habrá una nueva oportunidad para registrar el pedido y sin estar limitado a una sola fecha.

Desde el jueves 4 de diciembre entra en vigencia el periodo libre del cronograma oficial. Es decir, si bien cada afiliado ha tenido tres fechas en que ha podido hacer su solicitud por el retiro del monto de hasta 4 UIT de sus cuentas de pensiones, todos quienes no lo hayan hecho podrán registrar el pedido hasta el viernes 16 de enero de 2026.

Como se sabe, a partir de esa fecha se podrá pedir AFP en cualquier día hábil, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Así, la última fecha real para hacer el registro de la solicitud será el viernes 16 de enero de 2026 y no el domingo 18 de enero (dado que no es día hábil).