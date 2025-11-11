Perú

Cronograma de retiro AFP: Cuándo podrás hacer la solicitud si se te pasó la fecha

Las terceras fechas para registrar tu pedido, la segunda pasada por cada grupo de afiliados según el último dígito, está a punto de empezar

Apunta la fecha del cronograma
Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

Este 18 de noviembre acaban las primeras fechas del cronograma de retiro AFP para los afiliados que buscan registrar sus solicitud de acceso a hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones.

Como se sabe, cada afiliado ha tenido dos fechas inicialmente, en las que ha podido pedir este monto que será sacado de sus cuentas individuales de capitalización. La siguiente semana, acaba la primera corrida del cronograma con aquellos cuyo número del DNI acaba en 9; esta, se encuentran retirando los del 7 y 8.

Así, si a algún afiliado se le pasó su fecha de solicitud, debe saber que desde el próximo miércoles 19 de noviembre empezará la segunda y última pasada para cada afiliado, iniciando por aquellos con letra al final del número de su documento de identidad, y luego del 0 al 9.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Consulta el cronograma de retiro AFP

Los afiliados cuyo DNI o documento de identidad termina en letra, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 podrán hacer su solicitud si se les pasó la fecha. Como se sabe, esta semana los del dígito 7 y 8 ya la pueden realizar, y la siguiente los del 9.

Pero inclusive si los afiliados prefieren esperar para solicitar el retiro, deben conocer que la tercera fecha para retirar del cronograma empezará pronto. Así se detalla esta fecha para cada grupo de afiliados:

  • Letra al final del documento de identidad: Puede solicitar el miércoles 19 de noviembre
  • Dígito 0: Puede solicitar el jueves 20 de noviembre
  • Dígito 1: Puede solicitar el viernes 21 de noviembre
  • Dígito 2: Puede solicitar el lunes 24 de noviembre
  • Dígito 3: Puede solicitar el martes 25 de noviembre
  • Dígito 4: Puede solicitar el miércoles 26 de noviembre
  • Dígito 5: Puede solicitar el jueves 27 de noviembre
  • Dígito 6: Puede solicitar el viernes 28 de noviembre
  • Dígito 7: Puede solicitar el lunes 1 de diciembre
  • Dígito 8: Puede solicitar el martes 2 de diciembre
  • Dígito 9: Puede solicitar el miércoles 3 de diciembre.
Descubre qué cuentas personales en
soles son válidas y cuáles bancos están habilitados para el retiro.

Link para retiro de AFP

En diciembre se podrá solicitar sin fecha

También, luego de la tercera fecha para solicitar AFP, entra en vigencia el periodo libre del cronograma oficial. Es decir, si bien cada afiliado ha tenido tres fechas en que ha podido hacer su solicitud por el retiro del monto de hasta 4 UIT de susu cuentas de pensiones, todos quienes no lo hayan hecho podrán registrar el pedido desde el jueves 4 de diciembre.

Como se sabe, a partir de esa fecha se podrá pedir AFP en cualquier día hábil, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Así, la última fecha real para hacer el registro de la solicitud será el viernes 16 de enero de 2026.

Todos los detalles sobre el
retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP.

Primeros depósitos están por llegar

Asimismo, como se sabe, los primeros depósito del retiro AFP también están prontos a llegar. La Ley del retiro AFP detalla que la primera UIT (S/5.350) tiene que ser depositada en máximo 30 días calendario de hecho el registro de la solicitud.

Según el reglamento del octavo retiro AFP, así se deberán ordenarse cada depósito:

  • La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
  • La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
  • La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
  • La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.

